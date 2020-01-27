ارتفاع أسعار الذهب بسبب المخاوف من فيروس كورونا، ومطالبات بدعوة بولتون للشهادة في محاكمة ترامب

أدت المخاوف من تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي إلى
انخفاض أسعار النفط بنسبة تتجاوز ال2
بالمئة بينما ارتفعت أسعار الذهب والين اللذين يعدان ملاذين آمنين للمستثمرين.
ومع ارتفاع حصيلة ضحايا الفيروس إلى ثمانين شخصا واقتراب عدد
المصابين به من ثلاثة آلاف في العالم، يتحدث محللون عن مخاوف متزايدة من ان تصبح
الأزمة مثل تلك التي حدثت في أسواق المال الآسيوية عندما تفشى فيروس سارس في 2003.
مطالبات بدعوة بولتون للشهادة في محاكمة ترامب
جدد
ساسة ديمقراطيون أمريكيون مطالبتهم بدعوة مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون
للشهادة أمام مجلس الشيوخ في إطار إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترامب.
وتأتي
هذه الدعوات في أعقاب تقارير تحدثت عن أن بولتون كشف في كتاب لم ينشر بعد عن أن ترامب
كان يرغب في وقف المعونات الأمنية إلى أوكرانيا للضغط على كييف من أجل التحقيق في
نشاطات قد تؤثر سلبا على السياسي الديمقراطي، جو بايدن، وهي القضية التي يحاكم
بسببها ترامب.
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ارتفاع أسعار الذهب بسبب المخاوف من فيروس كورونا
أدت المخاوف من تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي إلى انخفاض أسعار النفط بنسبة تتجاوز ال2 بالمئة بينما ارتفعت أسعار الذهب والين اللذين يعدان ملاذين آمنين للمستثمرين.
ومع ارتفاع حصيلة ضحايا الفيروس إلى ثمانين شخصا واقتراب عدد المصابين به من ثلاثة آلاف في العالم، يتحدث محللون عن مخاوف متزايدة من ان تصبح الأزمة مثل تلك التي حدثت في أسواق المال الآسيوية عندما تفشى فيروس سارس في 2003.
مطالبات بدعوة بولتون للشهادة في محاكمة ترامب
جدد ساسة ديمقراطيون أمريكيون مطالبتهم بدعوة مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون للشهادة أمام مجلس الشيوخ في إطار إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترامب.
وتأتي هذه الدعوات في أعقاب تقارير تحدثت عن أن بولتون كشف في كتاب لم ينشر بعد عن أن ترامب كان يرغب في وقف المعونات الأمنية إلى أوكرانيا للضغط على كييف من أجل التحقيق في نشاطات قد تؤثر سلبا على السياسي الديمقراطي، جو بايدن، وهي القضية التي يحاكم بسببها ترامب.
هذا وقد نفى ترامب هذه الاتهامات.