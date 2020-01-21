السودان: 7 قتلى وعشرات الجرحى في انفجار قنبلة يدوية بحفل زفاف، وإيران تطلب أجهزة متقدمة من أمريكا لتفريغ بيانات الطائرة الأوكرانية

أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية أن طهران طلبت أجهزة من السلطات الأمريكية والفرنسية حتى يتسنى لها تفريغ محتويات صندوقي الطائرة الأوكرانية الأسودين.

وقالت الهيئة إنها لا تملك الأجهزة اللازمة لتفريغ البيانات من ذلك النوع من الصناديق الخاصة بالطائرة بوينغ من طراز 737.

وأسقط الحرس الثوري الإيراني الطائرة بطريق الخطأ، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها، وعددهم 176 شخصا.