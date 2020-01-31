بريطانيا تغادر اليوم الاتحاد الأوروبي في انفصال تاريخي بعد علاقة استمرت 47 عاما

ستظل معظم قوانين الاتحاد الأوروبي سارية - بما في ذلك حرية تنقل الأشخاص - حتى نهاية ديسمبر/كانون ، وهو الوقت الذي تهدف فيه المملكة المتحدة إلى التوصل إلى اتفاق دائم للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/آذار من العام الماضي ، لكن تم تأجيله مرارًا عندما رفض النواب اتفاقية الانسحاب السابقة التي توصل إليها الاتحاد الأوروبي ورئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي.