ارتفاع أسعار الذهب بسبب المخاوف من فيروس كورونا، ومطالبات بدعوة بولتون للشهادة في محاكمة ترامب

جدد ساسة ديمقراطيون أمريكيون مطالبتهم بدعوة مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون للشهادة أمام مجلس الشيوخ في إطار إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترامب.

وتأتي هذه الدعوات في أعقاب تقارير تحدثت عن أن بولتون كشف في كتاب لم ينشر بعد عن أن ترامب كان يرغب في وقف المعونات الأمنية إلى أوكرانيا للضغط على كييف من أجل التحقيق في نشاطات قد تؤثر سلبا على السياسي الديمقراطي، جو بايدن، وهي القضية التي يحاكم بسببها ترامب.

هذا وقد نفى ترامب هذه الاتهامات.