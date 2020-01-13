مسؤول أمني إيراني ينفي التقارير عن إطلاق النار على المتظاهرين، وأنباء عن عملية عسكرية مرتقبة للجيش السوري غربي حلب

قال قائد شرطة العاصمة الإيرانية طهران إن قوات الأمن تلقت تعليمات بضبط النفس في التعامل مع التظاهرات الغاضبة التي تشهدها المدينة ردا على إسقاط طائرة أوكرانية بصاروخ تابع للحرس الثوري.

ونفى العميد حسين رحيمي التقارير عن اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.

وكان قد تم تداول مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي يسمع فيها دوي إطلاق نار وتظهر دماء في الشوارع.

وكان إقرار السلطات بأن سقوط الطائرة الأوكرانية بعد مغادرتها مطار طهران جاء نتيجة تعرضها عن طريق الخطأ لصاروخ تابع للحرس الثوري قد أثار تظاهرات غاضبة ضد المؤسسة الحاكمة.