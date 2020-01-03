البنتاغون: استهداف قاسم سليماني تم بـ "توجيهات: من ترامب، إيران: الانتقام سيكون "ساحقا"، متظاهرون عراقيون يحتفلون في بغداد والبصرة

رغم تأكيده على أن سليماني كان عدوا للولايات المتحدة، قال نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، وأحد أبرز مرشحي الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية في نهاية العام الجاري، إن الرئيس دونالد ترامب "قد ألقى الديناميت في برميل بارود".

وقال بايدن في بيان له نشر على تويتر لن يحزن أي أمريكي لمقتل سليماني، الذي دعم الإرهاب وزرع الفوضى وكان يستحق القصاص لـ "جرائمه" ضد القوات الأمريكية وآلاف الأناس الأبرياء في المنطقة.