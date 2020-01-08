وكالة تسنيم الإيرانية تقول إن موجة ثانية من الصواريخ أطلقت من إيران باتجاه أهداف أمريكية في العراق. كما أعلنت وكالة مهر الرسمية عن انطلاق طائرات حربية إيرانية من قواعدها تحسبا لأي هجوم أمريكي.
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وكالة تسنيم الإيرانية تقول إن موجة ثانية من الصواريخ أطلقت من إيران باتجاه أهداف أمريكية في العراق. كما أعلنت وكالة مهر الرسمية عن انطلاق طائرات حربية إيرانية من قواعدها تحسبا لأي هجوم أمريكي.
"صواريخ باليستية من إيران"
أفاد بيان صادر عن مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشؤون العامة جوناثان هوفمان بأن إيران أطلقت أكثر من عشرة صواريخ باليستية ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق.
وقال إنه "من الواضح أن هذه الصواريخ أطلقت من إيران واستهدفت قاعدتين عسكريتين عراقيتين على الأقل تستضيفان عسكريين وأمريكيين من قوات التحالف في عين الأسد واربيل".
وأضاف البيان: " نعمل على تقييم الأضرار الأولية" للهجمات.
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البنتاغون يقول إن موقعين، على الأقل، في إربيل وغرب بغداد تعرضا لهجمات
ترامب "يتابع التطورات" في العراق
البيت الأبيض يقول إن ترامب يتابع التطورات في العراق، وذلك عقب تقارير حول هجوم بالصواريخ على قاعدة عين الأسد
إيران تتبنى الهجوم
التلفزيون الحكومي الإيراني يقول إن طهران هاجمت قاعدة جوية توجد بها قوات أمريكية في العراق
هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد غربي العراق
استهدف هجوم بالصواريخ قاعدة جوية توجد بها قوات أمريكية في غربي العراق.
ولم يتبين حتى الآن ما إذا كان الهجوم أسفر عن إصابات.
وقالت وكالة فارس إن الهجوم الصاروخي يأتي في إطار الرد على اغتيال قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.