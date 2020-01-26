قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات\nالمتحدة لن ترفع العقوبات المفروضة على إيران من أجل التفاوض معها فيما بدا أنه رد\nعلى مقابلة نشرتها صحيفة دير شبيجل مع وزير الخارجية الإيراني. وكتب ترامب في تغريدة نشرت بالإنجليزية ولاحقا بالفارسية:"وزير\nالخارجية الإيراني يقول إن إيران ترغب في التفاوض مع الولايات المتحدة لكنها تريد\nرفع العقوبات... لا شكرا".
تغطية مباشرة
time_stated_uk
ترامب: إيران تريد رفع العقوبات للتفاوض.. لا شكرا
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات المفروضة على إيران من أجل التفاوض معها فيما بدا أنه رد على مقابلة نشرتها صحيفة دير شبيجل مع وزير الخارجية الإيراني.
وكتب ترامب في تغريدة نشرت بالإنجليزية ولاحقا بالفارسية:"وزير الخارجية الإيراني يقول إن إيران ترغب في التفاوض مع الولايات المتحدة لكنها تريد رفع العقوبات... لا شكرا".