تفجير خط الغاز الواصل بين مصر وإسرائيل

فجر مسلحون مجهولون الليلة الماضية خط الغاز الواصل بين مصر من ناحية وإسرائيل والأردن من ناحية أخرى.

وقالت مصادر أمنية وشهود عيان إن ستة ملثمين وضعوا عبوات ناسفة أسفل الأنبوب ثم فجروه ليل الأحد.

وأوضح شهود العيان لبي بي سي أنهم شاهدوا ألسنة اللهب تتصاعد من مسار خط الغاز بعد سماع صوت انفجار غربي العريش.

وأوقفت السلطات عملية ضخ الغاز في الأنبوب للسيطرة على الحريق.

ولم يصدر أي بيان رسمي من السلطات المصرية بشأن الواقعة.

وبدأت إسرائيل تصدير الغاز لمصر قبل نحو شهر.

ولم تتبن أي جهة مسؤولية الهجوم، غير أنه جاء بعد أيام من رسالة صوتية لزعيم "تنظيم الدولة الإسلامية" أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، يحرض فيه أتباع التنظيم على استهداف إسرائيل ومصالحها انتقاما من "صفقة القرن".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها هذا الخط للاستهداف، إذ فجر عدة مرات خلال السنوات الماضية.

وينشط في شمال سيناء ما يعرف بتنظيم ولاية سيناء، وهو الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية، الذي تبنى عمليات تفجير لخطوط الغاز في السابق.