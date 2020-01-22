السعودية تنفي مسؤولية محمد بن سلمان عن اختراق هاتف مالك صحيفة واشنطن بوست، ومحكمة هندية تنظر في قانون "يعادي المسلمين"

بدأت المحكمة العليا في\nالهند النظر في مئات الدعاوى القانونية ضد قانون الجنسية الجديد الذي تسبب في موجة كبيرة من الاحتجاجات في البلاد. وتضم قائمة الجهات التي\nرفعت الدعاوى القضائية هيئات إسلامية وجماعات طلابية وأحزاب سياسية. ويسمح القانون بمنح الجنسية الهندية\nللمهاجرين الشرعيين من الدول المجاورة على خلفية تعرضهم لتمييز ديني إلا أنه\nيستثنى المسلمين. ويقول معارضو القانون إنه يمارس التمييز على أساس\nالدين ما يعد خرقا للقيم العلمانية للدستور الهندي، إلا أن الحكومة تقول إن\nالقانون يسعى لتقديم العون للأقليات المضطهدة.
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المحكمة العليا في الهند تنظر في مئات الدعاوى ضد قانون الجنسية
بدأت المحكمة العليا في الهند النظر في مئات الدعاوى القانونية ضد قانون الجنسية الجديد الذي تسبب في موجة كبيرة من الاحتجاجات في البلاد.
وتضم قائمة الجهات التي رفعت الدعاوى القضائية هيئات إسلامية وجماعات طلابية وأحزاب سياسية.
ويسمح القانون بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين الشرعيين من الدول المجاورة على خلفية تعرضهم لتمييز ديني إلا أنه يستثنى المسلمين.
ويقول معارضو القانون إنه يمارس التمييز على أساس الدين ما يعد خرقا للقيم العلمانية للدستور الهندي، إلا أن الحكومة تقول إن القانون يسعى لتقديم العون للأقليات المضطهدة.
السعودية تنفي مسؤولية محمد بن سلمان عن اختراق هاتف مالك صحيفة واشنطن بوست
نفت المملكة العربية السعودية مسؤولية ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، عن اختراق هاتف رجل الأعمال الأمريكي جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون.
وقالت السفارة السعودية واشنطن في تغريدة عبر تويتر إن هذه الاتهامات "سخيفة"، ودعت إلى فتح تحقيق في الأمر.
يُذكر أن بيزوس يمتلك صحيفة "واشنطن بوست" التي كانت ينشر بها الصحفي السعودي جمال خاشقجي مقالاته. ويربط البعض بين اختراق هاتف بيزوس ومقتل خاشقجي.
وذكرت صحيفة الغادريان البريطانية أمس أن حساب ولي العهد السعودي على تطبيق واتساب كان قد أرسل رسالة تحتوي على مقطع فيديو به فيروس، اخترق هاتف بيزوس بغية الحصول على بيانات.