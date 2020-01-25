قوات الأمن العراقية تتقدم صوب ساحة التحرير ببغداد وتطلق النار على المحتجين، وتحرك في مجلس الشيوخ الأمريكي لإجبار المخابرات على نشر تقرير عن مقتل خاشقجي

تعرف على جدة الأمير تشارلز التي زار قبرها في القدس
خلال زيارة
ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز للقدس أحنى
تشارلز رأسه أمام قبر جدته، الأميرة أليس، وهي مسيحية متدينة وفرت الملاذ لأسرة
يهودية في اليونان عندما احتلها النازيون.
وتحدث تشارلز عن الإلهام الذي
مثلته جدته بالنسبة له خلال احتفال بذكرى المحرقة حضره عشرات من زعماء العالم
لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين لتحرير معسكر الموت في أوشفيتز.
ووقف تشارلز، أمير ويلز، في صلاة
مع رجال الدين المحليين حول الغرفة التي دفنت فيها جدته داخل كنيسة مريم المجدلية
للروس الأرثوذكس ذات القبة المذهبة، فيما كانت جوقة نسائية تردد الترانيم من موقع
مطل على المدينة القديمة.
فمن هي الأميرة أليس؟
هي الأميرة ألِس باتنبيرغ التي منحها متحف ياد
فاشيم الاسرائيلي المخصص لضحايا الحرقة اليهودية (الهولوكوست)، لقب (المرأة
الصالحة) وهو لقب يمنح لغير اليهود الذين خاطروا بحياتهم لإنقاذ اليهود خلال الحرب
العالمية الثانية.
تحرك في مجلس الشيوخ الأمريكي لإجبار المخابرات على نشر تقرير عن مقتل خاشقجي
قال السناتور الديمقراطي الأمريكي
رون وايدن إنه سيتحرك لإجبار رئيس المخابرات الأمريكية على نشر معلومات عن قتل
الصحفي السعودي جمال خاشقجي إذا لم تنشر الإدارة الأمريكية تقريرا عن هذه الجريمة
قبل نهاية محاكمة الرئيس دونالد ترامب في مجلس الشيوخ في إطار مساءلته.
واستند وايدن في ذلك إلى سلطة مجلس
الشيوخ لرفع السرية من جانب واحد عن معلومات المخابرات لدفع إدارة ترامب لنشر
تقرير عن قتل خاشقجي في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018 في القنصلية السعودية
باسطنبول.
وكان من المقرر نشر مثل هذا
التقرير بموجب القانون في وقت سابق من الشهر الجاري وهو موعد نهائي قال السناتور
إن الإدارة تجاهلته.
وقال وايدن للصحفيين إن الهدف هو تحديد
أسماء من أمر بذلك ومن تواطأ وما الذي تم فعله لمنع ذلك.
وعلى الرغم من أن من حق مجلس
الشيوخ بموجب سلطة ترجع إلى السبعينات رفع السرية من جانب واحد عن المعلومات لم
يتم مطلقا القيام بمثل هذه الخطوة من جانب لجنة المخابرات التي يشارك وايدن في
عضويتها.
وقال وايدن إن ما يسعى إليه هو رفع
السرية عن التقييم متوقعا أن تحظى مساعيه بدعم من بعض الجمهوريين على الأقل
باللجنة.
ANADOLU AGENCYCopyright: ANADOLU AGENCY
قوات الأمن العراقية تتقدم صوب ساحة التحرير ببغداد وتطلق النار على المحتجين
تقدمت قوات الأمن العراقية صوب
ساحة التحرير مقر الاعتصام الرئيسي في بغداد السبت وأطلقت الغاز المسيل للدموع
والرصاص الحي على المحتجين. بحسب وكالة رويترز للأنباء.
ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع
إصابات.
وكانت الشرطة ومصادر طبية قالت إن
اشتباكات بين المحتجين والشرطة أدت إلى إصابة ما لا يقل عن سبعة متظاهرين في وقت
سابق السبت.
اختفاء 3 مواطنين فرنسيين وعراقي في بغداد
قالت منظمة إس.أو.إس كريتيان
دوريان الفرنسية غير الحكومية إن ثلاثة مواطنين فرنسيين ومواطنا عراقيا يعملون
لديها فقدوا في العاصمة العراقية بغداد، وأضافت أنه لم يطلب أحد فدية.
وذكرت المنظمة أن الأربعة اختفوا
يوم الاثنين الماذي بعد توجههم إلى بغداد لإتمام إجراءات إدارية، وقد تم إبلاغ
السلطات العراقية.
إصابة 7 في اشتباكات بين الأمن ومحتجين في بغداد
قالت مصادر أمنية وطبية إن الشرطة
العراقية اشتبكت مع محتجين في وسط بغداد السبت مما أدى إلى إصابة سبعة، بعد أن
شرعت السلطات في إزالة الكتل الخرسانية من موقع الاحتجاج الرئيسي بالعاصمة.
وذكرت المصادر الأمنية أن قوات
الأمن بدأت في إعادة فتح الطرق في بغداد والبصرة وأن بعض أنصار رجل الدين الشيعي
مقتدى الصدر جمعوا الخيام التي أقاموها للانضمام إلى الاعتصامات المستمرة منذ شهور.
فيروس كورونا: ارتفاع عدد الضحايا في الصين إلى 41
أعلنت الصين إن
41 شخصا توفوا حتى الآن بسبب فيروس كورونا الجديد الذي أصاب أكثر من 1300 شخص على
مستوى العالم في الوقت الذي سارعت فيه السلطات الصحية في شتى أنحاء العالم لمنع
حدوث وباء عالمي.
وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إن
مجمل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الصين يبلغ الآن 1287.
وحدثت كل حالات الوفاة الجديدة في
ووهان مركز تفشي الفيروس والتي تم عزلها صحيا بشكل فعلي مع مسارعة الصين لاحتواء
انتشار الفيروس.
والغالبية العظمى من حالات الإصابة
وكل حالات الوفاة المؤكدة حتى الآن كانت في الصين ولكن تم أيضا اكتشاف الفيروس في
تايلاند وفيتنام وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان ونيبال وفرنسا
والولايات المتحدة واستراليا.ويعتقد مسؤولو الصحة إن الفيروس بدأ أصلا في سوق في
ووهان يتم فيها الاتجار بالحيوانات البرية بشكل غير قانوني.
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تعرف على جدة الأمير تشارلز التي زار قبرها في القدس
خلال زيارة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز للقدس أحنى تشارلز رأسه أمام قبر جدته، الأميرة أليس، وهي مسيحية متدينة وفرت الملاذ لأسرة يهودية في اليونان عندما احتلها النازيون.
وتحدث تشارلز عن الإلهام الذي مثلته جدته بالنسبة له خلال احتفال بذكرى المحرقة حضره عشرات من زعماء العالم لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين لتحرير معسكر الموت في أوشفيتز.
ووقف تشارلز، أمير ويلز، في صلاة مع رجال الدين المحليين حول الغرفة التي دفنت فيها جدته داخل كنيسة مريم المجدلية للروس الأرثوذكس ذات القبة المذهبة، فيما كانت جوقة نسائية تردد الترانيم من موقع مطل على المدينة القديمة.
فمن هي الأميرة أليس؟
هي الأميرة ألِس باتنبيرغ التي منحها متحف ياد فاشيم الاسرائيلي المخصص لضحايا الحرقة اليهودية (الهولوكوست)، لقب (المرأة الصالحة) وهو لقب يمنح لغير اليهود الذين خاطروا بحياتهم لإنقاذ اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا تعرّف على جدة الأمير تشارلز المدفونة بالقدس
تحرك في مجلس الشيوخ الأمريكي لإجبار المخابرات على نشر تقرير عن مقتل خاشقجي
قال السناتور الديمقراطي الأمريكي رون وايدن إنه سيتحرك لإجبار رئيس المخابرات الأمريكية على نشر معلومات عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي إذا لم تنشر الإدارة الأمريكية تقريرا عن هذه الجريمة قبل نهاية محاكمة الرئيس دونالد ترامب في مجلس الشيوخ في إطار مساءلته.
واستند وايدن في ذلك إلى سلطة مجلس الشيوخ لرفع السرية من جانب واحد عن معلومات المخابرات لدفع إدارة ترامب لنشر تقرير عن قتل خاشقجي في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018 في القنصلية السعودية باسطنبول.
وكان من المقرر نشر مثل هذا التقرير بموجب القانون في وقت سابق من الشهر الجاري وهو موعد نهائي قال السناتور إن الإدارة تجاهلته.
وقال وايدن للصحفيين إن الهدف هو تحديد أسماء من أمر بذلك ومن تواطأ وما الذي تم فعله لمنع ذلك.
وعلى الرغم من أن من حق مجلس الشيوخ بموجب سلطة ترجع إلى السبعينات رفع السرية من جانب واحد عن المعلومات لم يتم مطلقا القيام بمثل هذه الخطوة من جانب لجنة المخابرات التي يشارك وايدن في عضويتها.
وقال وايدن إن ما يسعى إليه هو رفع السرية عن التقييم متوقعا أن تحظى مساعيه بدعم من بعض الجمهوريين على الأقل باللجنة.
قوات الأمن العراقية تتقدم صوب ساحة التحرير ببغداد وتطلق النار على المحتجين
تقدمت قوات الأمن العراقية صوب ساحة التحرير مقر الاعتصام الرئيسي في بغداد السبت وأطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي على المحتجين. بحسب وكالة رويترز للأنباء.
ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع إصابات.
وكانت الشرطة ومصادر طبية قالت إن اشتباكات بين المحتجين والشرطة أدت إلى إصابة ما لا يقل عن سبعة متظاهرين في وقت سابق السبت.
اختفاء 3 مواطنين فرنسيين وعراقي في بغداد
قالت منظمة إس.أو.إس كريتيان دوريان الفرنسية غير الحكومية إن ثلاثة مواطنين فرنسيين ومواطنا عراقيا يعملون لديها فقدوا في العاصمة العراقية بغداد، وأضافت أنه لم يطلب أحد فدية.
وذكرت المنظمة أن الأربعة اختفوا يوم الاثنين الماذي بعد توجههم إلى بغداد لإتمام إجراءات إدارية، وقد تم إبلاغ السلطات العراقية.
إصابة 7 في اشتباكات بين الأمن ومحتجين في بغداد
قالت مصادر أمنية وطبية إن الشرطة العراقية اشتبكت مع محتجين في وسط بغداد السبت مما أدى إلى إصابة سبعة، بعد أن شرعت السلطات في إزالة الكتل الخرسانية من موقع الاحتجاج الرئيسي بالعاصمة.
وذكرت المصادر الأمنية أن قوات الأمن بدأت في إعادة فتح الطرق في بغداد والبصرة وأن بعض أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر جمعوا الخيام التي أقاموها للانضمام إلى الاعتصامات المستمرة منذ شهور.
فيروس كورونا: ارتفاع عدد الضحايا في الصين إلى 41
أعلنت الصين إن 41 شخصا توفوا حتى الآن بسبب فيروس كورونا الجديد الذي أصاب أكثر من 1300 شخص على مستوى العالم في الوقت الذي سارعت فيه السلطات الصحية في شتى أنحاء العالم لمنع حدوث وباء عالمي.
وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إن مجمل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الصين يبلغ الآن 1287.
وحدثت كل حالات الوفاة الجديدة في ووهان مركز تفشي الفيروس والتي تم عزلها صحيا بشكل فعلي مع مسارعة الصين لاحتواء انتشار الفيروس.
والغالبية العظمى من حالات الإصابة وكل حالات الوفاة المؤكدة حتى الآن كانت في الصين ولكن تم أيضا اكتشاف الفيروس في تايلاند وفيتنام وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان ونيبال وفرنسا والولايات المتحدة واستراليا.ويعتقد مسؤولو الصحة إن الفيروس بدأ أصلا في سوق في ووهان يتم فيها الاتجار بالحيوانات البرية بشكل غير قانوني.