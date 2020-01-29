الإمارات تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا، والجامعة العربية تقول عن "صفقة القرن" إنها "تعكس رؤية غير ملزمة"

أعلن الجيش السوري استعادة مدينة معرة النعمان الاستراتيجية في شمال غرب سوريا، والتي كانت تحت سيطرة فصائل المعارضة المسلحة منذ 7 سنوات.

وأفاد الجيش في بيان بثه التلفزيون السوري بأن وحداته في ريف إدلب تمكنت من استعادة نحو عشرين مدينة وبلدة في الريف الجنوبي بينها معرة النعمان ثاني أكبر مدن محافظة إدلب.

يأتي ذلك ضمن عملية عسكرية ينفذها الجيش السوري في ريفي إدلب وحلب على محاور مختلفة.

وتعد إدلب المعقل الأخير لمعارضي حكومة الرئيس، بشار الأسد، ولا يزال يقطنها ثلاثة ملايين نسمة، 76 في المئة منهم نساء وأطفال.

وتسببت المعارك في نزوح 350.000 مدني، 80 في المئة منهم نساء وأطفال، بعد بدء القتال في ديسمبر/كانون الأول، بحسب الأمم المتحدة.

وتفيد تقارير بأن 400.000 شخص فروا من منازلهم، ما بين مايو/ أيار وأغسطس/ آب. وحذرت لجنة الإنقاذ الدولية من أن 650.000 شخص معرضون لخطر النزوح، إذا استمر العنف.

وكانت روسيا وتركيا، التي تساند المعارضة، قد توسطتا في إبرام اتفاق هدنة، بدأ سريانها في أوائل الشهر الحالي، غير أن العنف اندلع مرة أخرى.

وقالت الأمم المتحدة إن الأزمة الحالية فاقمت الوضع الإنساني المتدهور بالفعل في شمال غربي سوريا، حيث يعيش 32 في المئة من النازحين الجدد في مخيمات، أو خيام منفردة.