عشرات المصابين في مواجهات بين الأمن العراقي ومتظاهرين، وأثرياء العالم يملكون "ما يزيد عن ثروات 60% من سكانه"

أوكسفام: مجموع ثروات مليارديرات العالم يفوق ما يمتلكه نحو 60% من سكان الكرة الأرضية
قالت
منظمة أوكسفام الخيرية إن
مجموع ثروات مليارديرات العالم البالغ عددهم 2153 مليارديرا، يفوق ما يمتلكه نحو
60% من سكان الكرة الأرضية.
وفي
تقرير جديد يتزامن إصداره مع بدء أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يُعقد
سنويا في منتجع دافوس السويسري وتنطلق فعالياته غدا، كشفت المنظمة عن أن عدد
المليارديرات تضاعف خلال العقد الماضي.
وأشارت
"أوكسفام" إلى أن الفجوة القائمة بين أثرياء العالم وفقرائه لن تتقلص،
إلا بتدخل من جانب الحكومات، ولكنها قالت في الوقت نفسه إن قليلا للغاية من الساسة
على استعداد للتعامل مع هذا الملف.
PA MediaCopyright: PA Media
إصابة العشرات في مواجهات بين الأمن العراقي ومتظاهرين
تفيد الأنباء الواردة من العراق بأن
عشرات المحتجين جرحوا جراء مصادمات اندلعت خلال الليل مع قوات الأمن في العاصمة
بغداد وعدد من المدن الأخرى، وذلك خلال محاولة الأجهزة الأمنية، إزالة حواجز وضعها
المتظاهرون لإغلاق بعض الطرق.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن
مراسليها في ساحة الطيران ببغداد، أن المواجهات التي وقعت هناك، شهدت رشق المحتجين
لقوات الشرطة بالحجارة والقنابل الحارقة، ورد عناصر الأمن على ذلك بإطلاق الغاز
المسيل للدموع وقنابل الصوت.
وامتدت المصادمات إلى عدد من مدن جنوب
العراق، بما في ذلك كربلاء والناصرية والعمارة، حيث أحرق مئات المتظاهرين إطارات
السيارات وأغلقوا الطرق الرئيسية.
واتهم محتجون رئيس الوزراء عادل عبد
المهدي بعدم الوفاء بتعهداته، ومن بينها اختيار حكومة جديدة تحظى بقبول العراقيين.
في المقابل، قالت شرطة بغداد إن
قواتها "نجحت في إعادة فتح جميع الطرق التي كانت مغلقة" في المدينة.
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أوكسفام: مجموع ثروات مليارديرات العالم يفوق ما يمتلكه نحو 60% من سكان الكرة الأرضية
قالت منظمة أوكسفام الخيرية إن مجموع ثروات مليارديرات العالم البالغ عددهم 2153 مليارديرا، يفوق ما يمتلكه نحو 60% من سكان الكرة الأرضية.
وفي تقرير جديد يتزامن إصداره مع بدء أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يُعقد سنويا في منتجع دافوس السويسري وتنطلق فعالياته غدا، كشفت المنظمة عن أن عدد المليارديرات تضاعف خلال العقد الماضي.
وأشارت "أوكسفام" إلى أن الفجوة القائمة بين أثرياء العالم وفقرائه لن تتقلص، إلا بتدخل من جانب الحكومات، ولكنها قالت في الوقت نفسه إن قليلا للغاية من الساسة على استعداد للتعامل مع هذا الملف.
إصابة العشرات في مواجهات بين الأمن العراقي ومتظاهرين
تفيد الأنباء الواردة من العراق بأن عشرات المحتجين جرحوا جراء مصادمات اندلعت خلال الليل مع قوات الأمن في العاصمة بغداد وعدد من المدن الأخرى، وذلك خلال محاولة الأجهزة الأمنية، إزالة حواجز وضعها المتظاهرون لإغلاق بعض الطرق.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مراسليها في ساحة الطيران ببغداد، أن المواجهات التي وقعت هناك، شهدت رشق المحتجين لقوات الشرطة بالحجارة والقنابل الحارقة، ورد عناصر الأمن على ذلك بإطلاق الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.
وامتدت المصادمات إلى عدد من مدن جنوب العراق، بما في ذلك كربلاء والناصرية والعمارة، حيث أحرق مئات المتظاهرين إطارات السيارات وأغلقوا الطرق الرئيسية.
واتهم محتجون رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعدم الوفاء بتعهداته، ومن بينها اختيار حكومة جديدة تحظى بقبول العراقيين.
في المقابل، قالت شرطة بغداد إن قواتها "نجحت في إعادة فتح جميع الطرق التي كانت مغلقة" في المدينة.