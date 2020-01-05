حشود كبيرة تشارك في جنازة قاسم سليماني بالأهواز، و"الشباب الصومالية" تهاجم قاعدة كينية تستضيف قوات أمريكية

شهدت مدينة الأهواز الإيرانية مشاركة حشود ضخمة من الأشخاص في جنازة القائد العسكري قاسم سليماني الذي سيتم نقل جثمانه لاحقا إلى مدن طهران ومشهد وقم قبل أن يتم دفنه الثلاثاء في مدينة كرمان مسقط رأسه.

وقتل سليماني في غارة أمريكية بالعاصمة العراقية بغداد.

وشهد وسط المدينة تجمعا لأعداد كبيرة من المشيعين الذين يحملون صورة قائد فيلق القدس الراحل.

يذكر أن الأهواز شهدت احتجاجات معارضة للحكومة بسبب تردي الأوضاع المعيشية كما قتل فيها عدد من عناصر الحرس الثوري في عام 2018 في هجوم على عرض عسكري.