تبادل الاتهامات حول خرق وقف إطلاق النار في ليبيا ، وأمير قطر في إيران

يحل فريق مانشستر سيتي "المواطنون" في وقت لاحق ضيفا
على فريق أستون فيلا في ملعب "فيلا بارك" في الجولة 22 من الدوري
الإنجليزي.
ويدخل مانشستر سيتي هذه المباراة وهو في المركز الثالث
وبحوزته 44 نقطة بفارق 17 نقطة على المتصدر ليفربول في حين يدخلها أستون فيلا وهو
في المركز الـ 17 وبحوزته 12 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن دوامة
الهبوط حيث يوجد خلفه بورنماوث في المركز الـ 18 بـ 20 نقطة.
ويعني فوز مانشستر سيتي
يعني عودة المواطنين للمركز الثاني وبفارق نقطتين عن ليستر الذي يحتل حاليا مركز الوصافبة
ولكن فوز السيتي يعني أيضا الدفع بفيلا إلى دوامة الهبوط
التي يطمع بورنماوث (20 نقطة) وواتفورد (19 نقطة) في الإفلات منها.
وعلى العكس فإن فوز أستون فيلا يعني الابتعاد عن منطقة
الخطر الباردة خطوتين في منطقة أدفأ قليلا ليصبح إلى جوار بورنلي وبرايتون.
هي مباراة سيكون فيها الفوز قبلة حياة للفائز ومسمار في نعش
أحلام المهزوم أما التعادل فيعني بقاء الحال على ما هو عليه لكليهما لحين إشعار
آخر.
وفي مؤتمره الصحفي الأخير عقب الفوز على توتنهام قال يورغن
كلوب مدرب ليفربول: " علينا أن نواصل نفس الأداء فالمنافسون أقوياء.. إن بيب
، غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، لن يستسلم، وكذلك أنا".
تبادل الاتهامات حول خرق وقف إطلاق النار في ليبيا
تبادل طرفا الصراع في ليبيا الاتهامات
بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل ساعات.
وكانت حكومة الوفاق الوطنية وقوات شرق
ليبيا بقيادة خليفة حفتر قد اتفقتا على الاستجابة للدعوات الروسية والتركية بإعلان
وقف لإطلاق النار في محيط العاصمة طرابلس.
إلا أن حكومة الوفاق قالت
في بيان إنها سجلت "إطلاق نار في منطقتي صلاح الدين ووادي الربيع بعد دقائق
من دخول الاتفاق حيز التنفيذ".
كذلك قال قيادي في قوات شرق
ليبيا (الجيش الوطني) إن قوات حكومة الوفاق "خرقت الهدنة في أكثر من محور
بكافة أنواع الأسلحة"
وكانت قوات حفتر قد بدأت في
العام الماضي هجوما على العاصمة طرابلس التي تعد مقر حكومة الوفاق.
مقتل 8 أطفال في غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل تركيا
لقي 11 مهاجرا من بينهم 8 أطفال حتفهم في غرق قارب قبالة
ساحل غرب تركيا، وذلك بحسب وسائل إعلام محلية.
وقالت وسائل الإعلام إنه تم إنقاذ 8 سياح آخرين قبالة منتجع
في بحر إيجة قبالة جزر خيوس اليونانية.
ولم يعرف بعد جنسيات هؤلاء المهاجرين.
وتعد تركيا معبرا رئيسيا للمهاجرين الذين يحاولون العبور إلى
أوروبا وخاصة عبر اليونان والذين يهربون من العنف والاضطهاد في بلدانهم.
TURKISH COAST GUARDCopyright: TURKISH COAST GUARD
أمير قطر في إيران
يصل أمير قطر
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في وقت لاحق إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة
يلتقي خلالها الرئيس الايراني حسن روحاني، بحسب وكالة فارس الإيرانية للأنباء.
وأشارت
الوكالة إلى أن أمير قطر سيبحث في اجتماعه مع الرئيس الإيراني العديد من الملفات
لا سيما التطورات الأخيرة في المنطقة وذلك في أعقاب اغتيال القائد العسكري قاسم سليماني في هجوم أمريكي بالعاصمة العراقية بغداد.
وقف إطلاق نار في ليبيا
دخل
وقف إطلاق النار في محيط العاصمة الليبية طرابلس حيز التنفيذ بعد إعلان كل من قوات
القائد العسكري خليفة حفتر وحكومة الوفاق الوطني القبول به.
وكانت
القوات الموالية لحفتر (الجيش الوطني الليبي) قد بدأت في العام الماضي هجوما على
طرابلس مقر حكومة الوفاق.
وكانت
كل من روسيا وتركيا قد دعتا الفرقاء الليبيين إلى وقف لإطلاق النار بهدف وضع نهاية
للصراع الذي تشهده البلاد.
تغطية مباشرة
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مانشستر سيتي وأستون فيلا: معركة حياة أو موت
يحل فريق مانشستر سيتي "المواطنون" في وقت لاحق ضيفا على فريق أستون فيلا في ملعب "فيلا بارك" في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.
ويدخل مانشستر سيتي هذه المباراة وهو في المركز الثالث وبحوزته 44 نقطة بفارق 17 نقطة على المتصدر ليفربول في حين يدخلها أستون فيلا وهو في المركز الـ 17 وبحوزته 12 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن دوامة الهبوط حيث يوجد خلفه بورنماوث في المركز الـ 18 بـ 20 نقطة.
ويعني فوز مانشستر سيتي يعني عودة المواطنين للمركز الثاني وبفارق نقطتين عن ليستر الذي يحتل حاليا مركز الوصافبة
ولكن فوز السيتي يعني أيضا الدفع بفيلا إلى دوامة الهبوط التي يطمع بورنماوث (20 نقطة) وواتفورد (19 نقطة) في الإفلات منها.
وعلى العكس فإن فوز أستون فيلا يعني الابتعاد عن منطقة الخطر الباردة خطوتين في منطقة أدفأ قليلا ليصبح إلى جوار بورنلي وبرايتون.
هي مباراة سيكون فيها الفوز قبلة حياة للفائز ومسمار في نعش أحلام المهزوم أما التعادل فيعني بقاء الحال على ما هو عليه لكليهما لحين إشعار آخر.
وفي مؤتمره الصحفي الأخير عقب الفوز على توتنهام قال يورغن كلوب مدرب ليفربول: " علينا أن نواصل نفس الأداء فالمنافسون أقوياء.. إن بيب ، غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، لن يستسلم، وكذلك أنا".
تبادل الاتهامات حول خرق وقف إطلاق النار في ليبيا
تبادل طرفا الصراع في ليبيا الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل ساعات.
وكانت حكومة الوفاق الوطنية وقوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر قد اتفقتا على الاستجابة للدعوات الروسية والتركية بإعلان وقف لإطلاق النار في محيط العاصمة طرابلس.
إلا أن حكومة الوفاق قالت في بيان إنها سجلت "إطلاق نار في منطقتي صلاح الدين ووادي الربيع بعد دقائق من دخول الاتفاق حيز التنفيذ".
كذلك قال قيادي في قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني) إن قوات حكومة الوفاق "خرقت الهدنة في أكثر من محور بكافة أنواع الأسلحة"
وكانت قوات حفتر قد بدأت في العام الماضي هجوما على العاصمة طرابلس التي تعد مقر حكومة الوفاق.
مقتل 8 أطفال في غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل تركيا
لقي 11 مهاجرا من بينهم 8 أطفال حتفهم في غرق قارب قبالة ساحل غرب تركيا، وذلك بحسب وسائل إعلام محلية.
وقالت وسائل الإعلام إنه تم إنقاذ 8 سياح آخرين قبالة منتجع في بحر إيجة قبالة جزر خيوس اليونانية.
ولم يعرف بعد جنسيات هؤلاء المهاجرين.
وتعد تركيا معبرا رئيسيا للمهاجرين الذين يحاولون العبور إلى أوروبا وخاصة عبر اليونان والذين يهربون من العنف والاضطهاد في بلدانهم.
أمير قطر في إيران
يصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في وقت لاحق إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة يلتقي خلالها الرئيس الايراني حسن روحاني، بحسب وكالة فارس الإيرانية للأنباء.
وأشارت الوكالة إلى أن أمير قطر سيبحث في اجتماعه مع الرئيس الإيراني العديد من الملفات لا سيما التطورات الأخيرة في المنطقة وذلك في أعقاب اغتيال القائد العسكري قاسم سليماني في هجوم أمريكي بالعاصمة العراقية بغداد.
وقف إطلاق نار في ليبيا
دخل وقف إطلاق النار في محيط العاصمة الليبية طرابلس حيز التنفيذ بعد إعلان كل من قوات القائد العسكري خليفة حفتر وحكومة الوفاق الوطني القبول به.
وكانت القوات الموالية لحفتر (الجيش الوطني الليبي) قد بدأت في العام الماضي هجوما على طرابلس مقر حكومة الوفاق.
وكانت كل من روسيا وتركيا قد دعتا الفرقاء الليبيين إلى وقف لإطلاق النار بهدف وضع نهاية للصراع الذي تشهده البلاد.