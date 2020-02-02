سفينة حربية يابانية تتجه لخليج عمان لحراسة ناقلات النفط، ومقتل أكثر من 20 في تدافع خلال قداس بتنزانيا

عيد ميلاد نيمار "تشتيت لانتباه" فريق باريس سان جيرمان
يحتفل النجم البرازيلي نيمار لاعب
باريس سان جيرمان بعيد ميلاده الـ 28 في أحد ملاهي باريس الأحد وهو ما يعتبره
توماس توخيل مدرب بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم مصدرا لـ"تشتيت
الانتباه" قبل يومين من رحلة الفريق لمواجهة نانت في البطولة المحلية.
وقالت صحيفة ليكيب الرياضية
الفرنسية إن الاحتفال، الذي دعي إليه لاعبو الفريق وعدد من موظفي ومسؤولي النادي،
سيتم في أحد الملاهي في غرب العاصمة الفرنسية.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
سفينة حربية يابانية تتجه لخليج عمان لحراسة ناقلات النفط
انطلقت مدمرة
يابانية صوب خليج عمان الأحد لحماية خطوط
الملاحة البحرية التي تزود ثالث أكبر اقتصاد بالعالم بكل احتياجاته تقريبا من
النفط.
وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لطاقم
المدمرة تاكانامي بقاعدة يوكوسوكا البحرية قرب طوكيو قبل إبحارها: "تبحر آلاف
السفن اليابانية في هذه المياه كل عام ومنها سفن تحمل تسعة أعشار نفطنا. إنها
شريان الحياة لليابان".
يأتي ذلك وسط توتر متزايد بالشرق الأوسط.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
بومبيو يحث كازاخستان للضغط على الصين لصالح الإيغور
حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كازاخستان على الانضمام إلى
واشنطن في الضغط على الصين بشأن معاملتها لأقلية الأيغور المسلمة في إقليم شينغيانغ.
وقال بومبيو خلال زيارة للعاصمة نور سلطان
إن الولايات المتحدة تساعد كازاخستان على حماية نفسها من تفشي فيروس كورونا في
الصين المجاورة.
وتربط الصين وكازاخستان علاقات قوية.
AFPCopyright: AFP
قتلى وجرحى في تدافع خلال قداس بتنزانيا
قتل نحو 20 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 12 آخرين،
في تدافع وقع خلال قداس في شمال تنزانيا.
وقال مسؤولون محليون إن الحادث وقع مساء السبت
في بلدة موشي الشمالية، حيث تدافع
المصلون لدى مسارعتهم للتبرك "بالزيت المبارك" خلال القداس الذي أقيم في الهواء الطلق.
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عيد ميلاد نيمار "تشتيت لانتباه" فريق باريس سان جيرمان
يحتفل النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان بعيد ميلاده الـ 28 في أحد ملاهي باريس الأحد وهو ما يعتبره توماس توخيل مدرب بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم مصدرا لـ"تشتيت الانتباه" قبل يومين من رحلة الفريق لمواجهة نانت في البطولة المحلية.
وقالت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية إن الاحتفال، الذي دعي إليه لاعبو الفريق وعدد من موظفي ومسؤولي النادي، سيتم في أحد الملاهي في غرب العاصمة الفرنسية.
سفينة حربية يابانية تتجه لخليج عمان لحراسة ناقلات النفط
انطلقت مدمرة يابانية صوب خليج عمان الأحد لحماية خطوط الملاحة البحرية التي تزود ثالث أكبر اقتصاد بالعالم بكل احتياجاته تقريبا من النفط.
وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لطاقم المدمرة تاكانامي بقاعدة يوكوسوكا البحرية قرب طوكيو قبل إبحارها: "تبحر آلاف السفن اليابانية في هذه المياه كل عام ومنها سفن تحمل تسعة أعشار نفطنا. إنها شريان الحياة لليابان".
يأتي ذلك وسط توتر متزايد بالشرق الأوسط.
بومبيو يحث كازاخستان للضغط على الصين لصالح الإيغور
حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كازاخستان على الانضمام إلى واشنطن في الضغط على الصين بشأن معاملتها لأقلية الأيغور المسلمة في إقليم شينغيانغ.
وقال بومبيو خلال زيارة للعاصمة نور سلطان إن الولايات المتحدة تساعد كازاخستان على حماية نفسها من تفشي فيروس كورونا في الصين المجاورة.
وتربط الصين وكازاخستان علاقات قوية.
قتلى وجرحى في تدافع خلال قداس بتنزانيا
قتل نحو 20 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 12 آخرين، في تدافع وقع خلال قداس في شمال تنزانيا.
وقال مسؤولون محليون إن الحادث وقع مساء السبت في بلدة موشي الشمالية، حيث تدافع المصلون لدى مسارعتهم للتبرك "بالزيت المبارك" خلال القداس الذي أقيم في الهواء الطلق.