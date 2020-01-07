ردا على مقتل قاسم سليماني: البرلمان الإيراني يُدرج القوات الأمريكية حول العالم على "لائحة الإرهاب"

نفى وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر وجود قرار بسحب القوات الأمريكية من العراق، وذلك بعدما أشارت مسودة خطاب من جنرال أمريكي إلى احتمال الانسحاب.

وأفادت مسودة الخطاب بأن الولايات المتحدة "ستغير أماكن قواتها في الأيام والأسابيع المقبلة" بعد دعوة البرلمان العراقي لرحيل القوات الأمريكية.

لكن إسبر أكد أنه "لا يوجد أي قرار على الإطلاق لمغادرة" العراق.

ويأتي ذلك وسط تهديدات للقوات الأمريكية بعد مقتل القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني في غارة جوية بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.