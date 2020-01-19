المغرب يستنكر إقصاءه من مؤتمر دولي حول ليبيا، وعلماء يشككون في أعداد المصابين بفيروس غامض في الصين

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية بوفاة 12 شخصا وإصابة 46 آخرين\nفي حادث مروري وقع على طريق سريع بولاية الوادي شرقي البلاد. وبحسب وكالة الأنباء فإن الحادث جاء نتيجة اصطدام حافلتين في\nالساعات الأول من صباح اليوم. هذا وقد فتحت السلطات الأمنية تحقيقا للوقوف على أسباب\nالاصطدام.
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حادث مروري يودي بحياة 12 شخصا في الجزائر
أفادت وكالة الأنباء الجزائرية بوفاة 12 شخصا وإصابة 46 آخرين في حادث مروري وقع على طريق سريع بولاية الوادي شرقي البلاد.
وبحسب وكالة الأنباء فإن الحادث جاء نتيجة اصطدام حافلتين في الساعات الأول من صباح اليوم.
هذا وقد فتحت السلطات الأمنية تحقيقا للوقوف على أسباب الاصطدام.
علماء يشككون في أعداد المصابين بفيروس غامض في الصين
قال علماء إن عدد حالات الإصابة بفيروس غامض في الصين يزيد عن الأرقام الرسمية المعلنة.
وكانت السلطات الصينية قد قالت إن هناك 60 حالة إصابة بالفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي إلا أن خبراء بريطانيون قالوا لبي بي سي إن عدد الإصابات يقترب من 1700 حالة.
هذا وقد توفي شخصان نتيجة الإصابة بالفيروس الذي ظهر لأول مرة في مدينة وهان شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
المغرب يستنكر إقصاءه من مؤتمر دولي حول ليبيا
انتقدت الحكومة المغربية عدم دعوتها إلى المؤتمر الدولي الذي تستضيفه العاصمة الألمانية برلين اليوم بهدف وضع نهاية للصراع الذي تشهده ليبيا.
وتشارك عدة دول غربية وعربية في المؤتمر من بينها روسيا وتركيا ومصر والجزائر.
وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان إنها " لا تفهم المعايير ولا الدوافع التي أملت اختيار البلدان المشاركة في هذا الاجتماع".
وتسعى الوفود المجتمعة في برلين إلى إقناع القائد العسكري خليفة حفتر ورئيس الحكومة فايز السراج إلى قبول تسوية سليمة تضع نهاية للصراع الذي تشهده ليبيا.