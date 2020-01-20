عشرات المصابين في مواجهات بين الأمن العراقي ومتظاهرين، وأثرياء العالم يملكون "ما يزيد عن ثروات 60% من سكانه"

قالت منظمة أوكسفام الخيرية إن مجموع ثروات مليارديرات العالم البالغ عددهم 2153 مليارديرا، يفوق ما يمتلكه نحو 60% من سكان الكرة الأرضية.

وفي تقرير جديد يتزامن إصداره مع بدء أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يُعقد سنويا في منتجع دافوس السويسري وتنطلق فعالياته غدا، كشفت المنظمة عن أن عدد المليارديرات تضاعف خلال العقد الماضي.

وأشارت "أوكسفام" إلى أن الفجوة القائمة بين أثرياء العالم وفقرائه لن تتقلص، إلا بتدخل من جانب الحكومات، ولكنها قالت في الوقت نفسه إن قليلا للغاية من الساسة على استعداد للتعامل مع هذا الملف.