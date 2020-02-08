فيروس كورونا: سلطنة عمان تؤيد خفضا أكبر لإنتاج النفط، وغينيا الاستوائية تتبرع بـ 2مليون دولار للـ "شقيقة الصين"

في مزاد على الإنترنت، عرضت مجموعةٌ من أغلى وأندر المشروبات الروحية التي كانت بحوزة أحد أباطرة صناعة المشروبات الغازية.

ويقول القائمون على المزاد إن المجموعة المعروضة "متنوعة ومثالية" وهي تخص مسؤول تنفيذي راحل لأحد أهم العلامات التجارية الأمريكية الرائجة عالميا لتعبئة المشروبات الغازية، ويصل عمر بعض الزجاجات بها إلى 100 عام، ولا تقل قيمة بعضها عن مليون جنيه إسترليني.

وتتضمن المجموعة 3900 زجاجة لأصناف من مشروبات الويسكي الفاخر خاصة تلك التي تحتوي على الشعير الأسكتلندي وتعرض للبيع في دفعتين، الأولى من السابع إلى السابع عشر من شهر فبراير/ شباط الجاري، والثانية اعتبارا من العاشر من إبريل/ نيسان المقبل على الإنترنت.

توفى ريتشارد جودنج حفيد جيمس غودينغ مؤسس شركة "بيبسي" في العام 2014 وترك خلفه ضمن ما ترك هذة المقتنيات التي ظل لعقود يجمعها.

وتقول أرملة الراحل إنها كانت هواية لديه الارتحال بطائرته وجمع مشروبات الويسكي من كل علامة، لاسيما الطبعات الخاصة منها بعيدة المنال، أوتلك المنتجة من قبل معامل تقطير صغيرة في إسكتلندا أو العثور على تلك التي تحمل أسماء علامات سابقة أغلقت أبوابها.