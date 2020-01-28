رئيس وزراء جديد في قطر، ونتنياهو يقول إنه سيسحب طلب الحصول على حصانة برلمانية

ملك بلجيكا السابق يقر بأبوته لسيدة تبلغ من العمر 51 عاما
أقر ملك بلجيكا السابق ، ألبرت الثاني، بأبوته
لسيدة في الواحدة والخمسين من عمرها، وذلك بعد أن أجبر على اختبار الحامض النووي والذي أثبت أبوته للسيدة
وكان
الملك السابق، البالغ من العمر ٨٥، ينكر دعاوى الفنانة البلجيكية دلفين بويل، بأنه
والدها.
وكان
الملك السابق قد فقد حصانته القضائية بعد تخليه عن العرش عام 2013 وذلك بسبب ظروفه
الصحية.
EPACopyright: EPA
نتنياهو يقول إنه سيسحب طلب الحصول على حصانة برلمانية
قال رئيس
الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه سيسحب طلبه بالحصول على حصانة برلمانية
في قضايا متهم فيها بالفساد وذلك قبل بدء إجراءات مناقشة طلبه.
وأشار نتنياهو إلى أنه لا يعتقد أنه سيحظى بجلسة نقاش عادلة
في الكنيست، قائلا إنه لا يجب أن تناقش هذ القضايا في مثل هذه "اللحظات
الحاسمة"، وذلك في إشارة إلى الخطاب المرتقب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب
والذي سيطرح فيه خطته للسلام في الشرق الأوسط.
EPACopyright: EPA
رئيس وزراء جديد في قطر
أفادت
وكالة الأنباء القطرية بأن أمير البلاد تميم بن حمد قبل استقالة رئيس الوزراء ناصر
بن خليفة آل ثاني.
وبحسب
الوكالة فإن الأمير كلف خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني بتولي منصب رئيس مجلس
الوزراء.
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ملك بلجيكا السابق يقر بأبوته لسيدة تبلغ من العمر 51 عاما
أقر ملك بلجيكا السابق ، ألبرت الثاني، بأبوته لسيدة في الواحدة والخمسين من عمرها، وذلك بعد أن أجبر على اختبار الحامض النووي والذي أثبت أبوته للسيدة
وكان الملك السابق، البالغ من العمر ٨٥، ينكر دعاوى الفنانة البلجيكية دلفين بويل، بأنه والدها.
وكان الملك السابق قد فقد حصانته القضائية بعد تخليه عن العرش عام 2013 وذلك بسبب ظروفه الصحية.
نتنياهو يقول إنه سيسحب طلب الحصول على حصانة برلمانية
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه سيسحب طلبه بالحصول على حصانة برلمانية في قضايا متهم فيها بالفساد وذلك قبل بدء إجراءات مناقشة طلبه.
وأشار نتنياهو إلى أنه لا يعتقد أنه سيحظى بجلسة نقاش عادلة في الكنيست، قائلا إنه لا يجب أن تناقش هذ القضايا في مثل هذه "اللحظات الحاسمة"، وذلك في إشارة إلى الخطاب المرتقب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي سيطرح فيه خطته للسلام في الشرق الأوسط.
رئيس وزراء جديد في قطر
أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن أمير البلاد تميم بن حمد قبل استقالة رئيس الوزراء ناصر بن خليفة آل ثاني.
وبحسب الوكالة فإن الأمير كلف خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني بتولي منصب رئيس مجلس الوزراء.