أردوغان: نحو 250 ألف شخص يفرون من إدلب السورية إلى تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن نحو 250 ألف شخص يفرون حاليا من منطقة إدلب في شمال غرب سوريا باتجاه تركيا، مشيرا إلى أن أنقرة تحاول منعهم من عبور حدودها.

وأضاف أردوغان قائلا في مؤتمر بأنقرة: "في الوقت الحالي هناك ما بين 200 ألف إلى 250 ألف مهاجر يتجهون نحو حدودنا، ونحن نحاول منعهم ببعض الإجراءات لكن هذا ليس بالأمر السهل، إنه أمر صعب فهم بشر أيضا."

وتستضيف تركيا حوالي 3.7 مليون لاجئ سوري وهو أكبر عدد من اللاجئين في العالم. وتخشى نزوح موجة جديدة من إدلب حيث يعيش ما يصل إلى ثلاثة ملايين سوري في آخر منطقة يسيطر عليها مقاتلو المعارضة، بعد أن كثفت القوات الروسية والسورية قصفها لأهداف في المنطقة الشهر الماضي.