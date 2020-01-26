ترامب: إيران تريد رفع العقوبات للتفاوض.. لا شكرا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات المفروضة على إيران من أجل التفاوض معها فيما بدا أنه رد على مقابلة نشرتها صحيفة دير شبيجل مع وزير الخارجية الإيراني.

وكتب ترامب في تغريدة نشرت بالإنجليزية ولاحقا بالفارسية:"وزير الخارجية الإيراني يقول إن إيران ترغب في التفاوض مع الولايات المتحدة لكنها تريد رفع العقوبات... لا شكرا".