تبادل الاتهامات حول خرق وقف إطلاق النار في ليبيا ، وأمير قطر في إيران

يحل فريق مانشستر سيتي "المواطنون" في وقت لاحق ضيفا على فريق أستون فيلا في ملعب "فيلا بارك" في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

ويدخل مانشستر سيتي هذه المباراة وهو في المركز الثالث وبحوزته 44 نقطة بفارق 17 نقطة على المتصدر ليفربول في حين يدخلها أستون فيلا وهو في المركز الـ 17 وبحوزته 12 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن دوامة الهبوط حيث يوجد خلفه بورنماوث في المركز الـ 18 بـ 20 نقطة.

ويعني فوز مانشستر سيتي يعني عودة المواطنين للمركز الثاني وبفارق نقطتين عن ليستر الذي يحتل حاليا مركز الوصافبة

ولكن فوز السيتي يعني أيضا الدفع بفيلا إلى دوامة الهبوط التي يطمع بورنماوث (20 نقطة) وواتفورد (19 نقطة) في الإفلات منها.

وعلى العكس فإن فوز أستون فيلا يعني الابتعاد عن منطقة الخطر الباردة خطوتين في منطقة أدفأ قليلا ليصبح إلى جوار بورنلي وبرايتون.

هي مباراة سيكون فيها الفوز قبلة حياة للفائز ومسمار في نعش أحلام المهزوم أما التعادل فيعني بقاء الحال على ما هو عليه لكليهما لحين إشعار آخر.

وفي مؤتمره الصحفي الأخير عقب الفوز على توتنهام قال يورغن كلوب مدرب ليفربول: " علينا أن نواصل نفس الأداء فالمنافسون أقوياء.. إن بيب ، غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، لن يستسلم، وكذلك أنا".