رئيس وزراء جديد في قطر، ونتنياهو يقول إنه سيسحب طلب الحصول على حصانة برلمانية

أقر ملك بلجيكا السابق ، ألبرت الثاني، بأبوته لسيدة في الواحدة والخمسين من عمرها، وذلك بعد أن أجبر على اختبار الحامض النووي والذي أثبت أبوته للسيدة

وكان الملك السابق، البالغ من العمر ٨٥، ينكر دعاوى الفنانة البلجيكية دلفين بويل، بأنه والدها.

وكان الملك السابق قد فقد حصانته القضائية بعد تخليه عن العرش عام 2013 وذلك بسبب ظروفه الصحية.