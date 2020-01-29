الإمارات تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا، والجامعة العربية تقول عن "صفقة القرن" إنها "تعكس رؤية غير ملزمة"

الجيش السوري يعلن استعادة السيطرة على معرة النعمان الاستراتيجية بريف إدلب
أعلن الجيش السوري
استعادة مدينة معرة النعمان الاستراتيجية في شمال غرب سوريا، والتي كانت تحت سيطرة فصائل المعارضة المسلحة منذ 7 سنوات.
وأفاد الجيش في
بيان بثه التلفزيون السوري بأن وحداته في ريف إدلب تمكنت من استعادة نحو عشرين
مدينة وبلدة في الريف الجنوبي بينها معرة النعمان ثاني أكبر مدن محافظة إدلب.
يأتي ذلك ضمن عملية
عسكرية ينفذها الجيش السوري في ريفي إدلب وحلب على محاور مختلفة.
وتعد إدلب المعقل الأخير لمعارضي حكومة الرئيس، بشار
الأسد، ولا يزال يقطنها ثلاثة ملايين نسمة، 76 في المئة منهم نساء وأطفال.
وتسببت المعارك في نزوح 350.000 مدني، 80 في المئة منهم نساء وأطفال، بعد
بدء القتال في ديسمبر/كانون الأول، بحسب الأمم المتحدة.
وتفيد تقارير بأن 400.000 شخص فروا من منازلهم، ما بين مايو/ أيار
وأغسطس/ آب. وحذرت لجنة الإنقاذ الدولية من أن 650.000 شخص معرضون لخطر النزوح،
إذا استمر العنف.
وكانت روسيا وتركيا، التي تساند المعارضة، قد توسطتا في إبرام اتفاق هدنة،
بدأ سريانها في أوائل الشهر الحالي، غير أن العنف اندلع مرة أخرى.
وقالت الأمم المتحدة إن الأزمة الحالية فاقمت الوضع الإنساني المتدهور
بالفعل في شمال غربي سوريا، حيث يعيش 32 في المئة من النازحين الجدد في مخيمات، أو
خيام منفردة.
جامعة الدول العربية: تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين "مرهونٌ بإرادة الطرفين وليس بإرادة طرف دون الآخر"
قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إن " تحقيق السلام العادل والدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين مرهونٌ بإرادة الطرفين وليس بإرادة طرف دون الآخر".
جاء ذلك كأول رد فعل للجامعة العربية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخطة السلام في الشرق الأوسط التي وصفها أبو الغيط بأنها "تعكس رؤية أمريكيةً غير ملزمة".
وأوضح الأمين العام " اننا نعكف على دراسة الرؤية الأمريكية بشكل مدقق.. ونحن منفتحون على أي جهدٍ جاد يُبذل من أجل تحقيق السلام.. غير أن القراءة الاولي من خلال الاعلان تشير إلي إهدار كبير لحقوق الفلسطينيين المشروعة في أرضهم وعدم ملاءمة الكثير من الأفكار التوفيقية المطروحة...".
وأضاف "أن السلام العادل والقابل للاستدامة لا يُمكن تحقيقه بتجاهل حقيقة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، أو بالعمل على شرعنة هذا الاحتلال".
وجاء في تصريح صحفي للأمين العام تعليقا علي الخطة الامريكية "أن المعيار الأساسي في الحُكم على أي خطة لتحقيق السلام هو مدى انسجامها مع القانون الدولي ومبادئ الإنصاف والعدالة.. وأي خطة جادة لتحقيق السلام لابد أن تُلبي تطلعات الجانبين.. وأن تأخذ في الاعتبار مصالحهما بالتوازي وبحيث تكون التنازلات المُقدمة متكافئة".
وأكد أبو الغيط أن "الموقف الفلسطيني بطبيعة الحال هو الفيصل في تشكيل الموقف العربي الجماعي من خطة السلام الأمريكية.."، مُشيراً إلى اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري السبت لبلورة هذا الموقف العربي.
وأضاف "نفهم الدوافع الأمريكية في المساعدة في حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي .. ونؤكد دائما ان الحل لكي يكون عادلاً وقابلاً للاستمرار لابد أن يحقق تطلعات الطرفين.. والدول العربية سبق وان طرحت مشروعاً واضحاً للسلام وهو المتمثل في مبادرة السلام العربية".
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الجيش السوري يعلن استعادة السيطرة على معرة النعمان الاستراتيجية بريف إدلب
أعلن الجيش السوري استعادة مدينة معرة النعمان الاستراتيجية في شمال غرب سوريا، والتي كانت تحت سيطرة فصائل المعارضة المسلحة منذ 7 سنوات.
وأفاد الجيش في بيان بثه التلفزيون السوري بأن وحداته في ريف إدلب تمكنت من استعادة نحو عشرين مدينة وبلدة في الريف الجنوبي بينها معرة النعمان ثاني أكبر مدن محافظة إدلب.
يأتي ذلك ضمن عملية عسكرية ينفذها الجيش السوري في ريفي إدلب وحلب على محاور مختلفة.
وتعد إدلب المعقل الأخير لمعارضي حكومة الرئيس، بشار الأسد، ولا يزال يقطنها ثلاثة ملايين نسمة، 76 في المئة منهم نساء وأطفال.
وتسببت المعارك في نزوح 350.000 مدني، 80 في المئة منهم نساء وأطفال، بعد بدء القتال في ديسمبر/كانون الأول، بحسب الأمم المتحدة.
وتفيد تقارير بأن 400.000 شخص فروا من منازلهم، ما بين مايو/ أيار وأغسطس/ آب. وحذرت لجنة الإنقاذ الدولية من أن 650.000 شخص معرضون لخطر النزوح، إذا استمر العنف.
وكانت روسيا وتركيا، التي تساند المعارضة، قد توسطتا في إبرام اتفاق هدنة، بدأ سريانها في أوائل الشهر الحالي، غير أن العنف اندلع مرة أخرى.
وقالت الأمم المتحدة إن الأزمة الحالية فاقمت الوضع الإنساني المتدهور بالفعل في شمال غربي سوريا، حيث يعيش 32 في المئة من النازحين الجدد في مخيمات، أو خيام منفردة.
جامعة الدول العربية: تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين "مرهونٌ بإرادة الطرفين وليس بإرادة طرف دون الآخر"
قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إن " تحقيق السلام العادل والدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين مرهونٌ بإرادة الطرفين وليس بإرادة طرف دون الآخر".
جاء ذلك كأول رد فعل للجامعة العربية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخطة السلام في الشرق الأوسط التي وصفها أبو الغيط بأنها "تعكس رؤية أمريكيةً غير ملزمة".
وأوضح الأمين العام " اننا نعكف على دراسة الرؤية الأمريكية بشكل مدقق.. ونحن منفتحون على أي جهدٍ جاد يُبذل من أجل تحقيق السلام.. غير أن القراءة الاولي من خلال الاعلان تشير إلي إهدار كبير لحقوق الفلسطينيين المشروعة في أرضهم وعدم ملاءمة الكثير من الأفكار التوفيقية المطروحة...".
وأضاف "أن السلام العادل والقابل للاستدامة لا يُمكن تحقيقه بتجاهل حقيقة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، أو بالعمل على شرعنة هذا الاحتلال".
وجاء في تصريح صحفي للأمين العام تعليقا علي الخطة الامريكية "أن المعيار الأساسي في الحُكم على أي خطة لتحقيق السلام هو مدى انسجامها مع القانون الدولي ومبادئ الإنصاف والعدالة.. وأي خطة جادة لتحقيق السلام لابد أن تُلبي تطلعات الجانبين.. وأن تأخذ في الاعتبار مصالحهما بالتوازي وبحيث تكون التنازلات المُقدمة متكافئة". وأكد أبو الغيط أن "الموقف الفلسطيني بطبيعة الحال هو الفيصل في تشكيل الموقف العربي الجماعي من خطة السلام الأمريكية.."، مُشيراً إلى اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري السبت لبلورة هذا الموقف العربي. وأضاف "نفهم الدوافع الأمريكية في المساعدة في حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي .. ونؤكد دائما ان الحل لكي يكون عادلاً وقابلاً للاستمرار لابد أن يحقق تطلعات الطرفين.. والدول العربية سبق وان طرحت مشروعاً واضحاً للسلام وهو المتمثل في مبادرة السلام العربية".