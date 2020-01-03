ش
مباشر

البنتاغون: استهداف قاسم سليماني تم بـ "توجيهات: من ترامب، إيران: الانتقام سيكون "ساحقا"، متظاهرون عراقيون يحتفلون في بغداد والبصرة

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

تغطية مباشرة

بواسطة أحمد ماهر, توبة خليفي و أميرة مهذبي

time_stated_uk

  1. جو بايدن: ترامب ألقى "الديناميت في برميل بارود"

    رغم تأكيده على أن سليماني كان عدوا للولايات المتحدة، قال نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، وأحد أبرز مرشحي الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية في نهاية العام الجاري، إن الرئيس دونالد ترامب "قد ألقى الديناميت في برميل بارود".

    وقال بايدن في بيان له نشر على تويتر لن يحزن أي أمريكي لمقتل سليماني، الذي دعم الإرهاب وزرع الفوضى وكان يستحق القصاص لـ "جرائمه" ضد القوات الأمريكية وآلاف الأناس الأبرياء في المنطقة.

    Quote Message: تقول الإدارة الأمريكية إن هدفها ردع إيران عن شن مزيد من الهجمات، لكن هذا العمل على الأرجح سيؤدي إلى نتائج عكسية. الرئيس ترامب ألقى بالديناميت في برميل بارود. إيران سترد على اغتياله. قد نكون على شفا اندلاع نزاع كبير في الشرق from جو بايدن
    جو بايدن
    View more on twitter

  2. صورة على تويتر وفيسبوك لـ "يد وخاتم" سليماني

    انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة لما يزعم بأنها يد مقطوعة لسليماني نتيجة الضربة الصاروخية.

    وذكر مغردون أنهم يعتقدون أنها يد سليماني نظرا لخاتم شهير كان يرتديه.

    ولم يتسن لبي بي سي التأكد من أن الصورة تعود لسليماني، الذي تفحمت جثته في الهجون، أم أنها لشخص آخر كان برفقته.

    View more on twitter

  3. نائب ديمقراطي بارز: ترامب لم يخطر الكونغرس مسبقا بالغارة التي استهدفت سليماني

    أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي عن أسفه لأنّ الرئيس دونالد ترامب لم يُخطر الكونغرس مسبقاً بالغارة التي شنّتها القوات الأميركية في العراق فجر الجمعة واغتيل فيها الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

    وقال النائب الديمقراطي إليوت إنجل في بيان إنّ "هذه الضربة تمت بدون إخطار الكونغرس أو التشاور معه".

    View more on twitter

  4. الرئيس الإيراني: اغتيال سليماني سيجعلنا أكثر حسما مع الولايات المتحدة

    قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الجمعة، إن اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، سيجعل إيران أكثر حسما في مقاومتها ضد أمريكا.

    View more on twitter

  6. البنتاغون: استهداف قاسم سليماني بتوجيهات من ترامب

    قتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الجمعة، مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية قرب مطار بغداد الدولي.

    وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن العملية تمت بـ "توجيهات" من الرئيس دونالد ترامب نفسه.

    a
    Copyright: Reuters
العودة إلى أعلى