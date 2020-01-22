محمد بن سلمان
مباشر

السعودية تنفي مسؤولية محمد بن سلمان عن اختراق هاتف مالك صحيفة واشنطن بوست، ومحكمة هندية تنظر في قانون "يعادي المسلمين"

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

تغطية مباشرة

time_stated_uk

  1. المحكمة العليا في الهند تنظر في مئات الدعاوى ضد قانون الجنسية

    بدأت المحكمة العليا في الهند النظر في مئات الدعاوى القانونية ضد قانون الجنسية الجديد الذي تسبب في موجة كبيرة من الاحتجاجات في البلاد.

    وتضم قائمة الجهات التي رفعت الدعاوى القضائية هيئات إسلامية وجماعات طلابية وأحزاب سياسية.

    ويسمح القانون بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين الشرعيين من الدول المجاورة على خلفية تعرضهم لتمييز ديني إلا أنه يستثنى المسلمين.

    ويقول معارضو القانون إنه يمارس التمييز على أساس الدين ما يعد خرقا للقيم العلمانية للدستور الهندي، إلا أن الحكومة تقول إن القانون يسعى لتقديم العون للأقليات المضطهدة.

    متظاهرون في الهند
    Copyright: AFP

  2. السعودية تنفي مسؤولية محمد بن سلمان عن اختراق هاتف مالك صحيفة واشنطن بوست

    نفت المملكة العربية السعودية مسؤولية ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، عن اختراق هاتف رجل الأعمال الأمريكي جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون.

    وقالت السفارة السعودية واشنطن في تغريدة عبر تويتر إن هذه الاتهامات "سخيفة"، ودعت إلى فتح تحقيق في الأمر.

    يُذكر أن بيزوس يمتلك صحيفة "واشنطن بوست" التي كانت ينشر بها الصحفي السعودي جمال خاشقجي مقالاته. ويربط البعض بين اختراق هاتف بيزوس ومقتل خاشقجي.

    وذكرت صحيفة الغادريان البريطانية أمس أن حساب ولي العهد السعودي على تطبيق واتساب كان قد أرسل رسالة تحتوي على مقطع فيديو به فيروس، اخترق هاتف بيزوس بغية الحصول على بيانات.

    محمد بن سلمان
    Copyright: reu
العودة إلى أعلى