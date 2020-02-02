سفينة حربية يابانية تتجه لخليج عمان لحراسة ناقلات النفط، ومقتل أكثر من 20 في تدافع خلال قداس بتنزانيا

يحتفل النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان بعيد ميلاده الـ 28 في أحد ملاهي باريس الأحد وهو ما يعتبره توماس توخيل مدرب بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم مصدرا لـ"تشتيت الانتباه" قبل يومين من رحلة الفريق لمواجهة نانت في البطولة المحلية.

وقالت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية إن الاحتفال، الذي دعي إليه لاعبو الفريق وعدد من موظفي ومسؤولي النادي، سيتم في أحد الملاهي في غرب العاصمة الفرنسية.