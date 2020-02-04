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الأمم المتحدة: 500 ألف نازح خلال شهرين في شمال غرب سوريا...فيروس كورونا: حجر صحي على مدينتين كبيرتين شرقي الصين

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  1. أمريكا تشكر عبدالفتاح البرهان على مبادرة "التطبيع" مع إسرائيل

    شكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان على "مبادرته لتطبيع العلاقات مع إسرائيل" بعد لقاءه رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، ووجه له دعوه إلى زيارة واشنطن.

    وقال بيان للخارجية الأمريكية إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه بومبيو مع البرهان، الإثنين.

    وأعلنت الحكومة السودانية أنه لم يتم إخطارها أو التشاور معها بشأن اللقاء.

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  2. فيروس كورونا: ارتفاع عدد الوفيات المؤكدة في الصين إلى 425

    ارتفع عدد الوفيات المؤكّدة في الصين جرّاء فيروس كورونا المستجدّ إلى 425، بعد إعلان السلطات في مقاطعة هوبي الثلاثاء تسجيل 64 وفاة إضافيّة.

    وقالت لجنة الصحّة في المقاطعة أيضًا إنّ هناك زيادةً حادّة في عدد الأشخاص المصابين بالفيروس، مع وجود 3235 إصابة جديدة مؤكّدة.

    وبحسب إحصاءات الحكومة المركزيّة، فإنّ هناك في المجموع 20400 إصابة داخل الأراضي الصينيّة.

  3. فيروس كورونا: حجر صحي على مدينتين كبيرتين شرقي الصين

    أعلنت مدينتان كبيرتان في شرق الصين، اليوم الثلاثاء أنّهما فرضتا قيودًا على حركة السكّان من أجل الحدّ من انتشار الوباء.

    وأعلنت بلديّة مدينة تايتشو، وثلاث مناطق في مدينة هانغتشو التي تضمّ مقرّ مجموعة التجارة الإلكترونية العملاقة "علي بابا"، أنه سيُسمح من الآن فصاعدا لفردٍ واحد فقط من كل عائلة صينية بالخروج مرة كل يومين للتبضّع.

    ويتعلق هذا الإجراء بنحو تسعة ملايين شخص.

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    Copyright: Reuters
    Image caption: متطوع يرتدي ملابس طبية للوقاية من الأمراض المعدية يتحكم في طائرة بدون طيار لرش المطهرات في إحدى القرى بشرق الصين.

  4. الأمم المتحدة: 500 ألف نازح خلال شهرين في شمال غرب سوريا

    حافلات محملة بسوريين نازحين وممتلكاتهم أثناء مرورها في بلدة أريحا في الريف الشمالي من محافظة إدلب في 29 يناير 2020 ، بينما يفر الناس من جنوب إدلب خلال هجوم مستمر من قبل القوات الحكومية.
    Copyright: AFP
    Image caption: حافلات محملة بسوريين نازحين وممتلكاتهم أثناء مرورها في بلدة أريحا في الريف الشمالي من محافظة إدلب في 29 يناير 2020 ، بينما يفر الناس من جنوب إدلب خلال هجوم مستمر من قبل القوات الحكومية.
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    Copyright: AFP
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