بريطانيا تغادر اليوم الاتحاد الأوروبي في انفصال تاريخي بعد علاقة استمرت 47 عاما

كيف ساعدت الانتخابات المبكرة بوريس جونسون في إنهاء بريكست؟
تمكن بوريس جونسون من الحصول على صفقته الخاصة من خلال البرلمان بعد فوزه في الانتخابات العامة في ديسمبر/كانون الأول الماضي بأغلبية 80 مقعدا في مجلس العموم.
وتعهد جونسون بإنهاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي احتراما لنتائج استفتاء عام 2016.
معظم قوانين الاتحاد الأوروبي ستظل سارية حتى ديسمبر/كانون الأول
ستظل معظم قوانين الاتحاد الأوروبي سارية - بما في ذلك حرية تنقل الأشخاص - حتى نهاية ديسمبر/كانون ، وهو الوقت الذي تهدف فيه المملكة المتحدة إلى التوصل إلى اتفاق دائم للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي.
وكان من المقرر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/آذار من العام الماضي ، لكن تم تأجيله مرارًا عندما رفض النواب اتفاقية الانسحاب السابقة التي توصل إليها الاتحاد الأوروبي ورئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي.
بوريس جونسون: خروج بريطانيا ليس النهاية بل البداية
يلقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الساعة العاشرة بتوقيت لندن خطابا مسجلا قبل ساعة من المغادرة الرسمية للاتحاد الأوروبي بعد 47 عاما.
وسيقول جونسون في خطابه إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "ليس النهاية بل البداية".
وسيصف قطع العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين الأخرى بأنها "لحظة تجديد وتغيير وطني حقيقي".
PA MediaCopyright: PA Media
بريطانيا تغادر اليوم الاتحاد الأوروبي بعد علاقة استمرت 47 عاما
تغادر بريطانيا اليوم الاتحاد الأوروبي رسميا
عند الساعة 23:00 بتوقيت لندن.
وستصبح بريطانيا أول دولة تغادر الاتحاد الأوروبي،
لتنهي بذلك علاقة استمرت 47 عاما.
ويأتي خروج بريطانيا من الاتحاد بعد ثلاث سنوات
ونصف السنة على تصويت 52% من البريطانيين لصالح الخروج في استفتاء عام 2016.
في انفصال تاريخي سيحتفل به مناصرو
بريكست، فيما يثير مشاعر حزن لدى مؤيدي أوروبا.
تغطية مباشرة
بواسطة أحمد ماهر و أميرة عباس
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كيف ساعدت الانتخابات المبكرة بوريس جونسون في إنهاء بريكست؟
تمكن بوريس جونسون من الحصول على صفقته الخاصة من خلال البرلمان بعد فوزه في الانتخابات العامة في ديسمبر/كانون الأول الماضي بأغلبية 80 مقعدا في مجلس العموم.
وتعهد جونسون بإنهاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي احتراما لنتائج استفتاء عام 2016.
معظم قوانين الاتحاد الأوروبي ستظل سارية حتى ديسمبر/كانون الأول
ستظل معظم قوانين الاتحاد الأوروبي سارية - بما في ذلك حرية تنقل الأشخاص - حتى نهاية ديسمبر/كانون ، وهو الوقت الذي تهدف فيه المملكة المتحدة إلى التوصل إلى اتفاق دائم للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي.
وكان من المقرر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/آذار من العام الماضي ، لكن تم تأجيله مرارًا عندما رفض النواب اتفاقية الانسحاب السابقة التي توصل إليها الاتحاد الأوروبي ورئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي.
بوريس جونسون: خروج بريطانيا ليس النهاية بل البداية
يلقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الساعة العاشرة بتوقيت لندن خطابا مسجلا قبل ساعة من المغادرة الرسمية للاتحاد الأوروبي بعد 47 عاما.
وسيقول جونسون في خطابه إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "ليس النهاية بل البداية".
وسيصف قطع العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين الأخرى بأنها "لحظة تجديد وتغيير وطني حقيقي".
بريطانيا تغادر اليوم الاتحاد الأوروبي بعد علاقة استمرت 47 عاما
تغادر بريطانيا اليوم الاتحاد الأوروبي رسميا عند الساعة 23:00 بتوقيت لندن.
وستصبح بريطانيا أول دولة تغادر الاتحاد الأوروبي، لتنهي بذلك علاقة استمرت 47 عاما.
ويأتي خروج بريطانيا من الاتحاد بعد ثلاث سنوات ونصف السنة على تصويت 52% من البريطانيين لصالح الخروج في استفتاء عام 2016.
في انفصال تاريخي سيحتفل به مناصرو بريكست، فيما يثير مشاعر حزن لدى مؤيدي أوروبا.