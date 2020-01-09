اغتيال قاسم سليماني: جمهوريون يصفون الجنرال الإيراني بـ "العقل الإرهابي رقم 1"، ومشروع قانون في الكونغرس لمنع ترامب من شنّ حرب

انقسم النواب الجمهوريون والديمقراطيون بشأن مبررات إدارة ترامب أمس في سلسلة من اللقاءات مع وزيري الخارجية والدفاع، لتنفيذ ضربة جوية بطائرة مسيرة (درون) لاغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

فقد وصف جمهوريون بارزون سليماني بأنه "العقل الإرهابي المدبر رقم 1" في العالم، بينما طرح ديمقراطيون مشروع قرار لكبح قدرة ترامب على شن حرب ضد إيران، رافضين مبررات إدارته بأنه كان هناك خطر وشيك يمثله سليماني.

وجاءت تبريرات إدارة ترامب أمس في سلسلة من اللقاءت بين أعضاء بارزين في الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة، الجمهوري والديمقراطي، ووزيري الدفاع والخارجية ورئيس هيئة الأركان المشتركة ومديرة المخابرات المركزية.