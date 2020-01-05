حشود كبيرة تشارك في جنازة قاسم سليماني بالأهواز، و"الشباب الصومالية" تهاجم قاعدة كينية تستضيف قوات أمريكية

قالت حركة الشباب الصومالية الإسلامية\nإنها هاجمت قاعدة بحرية كينية بها قوات كينية وأمريكية. وقال موقع إليكتروني تابع للحركة\nالمتشددة إن عددا من عناصرها الانتحاريين\nهاجموا قاعدة سيمبا. هذا وقد أفاد شهود عيان بسماع دوي\nانفجار أعقبه تبادل لإطلاق النار في موقع القاعدة
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"الشباب الصومالية" تهاجم قاعدة كينية تستضيف قوات أمريكية
قالت حركة الشباب الصومالية الإسلامية إنها هاجمت قاعدة بحرية كينية بها قوات كينية وأمريكية.
وقال موقع إليكتروني تابع للحركة المتشددة إن عددا من عناصرها الانتحاريين هاجموا قاعدة سيمبا.
هذا وقد أفاد شهود عيان بسماع دوي انفجار أعقبه تبادل لإطلاق النار في موقع القاعدة
حشود كبيرة تشارك في جنازة قاسم سليماني بالأهواز
شهدت مدينة الأهواز الإيرانية مشاركة حشود ضخمة من الأشخاص في جنازة القائد العسكري قاسم سليماني الذي سيتم نقل جثمانه لاحقا إلى مدن طهران ومشهد وقم قبل أن يتم دفنه الثلاثاء في مدينة كرمان مسقط رأسه.
وقتل سليماني في غارة أمريكية بالعاصمة العراقية بغداد.
وشهد وسط المدينة تجمعا لأعداد كبيرة من المشيعين الذين يحملون صورة قائد فيلق القدس الراحل.
يذكر أن الأهواز شهدت احتجاجات معارضة للحكومة بسبب تردي الأوضاع المعيشية كما قتل فيها عدد من عناصر الحرس الثوري في عام 2018 في هجوم على عرض عسكري.