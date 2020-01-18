فرنسا تنشر منظومة رادار في السعودية، والإمارات تدعم جهود ألمانيا للسلام في ليبيا

قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إن\nالإمارات تدعم بلا تحفظ جهود ألمانيا لعقد مؤتمر بشأن ليبيا وأهداف المجتمع الدولي\nلتحقيق السلام والاستقرار هناك. وأضاف الوزير الإماراتي في تغريدة\nبهذا الشأن أنه يتطلع لنجاح مؤتمر برلين وشدد على أهمية الجهود المشتركة لإنهاء\nالصراع الليبي. وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا\nميركل قالت إن مؤتمر برلين الذي سيعقد\nالأحد يجب أن يحاول تنفيذ حظر على الأسلحة مجددا في ليبيا.
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الإمارات تدعم جهود ألمانيا للسلام في ليبيا
قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إن الإمارات تدعم بلا تحفظ جهود ألمانيا لعقد مؤتمر بشأن ليبيا وأهداف المجتمع الدولي لتحقيق السلام والاستقرار هناك.
وأضاف الوزير الإماراتي في تغريدة بهذا الشأن أنه يتطلع لنجاح مؤتمر برلين وشدد على أهمية الجهود المشتركة لإنهاء الصراع الليبي.
وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قالت إن مؤتمر برلين الذي سيعقد الأحد يجب أن يحاول تنفيذ حظر على الأسلحة مجددا في ليبيا.
فرنسا تنشر منظومة رادار في السعودية
قال مسؤولون فرنسيون إن باريس نشرت منظومة رادار على الساحل الشرقي للسعودية لتعزيز دفاعاتها بعد هجمات صاروخية استهدفت منشآت نفطية بها في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأضاف مسؤولون فرنسيون قائلين إنه تم نشر منظومة رادار على الساحل الشرقي للسعودية المطل على الخليج في إطار قوة مهام جاجوار. ولم يفصحوا عن المزيد من التفاصيل.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قال في كلمة للجيش الفرنسي: "في شبه الجزيرة العربية والخليج، حيث تتصاعد التوترات، نشرنا في زمن قياسي قوة مهام جاجوار التي ستسهم في طمأنة المملكة السعودية".
واتهمت فرنسا إيران بتنفيذ الهجوم الذي استُخدمت فيه طائرات مسيرة وصواريخ وعطل عمل أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم، وتعهدت باريس بتقديم يد العون لمنع تكراره.
ولم يتم الإعلان عن هذه المبادرة من قبل.