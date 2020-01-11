سلطان عمان الجديد يتعهد بالسير على نهج السلطان قابوس، وخامنئي دعا إلى إصدار بيان علني بشأن سقوط الطائرة الأوكرانية، ورئاسة الأركان الإيرانية: "خطأ بشري غير متعمد"

قالت وكالة أنباء فارس الإيرانية على تويتر إنه تم إطلاع الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الجمعة على إسقاط الطائرة الأوكرانية دون قصد وأضافت أنه شدد على ضرورة إعلان المعلومات على الملأ بعد اجتماع للمجلس الأعلى للأمن القومي.

وذكر بيان لرئاسة الأركان العامة الإيرانية إنه إثر بعض الاخبار التي افادت بمشاهدة أهداف جوية متحركة نحو اهداف استراتيجية في البلاد وكشف بعض التحركات الجوية على شاشات الرادارات أصبحت هنالك حساسية أكبر لدى مجموعة الدفاع الجوي وبالتالي وبسبب دوران طائرة الركاب (الأوكرانية) في الوقت غير المناسب واقترابها من مركز عسكري حساس فقد جرى استهدافها اثر خطأ بشري وبصورة غير متعمدة.

وأعرب الرئيس الايراني حسن روحاني عن أسف إيران الشديد للخطأ الكارثي الذي أدى الى إسقاط طائرة الركاب الاوكرانية صباح الأربعاء الماضي.

وراح ضحية الحادث كل من كانوا على متن الطائرة وعددهم 176 شخصا.