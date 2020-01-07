ردا على مقتل قاسم سليماني: البرلمان الإيراني يُدرج القوات الأمريكية حول العالم على "لائحة الإرهاب"

الولايات المتحدة تنفي اتخاذ قرار بسحب قواتها من العراق
نفى وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر وجود قرار بسحب القوات الأمريكية من العراق، وذلك بعدما أشارت مسودة خطاب من جنرال أمريكي إلى احتمال الانسحاب.
وأفادت مسودة الخطاب بأن الولايات المتحدة "ستغير أماكن قواتها في الأيام والأسابيع المقبلة" بعد دعوة البرلمان العراقي لرحيل القوات الأمريكية.
لكن إسبر أكد أنه "لا يوجد أي قرار على الإطلاق لمغادرة" العراق.
ويأتي ذلك وسط تهديدات للقوات الأمريكية بعد مقتل القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني في غارة جوية بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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كيف انتهت معركة "اليوم الواحد" بين الولايات المتحدة وإيران؟
خلال العام الأخير من الحرب العراقية-الإيرانية ما بين عامي 1980 و1988، شهد الخليج مواجهة عسكرية كبيرة بين القوات الإيرانية والبحرية الأمريكية، انتهت بتدمير نصف القوات البحرية الإيرانية والعديد من المنشآت النفطية الإيرانية.
بدأت المواجهة في أعقاب إصابة لغم بحري فرقاطة أمريكية بأضرار بالغة في مياه الخليج. فأمر الرئيس الأمريكي آنذاك، رونالد ريغان، البحرية الأمريكية في 17 أبريل/نيسان عام 1988 بتدمير منصتين بحريتين إيرانيتين كانت تنطلق منهما الزواق الإيرانية التي كانت تقوم بعمليات زرع الألغام في مياه الخليج، لإعاقة حركة ناقلات النفط في الخليج واستفزاز القوات الأمريكية هناك.
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عاجلالتلفزيون الإيراني: 35 قتيلا و48 جريحا في تدافع خلال جنازة سليماني في كرمان
الولايات المتحدة تنفي اتخاذ قرار بسحب قواتها من العراق
نفى وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر وجود قرار بسحب القوات الأمريكية من العراق، وذلك بعدما أشارت مسودة خطاب من جنرال أمريكي إلى احتمال الانسحاب.
وأفادت مسودة الخطاب بأن الولايات المتحدة "ستغير أماكن قواتها في الأيام والأسابيع المقبلة" بعد دعوة البرلمان العراقي لرحيل القوات الأمريكية.
لكن إسبر أكد أنه "لا يوجد أي قرار على الإطلاق لمغادرة" العراق.
ويأتي ذلك وسط تهديدات للقوات الأمريكية بعد مقتل القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني في غارة جوية بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
كيف انتهت معركة "اليوم الواحد" بين الولايات المتحدة وإيران؟
خلال العام الأخير من الحرب العراقية-الإيرانية ما بين عامي 1980 و1988، شهد الخليج مواجهة عسكرية كبيرة بين القوات الإيرانية والبحرية الأمريكية، انتهت بتدمير نصف القوات البحرية الإيرانية والعديد من المنشآت النفطية الإيرانية.
بدأت المواجهة في أعقاب إصابة لغم بحري فرقاطة أمريكية بأضرار بالغة في مياه الخليج. فأمر الرئيس الأمريكي آنذاك، رونالد ريغان، البحرية الأمريكية في 17 أبريل/نيسان عام 1988 بتدمير منصتين بحريتين إيرانيتين كانت تنطلق منهما الزواق الإيرانية التي كانت تقوم بعمليات زرع الألغام في مياه الخليج، لإعاقة حركة ناقلات النفط في الخليج واستفزاز القوات الأمريكية هناك.
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ردا على مقتل قاسم سليماني: البرلمان الإيراني يخصص 200 مليون يورو لدعم فيلق القدس
وحسب هذه التعديلات، سيتم تخصيص مئتي مليون يورو زيادة على ميزانية فيلق القدس من الصندوق الوطني للتنمية.
وجاءت جلسة البرلمان الإيراني ردا على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في غارة أمريكية يوم الجمعة الماضي.
بالصور: تشييع قاسم سليماني في مسقط رأسه كرمان
تجمع مئات الآلاف في مدينة كرمان الإيرانية للمشاركة في مراسم دفن القائد العسكري قاسم سليماني الذي قتل بغارة أمريكية في العراق.
ورفع العديد من المشيعين صور سليماني، ورددوا هتافات ضد الولايات المتحدة.
وكان سليماني قد اغتيل بواسطة طائرة موجهة في العراق يوم الجمعة بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
البرلمان الإيراني يُدرج القوات الأمريكية حول العالم على "لائحة الإرهاب"
صوت البرلمان الإيراني اليوم الثلاثاء بالغالبية على إدراج القوات الأمريكية حول العالم على "لائحة الإرهاب".
وينص القانون أيضا على إدراج وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وجميع الشركات والأفراد التابعين لها على تلك اللائحة.
يأتي ذلك بعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في غارة أمريكية الجمعة الماضي.