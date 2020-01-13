مسؤول أمني إيراني ينفي التقارير عن إطلاق النار على المتظاهرين، وأنباء عن عملية عسكرية مرتقبة للجيش السوري غربي حلب

تقارير عن عملية عسكرية مرتقبة للجيش السوري غربي حلب
أفادت وسائل إعلام موالية
للحكومة السورية إن الجيش الحكومي يستعد لبدء عملية عسكرية في غرب حلب ضد مسلحي
المعارضة
وألقى الطيران المروحي الحكومي مناشير في ريف حلب
الغربي وخاصة مناطق الأتارب والزربة دعت فيه السكان إلى مغادرة مناطق سيطرة فصائل
المعارضة المسلحة "للحفاظ على سلامتهم" محددا معبر الحاضر الذي خصص
للأعمال الانسانية لسلوكه.
وكانت
الاحياء الغربية للمدينة قد تعرضت يوم أمس لقصف صاروخي ما تسبب في سقوط قتلى
وجرحى.
وبينما اتهمت وسائل إعلام حكومية المعارضة بالوقوف وراء القصف، اتهمت
المعارضة القوات الحكومية بقصف أحياء حلب لإيجاد ذريعة لشن عملية عسكرية غرب حلب.
مسؤول أمني إيراني ينفي التقارير عن إطلاق النار على المتظاهرين
قال قائد شرطة العاصمة
الإيرانية طهران إن قوات الأمن تلقت تعليمات بضبط النفس في التعامل مع التظاهرات
الغاضبة التي تشهدها المدينة ردا على إسقاط طائرة أوكرانية بصاروخ تابع للحرس
الثوري.
ونفى العميد حسين رحيمي
التقارير عن اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.
وكان قد تم تداول مقاطع
مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي يسمع فيها دوي إطلاق نار وتظهر دماء في
الشوارع.
وكان إقرار السلطات بأن
سقوط الطائرة الأوكرانية بعد مغادرتها مطار طهران جاء نتيجة تعرضها عن طريق الخطأ
لصاروخ تابع للحرس الثوري قد أثار تظاهرات غاضبة ضد المؤسسة الحاكمة.
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تقارير عن عملية عسكرية مرتقبة للجيش السوري غربي حلب
أفادت وسائل إعلام موالية للحكومة السورية إن الجيش الحكومي يستعد لبدء عملية عسكرية في غرب حلب ضد مسلحي المعارضة
وألقى الطيران المروحي الحكومي مناشير في ريف حلب الغربي وخاصة مناطق الأتارب والزربة دعت فيه السكان إلى مغادرة مناطق سيطرة فصائل المعارضة المسلحة "للحفاظ على سلامتهم" محددا معبر الحاضر الذي خصص للأعمال الانسانية لسلوكه.
وكانت الاحياء الغربية للمدينة قد تعرضت يوم أمس لقصف صاروخي ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى.
وبينما اتهمت وسائل إعلام حكومية المعارضة بالوقوف وراء القصف، اتهمت المعارضة القوات الحكومية بقصف أحياء حلب لإيجاد ذريعة لشن عملية عسكرية غرب حلب.
مسؤول أمني إيراني ينفي التقارير عن إطلاق النار على المتظاهرين
قال قائد شرطة العاصمة الإيرانية طهران إن قوات الأمن تلقت تعليمات بضبط النفس في التعامل مع التظاهرات الغاضبة التي تشهدها المدينة ردا على إسقاط طائرة أوكرانية بصاروخ تابع للحرس الثوري.
ونفى العميد حسين رحيمي التقارير عن اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.
وكان قد تم تداول مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي يسمع فيها دوي إطلاق نار وتظهر دماء في الشوارع.
وكان إقرار السلطات بأن سقوط الطائرة الأوكرانية بعد مغادرتها مطار طهران جاء نتيجة تعرضها عن طريق الخطأ لصاروخ تابع للحرس الثوري قد أثار تظاهرات غاضبة ضد المؤسسة الحاكمة.