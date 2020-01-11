سلطان عمان الجديد يتعهد بالسير على نهج السلطان قابوس، وخامنئي دعا إلى إصدار بيان علني بشأن سقوط الطائرة الأوكرانية، ورئاسة الأركان الإيرانية: "خطأ بشري غير متعمد"

سلطان عمان الجديد يتعهد بالسير على نهج السلطان قابوس
تعهد السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الجديد بمواصلة
السياسة الخارجية التي قال إنها تقوم على التعايش السلمي والحفاظ على العلاقات
الودية مع كل الدول.
ودعا السلطان، في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي، إلى بذل جهود لتنمية البلد المنتج للنفط والسير
على نهج سلفه السلطان قابوس بن سعيد الذي توفي الجمعة بعد أن قام ببناء دولة عمان
الحديثة ولعب دور الوسيط في المنطقة.
ReutersCopyright: Reuters
خامنئي دعا إلى إصدار بيان علني بشأن سقوط الطائرة الأوكرانية
قالت وكالة أنباء فارس الإيرانية على تويتر إنه تم إطلاع الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الجمعة على إسقاط الطائرة الأوكرانية دون قصد وأضافت أنه شدد على ضرورة إعلان المعلومات على الملأ بعد اجتماع للمجلس الأعلى للأمن القومي.
وذكر بيان لرئاسة الأركان العامة الإيرانية إنه إثر بعض الاخبار التي افادت بمشاهدة أهداف جوية متحركة نحو اهداف
استراتيجية في البلاد وكشف بعض التحركات الجوية على شاشات الرادارات أصبحت هنالك
حساسية أكبر لدى مجموعة الدفاع الجوي وبالتالي وبسبب دوران طائرة الركاب (الأوكرانية)
في الوقت غير المناسب واقترابها من مركز عسكري حساس فقد جرى استهدافها اثر خطأ
بشري وبصورة غير متعمدة.
وأعرب الرئيس
الايراني حسن روحاني عن أسف إيران الشديد للخطأ الكارثي الذي أدى الى إسقاط طائرة
الركاب الاوكرانية صباح الأربعاء الماضي.
وراح ضحية الحادث كل من كانوا على متن الطائرة وعددهم 176 شخصا.
EPACopyright: EPA
واشنطن ترفض طلبا عراقيا بسحب قواتها
رفضت واشنطن طلبا عراقيا للإعداد لسحب
قواتها وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد مقتل الجنرال قاسم
سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في هجوم أمريكي في بغداد،
وقالت إنها تدرس توسيع وجود حلف شمال الأطلسي هناك.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران
خططت على الأرجح لمهاجمة سفارة الولايات المتحدة في بغداد وكانت تهدف إلى مهاجمة
أربع سفارات أمريكية عندما قتلت ضربة أمريكية بطائرة مسيرة سليماني.
وقال ترامب في مقابلة مع محطة فوكس نيوز التلفزيونية:
"يمكنني أن أكشف عن أنني أعتقد أنها ربما كانت أربع سفارات".
وقال بيان من مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل
عبد المهدي إنه قدم طلبه خلال اتصال مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بما
يتماشى مع تصويت البرلمان العراقي الأسبوع الماضي.
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سلطان عمان الجديد يتعهد بالسير على نهج السلطان قابوس
تعهد السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الجديد بمواصلة السياسة الخارجية التي قال إنها تقوم على التعايش السلمي والحفاظ على العلاقات الودية مع كل الدول.
ودعا السلطان، في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي، إلى بذل جهود لتنمية البلد المنتج للنفط والسير على نهج سلفه السلطان قابوس بن سعيد الذي توفي الجمعة بعد أن قام ببناء دولة عمان الحديثة ولعب دور الوسيط في المنطقة.
خامنئي دعا إلى إصدار بيان علني بشأن سقوط الطائرة الأوكرانية
قالت وكالة أنباء فارس الإيرانية على تويتر إنه تم إطلاع الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الجمعة على إسقاط الطائرة الأوكرانية دون قصد وأضافت أنه شدد على ضرورة إعلان المعلومات على الملأ بعد اجتماع للمجلس الأعلى للأمن القومي.
وذكر بيان لرئاسة الأركان العامة الإيرانية إنه إثر بعض الاخبار التي افادت بمشاهدة أهداف جوية متحركة نحو اهداف استراتيجية في البلاد وكشف بعض التحركات الجوية على شاشات الرادارات أصبحت هنالك حساسية أكبر لدى مجموعة الدفاع الجوي وبالتالي وبسبب دوران طائرة الركاب (الأوكرانية) في الوقت غير المناسب واقترابها من مركز عسكري حساس فقد جرى استهدافها اثر خطأ بشري وبصورة غير متعمدة.
وأعرب الرئيس الايراني حسن روحاني عن أسف إيران الشديد للخطأ الكارثي الذي أدى الى إسقاط طائرة الركاب الاوكرانية صباح الأربعاء الماضي.
وراح ضحية الحادث كل من كانوا على متن الطائرة وعددهم 176 شخصا.
واشنطن ترفض طلبا عراقيا بسحب قواتها
رفضت واشنطن طلبا عراقيا للإعداد لسحب قواتها وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في هجوم أمريكي في بغداد، وقالت إنها تدرس توسيع وجود حلف شمال الأطلسي هناك.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران خططت على الأرجح لمهاجمة سفارة الولايات المتحدة في بغداد وكانت تهدف إلى مهاجمة أربع سفارات أمريكية عندما قتلت ضربة أمريكية بطائرة مسيرة سليماني.
وقال ترامب في مقابلة مع محطة فوكس نيوز التلفزيونية: "يمكنني أن أكشف عن أنني أعتقد أنها ربما كانت أربع سفارات".
وقال بيان من مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إنه قدم طلبه خلال اتصال مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بما يتماشى مع تصويت البرلمان العراقي الأسبوع الماضي.