السعودية تنفي مسؤولية محمد بن سلمان عن اختراق هاتف مالك صحيفة واشنطن بوست، ومحكمة هندية تنظر في قانون "يعادي المسلمين"

بدأت المحكمة العليا في الهند النظر في مئات الدعاوى القانونية ضد قانون الجنسية الجديد الذي تسبب في موجة كبيرة من الاحتجاجات في البلاد.

وتضم قائمة الجهات التي رفعت الدعاوى القضائية هيئات إسلامية وجماعات طلابية وأحزاب سياسية.

ويسمح القانون بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين الشرعيين من الدول المجاورة على خلفية تعرضهم لتمييز ديني إلا أنه يستثنى المسلمين.

ويقول معارضو القانون إنه يمارس التمييز على أساس الدين ما يعد خرقا للقيم العلمانية للدستور الهندي، إلا أن الحكومة تقول إن القانون يسعى لتقديم العون للأقليات المضطهدة.