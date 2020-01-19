المغرب يستنكر إقصاءه من مؤتمر دولي حول ليبيا، وعلماء يشككون في أعداد المصابين بفيروس غامض في الصين

قال علماء إن عدد حالات الإصابة بفيروس غامض في الصين يزيد عن الأرقام الرسمية المعلنة.

وكانت السلطات الصينية قد قالت إن هناك 60 حالة إصابة بالفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي إلا أن خبراء بريطانيون قالوا لبي بي سي إن عدد الإصابات يقترب من 1700 حالة.

هذا وقد توفي شخصان نتيجة الإصابة بالفيروس الذي ظهر لأول مرة في مدينة وهان شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.