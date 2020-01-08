أفاد بيان صادر عن مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشؤون العامة جوناثان هوفمان بأن إيران أطلقت أكثر من عشرة صواريخ باليستية ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق.

وقال إنه "من الواضح أن هذه الصواريخ أطلقت من إيران واستهدفت قاعدتين عسكريتين عراقيتين على الأقل تستضيفان عسكريين وأمريكيين من قوات التحالف في عين الأسد واربيل".

وأضاف البيان: " نعمل على تقييم الأضرار الأولية" للهجمات.