الأمم المتحدة: 500 ألف نازح خلال شهرين في شمال غرب سوريا...فيروس كورونا: حجر صحي على مدينتين كبيرتين شرقي الصين

شكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان على "مبادرته لتطبيع العلاقات مع إسرائيل" بعد لقاءه رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، ووجه له دعوه إلى زيارة واشنطن.

وقال بيان للخارجية الأمريكية إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه بومبيو مع البرهان، الإثنين.

وأعلنت الحكومة السودانية أنه لم يتم إخطارها أو التشاور معها بشأن اللقاء.