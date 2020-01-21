السودان: 7 قتلى وعشرات الجرحى في انفجار قنبلة يدوية بحفل زفاف، وإيران تطلب أجهزة متقدمة من أمريكا لتفريغ بيانات الطائرة الأوكرانية

أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية أن طهران طلبت أجهزة من السلطات الأمريكية والفرنسية حتى يتسنى لها تفريغ محتويات صندوقي الطائرة الأوكرانية الأسودين. وقالت الهيئة إنها لا تملك الأجهزة اللازمة لتفريغ البيانات من ذلك النوع من الصناديق الخاصة بالطائرة بوينغ من طراز 737. وأسقط الحرس الثوري الإيراني الطائرة بطريق الخطأ، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها، وعددهم 176 شخصا.
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هيئة الطيران المدني الإيرانية: الطائرة الأوكرانية أسقطت بصاروخين
إيران تطلب أجهزة من أمريكا وفرنسا لتفريغ بيانات صندوقي الطائرة الأوكرانية
أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية أن طهران طلبت أجهزة من السلطات الأمريكية والفرنسية حتى يتسنى لها تفريغ محتويات صندوقي الطائرة الأوكرانية الأسودين.
وقالت الهيئة إنها لا تملك الأجهزة اللازمة لتفريغ البيانات من ذلك النوع من الصناديق الخاصة بالطائرة بوينغ من طراز 737.
وأسقط الحرس الثوري الإيراني الطائرة بطريق الخطأ، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها، وعددهم 176 شخصا.
السودان: 7 قتلى وعشرات الجرحى في انفجار قنبلة يدوية بحفل زفاف
ارتفع إلى 7 قتلى و70 مصابا، عدد ضحايا انفجار قنبلة يدوية خلال حفل زفاف بمنطقة الشقلة شرقي العاصمة السودانية الخرطوم
وذكرت وسائل إعلام محلية أن فردا من أفراد الشرطة ألقى قنبلة يدوية داخل سرادق الزفاف.
ومن بين المصابين أطفال رضع.
ولم تتضح على الفور دوافع الجاني.