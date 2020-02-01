ماهيأبرز المحطات التي مرت بها أزمة سد النهضة؟ لقراءة المقال كاملا اضغط هنا سد النهضة: أبرز المحطات التي مرت بها أزمة السد بين مصر وإثيوبيا والسودان
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سد النهضة: أبرز المحطات التي مرت بها أزمة السد بين مصر وإثيوبيا والسودان
ماهيأبرز المحطات التي مرت بها أزمة سد النهضة؟
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا سد النهضة: أبرز المحطات التي مرت بها أزمة السد بين مصر وإثيوبيا والسودان
مصر واثيوبيا والسودان توقع الاتفاق النهائي بشأن سد النهضة أواخر فبراير
قال وزراء من مصر وإثيوبيا والسودان إنهم سيوقعون اتفاقا نهائيا خلال شهر فبراير/ شباط بشأن سد النهضة الإثيوبي الذي أثار أزمة دبلوماسية امتدت لسنوات بين القاهرة وأديس أبابا.
وقالت الدول الثلاث، في بيان مشترك مع الولايات المتحدة والبنك الدولي عقب المحادثات، إنها اتفقت على مراحل ملء خزان السد وآليات التخفيف وضبط الملء والتشغيل أثناء فترات الجفاف.
وذكر البيان أن الدول المعنية لم تنته به من الاتفاق على جوانب أخرى منها سلامة السد وآلية فض المنازعات، لكنه أضاف أنها ستوقع على اتفاق نهائي بنهاية فبراير/ شباط الجاري.
واستضافت واشنطن عدة جولات من المحادثات شارك فيها وزراء من الدول الثلاث والبنك الدولي بعد فشل مفاوضات ثلاثية استمرت سنوات.