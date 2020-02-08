فيروس كورونا: سلطنة عمان تؤيد خفضا أكبر لإنتاج النفط، وغينيا الاستوائية تتبرع بـ 2مليون دولار للـ "شقيقة الصين"

في مزاد على الإنترنت، عرضت مجموعةٌ من أغلى وأندر المشروبات الروحية التي كانت بحوزة أحد أباطرة صناعة المشروبات الغازية.
ويقول القائمون على المزاد إن المجموعة المعروضة "متنوعة ومثالية" وهي تخص مسؤول تنفيذي راحل لأحد أهم العلامات التجارية الأمريكية الرائجة عالميا لتعبئة المشروبات الغازية، ويصل عمر بعض الزجاجات بها إلى 100 عام، ولا تقل قيمة بعضها عن مليون جنيه إسترليني.
وتتضمن المجموعة 3900 زجاجة لأصناف من مشروبات الويسكي الفاخر خاصة تلك التي تحتوي على الشعير الأسكتلندي وتعرض للبيع في دفعتين، الأولى من السابع إلى السابع عشر من شهر فبراير/ شباط الجاري، والثانية اعتبارا من العاشر من إبريل/ نيسان المقبل على الإنترنت.
توفى ريتشارد جودنج حفيد جيمس غودينغ مؤسس شركة "بيبسي" في العام 2014 وترك خلفه ضمن ما ترك هذة المقتنيات التي ظل لعقود يجمعها.
وتقول أرملة الراحل إنها كانت هواية لديه الارتحال بطائرته وجمع مشروبات الويسكي من كل علامة، لاسيما الطبعات الخاصة منها بعيدة المنال، أوتلك المنتجة من قبل معامل تقطير صغيرة في إسكتلندا أو العثور على تلك التي تحمل أسماء علامات سابقة أغلقت أبوابها.
WHISKY AUCTIONEERCopyright: WHISKY AUCTIONEER
يتم الإعلان عنها خلال ساعات: تعرف على أوسكار الذي تحمل الجائزة الشهيرة اسمه
يقام
الأحد في مسرح دولبي في هوليوود حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 92، فمن هو أوسكار
الذي تحمل الجائزة الشهرة اسمه؟
قال الزعيم الإيراني الأعلى آية
الله علي خامنئي أمام جمع لقادة وضباط القوة الجوية السبت إن إيران لديها قوة جوية
قوية رغم القيود التي تفرضها الولايات المتحدة عليها منذ الثورة الإسلامية عام
1979.
ونسبت وكالة الجمهورية الإسلامية
للأنباء لخامنئي القول: "هدفهم منذ الثورة هو منعنا من امتلاك قوة جوية قوية،
لكن انظروا إلينا الآن، بلغ بنا الأمر حد بناء طائرات. لقد حولنا ضغوطهم إلى فرص".
EPACopyright: EPA
وفد روسي يصل اليوم إلى تركيا لبحث الهجوم السوري في إدلب
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن وفدا روسيا سيصل إلى تركيا السبت لإجراء محادثات تهدف لوقف هجوم الحكومة السورية والحيلولة دون حدوث كارثة إنسانية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
غينيا الاستوائية تتبرع بـ 2مليون دولار للـ "شقيقة الصين" لمساعدتها في مكافحة كورونا
أعلن رئيس غينيا الاستوائية التبرع بمبلغ 2 مليون
دولار لمساعدة "الشقيقة الصين" في مكافحة فيروس كورونا.
يذكر أن أكثر من نصف سكان غينيا الاستوائيبة
يعيشون تحت خط الفقر في حين أن الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد
الولايات المتحدة ويبلغ نحو 13.6 تريليون دولار.
بعد 30 عاما: بطلة رياضية تكشف تفاصيل الاعتداء الجنسي الذي تعرضت له على يد مدربها
دعت وزيرة الرياضة الفرنسية روكسانا ماراسينو رئيس الاتحاد الفرنسي للرياضات الجليدية ديدييه جيلهايجيت، الذي يتولى منصبه منذ أكثر من 20 عامًا ، إلى الاستقالة.
جاء ذلك على خلفية كتاب أصدرته الأسبوع الماضي ، سارة أبيتبول، بطلة لعبة التزلج الفرنسية والتي حصدت برونزية بطولة العالم للتزحلق على الجليد عام 2000 ، كما أنها بطلة منافسات التزلج الحر الزوجي عشر مرات في بلدها.
واتهمت لاعبة التزلج الفرنسية في كتابها "الصمت الطويل" مدربها السابق، جيل باير، باغتصابها عندما كانت في الخامسة عشرة. وقررت وبعد 30 عاما أن تحكي ما جرى معها وكيف أنه قام بالاعتداء الجنسي عليها بشكل متكرر بيت العامين 1990 و1992 وقالت ضمن سطورها: "كيف يمكنني أن أشرح لوالدي؟ لم أستطع حتى التفكير في الأمر. كيف تفسر شيئًا كهذا؟ شيء فظيع للغاية ، مثير للاشمئزاز. كان من المستحيل بالنسبة لي أن أفعل، مستحيل. كتمت ما جرى في داخلي في صمت، في بؤس واكتئاب خاص بي، وتمنيت شيئا واحدا فقط: أن لا يتكرر". وروت كيف كانت كفتاة صغيرة تغفو وتغط وسط أحلامها بأن تصبح متزلجة عالمية وبين الدمى التي تحتضنها معها، لكنه قام بإفاقتها على "كابوس" وكيف تغلبت على خجلها لاحقا.
وأثار ما تكشف عنه في كتابها سخطا في المجتمع الفرنسي وتناقلته الصحف الفرنسية الرئيسية مثل "لو باريسيان" والتي وضعت العنوان التالي: "الاعتداء الجنسي: موجة من الذعر تلحق بعالم الرياضة الفرنسية".
لكن يرفض رئيس الاتحاد الاستقالة.
وقال يدييه جيلهايجيت إن سمعته وسمعة الاتحاد قد تلطخت لكن هذا العار ليس بخطأه الشخصي. وأضاف أن الجانب المظلم في حياة تلك المرأة مثل له رعبا لا يقوى على مواجهته لكن هذا الجانب المظلم لا يمثل الاتحاد على حد قوله، وذلك رغم إنبثاق ثلاث حالات أخرى لمتزلجات أدعين بتعرضهن للإغتصاب على يد المدربين وكأنما انفرطت حبات العقد، على غرار حملة أنا أيضا التي حطمت قبل بضعة أعوام ، ثقافة الصمت إزاء تعرض الفتيات والسيدات للإعتداءات الجنسية.
تمكنت أحدى الدراسات المتصلة ببحوث مرض السرطان عن الكشف أخيرا عن أسرار شتى تخص تكون الورم الخبيث في الجسم البشري.
وتمثل هذة الدراسة مشروعا ضخما استغرق العمل به عقدا من الزمن وضم 1300 باحث من شتى أرجاء العالم. ويُعتقد كما جاء في بيان صدر عن معهد أونتاريو لأبحاث السرطان، أن بإمكانها أن تمهد الطريق للوصول لعقارات أفضل على نحو قريب للمرض المستعصي والقاتل، وبطريقة أكثر استهدافًا وبفاعلية أكبر إضافة للمساعدة في الكشف المبكر عن الحالات.
ولم تكن بالمهمة السهلة إذ عكف الباحثون على فحص 2800 مريض وترتيب الجينومات المرتبطة بـ38 نوعا من السرطانات التي داهمت خلايا وأنسجة أجساد هؤلاء.
تم نشر النتائج والاكتشافات الجديدة التي توصل إليها الطاقم البحثي يوم الخميس في حوالي عشرين مجلة أكاديمية حيث أن المعرفة التي أكتسبت ينظر لها على أنها الأكبر والأشمل على الأطلاق في تناول جينومات مرض السرطان وطريقة تكونها.
ورصد هؤلاء حدوث مزج من الطفرات التي يصل عددها للالآف، البعض منها ترتب على الخريطة الجينية الفردية لكل مصاب فيما أرتبطت أكثر من 80 من هذة التحولات بعوامل من قبيل العمر والعامل الوراثي أو عادات نمط الحياة مثل التدخين.
ولا يمكن للخلايا السرطانية مهاجمة الخلايا الحية وإصابتها والتكاثر بها حتى تتمكن من عمل الطفرات المتعددة اللازمة للعملية التي تقوضها وتشوهها. وقد أزاحت الستار الدراسة محل الحديث أيضا عن عدد هذة الطفرات التي تتم ومواقعها التي تسمح لها بحدوث خلل جيني والانتشار دون ضابط إضافة لعقد أوجه الشبه المذهلة بين الطرق التي تتكون بها أنواع من السرطانات في أنواع مختلفة من الأنسجة.
قررت حكومة هونغ كونغ استمرار عمل موظفي الحكومة من المنازل حتى الـ16 من شهر فبراير/شباط الجاري على خلفية تفشي فيروس كورونا.
لكن تجمهر العاملون بالقطاع الطبي بمقر السلطات الصحية في الأقليم منضمين للآلاف من أعضاء نقابات أخرى حيث يضرب كل هؤلاء منذ خمسة أيام لحث الحكومة على الاستجابة لطلبهم بإغلاق الحدود مع الصين بسبب تطورات الفيروس القاتل، وهو ما رفضته حتى الآن الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لامن ووصفته بإجراء غير عملي، ينطوي على التمييز ضد الآخر.
وقالت وزيرة الصحة صوفيا تشان إن "المراقبة الذاتية" هو ما يهم للإمتناع عن السلوكيات التي من شأنها نشر المرض لأنه "لا يمكن تعيين حراسة لكل مواطن". وتحصي هونغ كونغ المنطقة الإدارية الخاصة التابعة للصين 21 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى وقته.
سلطنة عمان تؤيد خفضا أكبر لإنتاج النفط وسط تفشي فيروس كورونا
قال محمد الرمحي وزير النفط بسلطنة
عمان السبت إن بلاده تؤيد توصيات لجنة فنية لأوبك+ بإجراء خفض قصير وأكبر لإنتاج
النفط حتى نهاية يونيو/ حزيران.
وأضاف قائلا: "إن سلطنة عمان
تؤيد توصيات اللجنة الفنية لأوبك+ من أجل التوصل لاتفاق محتمل لخفض قصير وأكبر
للإنتاج حيث تقوم أوبك+ بخفض إنتاج النفط بشكل فوري حتى نهاية الربع الثاني في
الوقت الذي نواصل فيه رصد تبعات فيروس كورونا على نمو الطلب على النفط".
وكانت لجنة فنية تقدم المشورة
لأوبك وحلفائها بقيادة روسيا وهو تجمع يعرف باسم أوبك+ قد اقترجت خفضا مؤقتا يبلغ
600 ألف برميل يوميا.
ويبحث المنتجون في أوبك+ حاليا ما
إذا كان يجتمعون في وقت مبكر عن اجتماعهم المقرر في فيينا يومي الخامس والسادس من
مارس/ آذار المقبل.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
من يشتري زجاجة ويسكي بمليون جنيه استرليني؟
في مزاد على الإنترنت، عرضت مجموعةٌ من أغلى وأندر المشروبات الروحية التي كانت بحوزة أحد أباطرة صناعة المشروبات الغازية.
ويقول القائمون على المزاد إن المجموعة المعروضة "متنوعة ومثالية" وهي تخص مسؤول تنفيذي راحل لأحد أهم العلامات التجارية الأمريكية الرائجة عالميا لتعبئة المشروبات الغازية، ويصل عمر بعض الزجاجات بها إلى 100 عام، ولا تقل قيمة بعضها عن مليون جنيه إسترليني.
وتتضمن المجموعة 3900 زجاجة لأصناف من مشروبات الويسكي الفاخر خاصة تلك التي تحتوي على الشعير الأسكتلندي وتعرض للبيع في دفعتين، الأولى من السابع إلى السابع عشر من شهر فبراير/ شباط الجاري، والثانية اعتبارا من العاشر من إبريل/ نيسان المقبل على الإنترنت.
توفى ريتشارد جودنج حفيد جيمس غودينغ مؤسس شركة "بيبسي" في العام 2014 وترك خلفه ضمن ما ترك هذة المقتنيات التي ظل لعقود يجمعها.
وتقول أرملة الراحل إنها كانت هواية لديه الارتحال بطائرته وجمع مشروبات الويسكي من كل علامة، لاسيما الطبعات الخاصة منها بعيدة المنال، أوتلك المنتجة من قبل معامل تقطير صغيرة في إسكتلندا أو العثور على تلك التي تحمل أسماء علامات سابقة أغلقت أبوابها.
يتم الإعلان عنها خلال ساعات: تعرف على أوسكار الذي تحمل الجائزة الشهيرة اسمه
يقام الأحد في مسرح دولبي في هوليوود حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 92، فمن هو أوسكار الذي تحمل الجائزة الشهرة اسمه؟
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا من هو أوسكار الذي تحمل الجائزة الشهيرة اسمه؟
خامنئي: إيران لديها قوة جوية قوية رغم قيود أمريكا
قال الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي أمام جمع لقادة وضباط القوة الجوية السبت إن إيران لديها قوة جوية قوية رغم القيود التي تفرضها الولايات المتحدة عليها منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
ونسبت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء لخامنئي القول: "هدفهم منذ الثورة هو منعنا من امتلاك قوة جوية قوية، لكن انظروا إلينا الآن، بلغ بنا الأمر حد بناء طائرات. لقد حولنا ضغوطهم إلى فرص".
وفد روسي يصل اليوم إلى تركيا لبحث الهجوم السوري في إدلب
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن وفدا روسيا سيصل إلى تركيا السبت لإجراء محادثات تهدف لوقف هجوم الحكومة السورية والحيلولة دون حدوث كارثة إنسانية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا.
غينيا الاستوائية تتبرع بـ 2مليون دولار للـ "شقيقة الصين" لمساعدتها في مكافحة كورونا
أعلن رئيس غينيا الاستوائية التبرع بمبلغ 2 مليون دولار لمساعدة "الشقيقة الصين" في مكافحة فيروس كورونا.
يذكر أن أكثر من نصف سكان غينيا الاستوائيبة يعيشون تحت خط الفقر في حين أن الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة ويبلغ نحو 13.6 تريليون دولار.
بعد 30 عاما: بطلة رياضية تكشف تفاصيل الاعتداء الجنسي الذي تعرضت له على يد مدربها
دعت وزيرة الرياضة الفرنسية روكسانا ماراسينو رئيس الاتحاد الفرنسي للرياضات الجليدية ديدييه جيلهايجيت، الذي يتولى منصبه منذ أكثر من 20 عامًا ، إلى الاستقالة.
جاء ذلك على خلفية كتاب أصدرته الأسبوع الماضي ، سارة أبيتبول، بطلة لعبة التزلج الفرنسية والتي حصدت برونزية بطولة العالم للتزحلق على الجليد عام 2000 ، كما أنها بطلة منافسات التزلج الحر الزوجي عشر مرات في بلدها.
واتهمت لاعبة التزلج الفرنسية في كتابها "الصمت الطويل" مدربها السابق، جيل باير، باغتصابها عندما كانت في الخامسة عشرة. وقررت وبعد 30 عاما أن تحكي ما جرى معها وكيف أنه قام بالاعتداء الجنسي عليها بشكل متكرر بيت العامين 1990 و1992 وقالت ضمن سطورها: "كيف يمكنني أن أشرح لوالدي؟ لم أستطع حتى التفكير في الأمر. كيف تفسر شيئًا كهذا؟ شيء فظيع للغاية ، مثير للاشمئزاز. كان من المستحيل بالنسبة لي أن أفعل، مستحيل. كتمت ما جرى في داخلي في صمت، في بؤس واكتئاب خاص بي، وتمنيت شيئا واحدا فقط: أن لا يتكرر". وروت كيف كانت كفتاة صغيرة تغفو وتغط وسط أحلامها بأن تصبح متزلجة عالمية وبين الدمى التي تحتضنها معها، لكنه قام بإفاقتها على "كابوس" وكيف تغلبت على خجلها لاحقا.
*"كابوس" راقصة الجليد بعد انكشاف صدرها
وأثار ما تكشف عنه في كتابها سخطا في المجتمع الفرنسي وتناقلته الصحف الفرنسية الرئيسية مثل "لو باريسيان" والتي وضعت العنوان التالي: "الاعتداء الجنسي: موجة من الذعر تلحق بعالم الرياضة الفرنسية".
لكن يرفض رئيس الاتحاد الاستقالة.
وقال يدييه جيلهايجيت إن سمعته وسمعة الاتحاد قد تلطخت لكن هذا العار ليس بخطأه الشخصي. وأضاف أن الجانب المظلم في حياة تلك المرأة مثل له رعبا لا يقوى على مواجهته لكن هذا الجانب المظلم لا يمثل الاتحاد على حد قوله، وذلك رغم إنبثاق ثلاث حالات أخرى لمتزلجات أدعين بتعرضهن للإغتصاب على يد المدربين وكأنما انفرطت حبات العقد، على غرار حملة أنا أيضا التي حطمت قبل بضعة أعوام ، ثقافة الصمت إزاء تعرض الفتيات والسيدات للإعتداءات الجنسية.
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دراسة تكشف أسرار تكون السرطان في الجسم البشري
تمكنت أحدى الدراسات المتصلة ببحوث مرض السرطان عن الكشف أخيرا عن أسرار شتى تخص تكون الورم الخبيث في الجسم البشري.
وتمثل هذة الدراسة مشروعا ضخما استغرق العمل به عقدا من الزمن وضم 1300 باحث من شتى أرجاء العالم. ويُعتقد كما جاء في بيان صدر عن معهد أونتاريو لأبحاث السرطان، أن بإمكانها أن تمهد الطريق للوصول لعقارات أفضل على نحو قريب للمرض المستعصي والقاتل، وبطريقة أكثر استهدافًا وبفاعلية أكبر إضافة للمساعدة في الكشف المبكر عن الحالات.
ولم تكن بالمهمة السهلة إذ عكف الباحثون على فحص 2800 مريض وترتيب الجينومات المرتبطة بـ38 نوعا من السرطانات التي داهمت خلايا وأنسجة أجساد هؤلاء.
تم نشر النتائج والاكتشافات الجديدة التي توصل إليها الطاقم البحثي يوم الخميس في حوالي عشرين مجلة أكاديمية حيث أن المعرفة التي أكتسبت ينظر لها على أنها الأكبر والأشمل على الأطلاق في تناول جينومات مرض السرطان وطريقة تكونها.
ورصد هؤلاء حدوث مزج من الطفرات التي يصل عددها للالآف، البعض منها ترتب على الخريطة الجينية الفردية لكل مصاب فيما أرتبطت أكثر من 80 من هذة التحولات بعوامل من قبيل العمر والعامل الوراثي أو عادات نمط الحياة مثل التدخين.
ولا يمكن للخلايا السرطانية مهاجمة الخلايا الحية وإصابتها والتكاثر بها حتى تتمكن من عمل الطفرات المتعددة اللازمة للعملية التي تقوضها وتشوهها. وقد أزاحت الستار الدراسة محل الحديث أيضا عن عدد هذة الطفرات التي تتم ومواقعها التي تسمح لها بحدوث خلل جيني والانتشار دون ضابط إضافة لعقد أوجه الشبه المذهلة بين الطرق التي تتكون بها أنواع من السرطانات في أنواع مختلفة من الأنسجة.
مطالبات في هونغ كونغ بإغلاق "الحدود مع الصين"
قررت حكومة هونغ كونغ استمرار عمل موظفي الحكومة من المنازل حتى الـ16 من شهر فبراير/شباط الجاري على خلفية تفشي فيروس كورونا.
لكن تجمهر العاملون بالقطاع الطبي بمقر السلطات الصحية في الأقليم منضمين للآلاف من أعضاء نقابات أخرى حيث يضرب كل هؤلاء منذ خمسة أيام لحث الحكومة على الاستجابة لطلبهم بإغلاق الحدود مع الصين بسبب تطورات الفيروس القاتل، وهو ما رفضته حتى الآن الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لامن ووصفته بإجراء غير عملي، ينطوي على التمييز ضد الآخر.
وقالت وزيرة الصحة صوفيا تشان إن "المراقبة الذاتية" هو ما يهم للإمتناع عن السلوكيات التي من شأنها نشر المرض لأنه "لا يمكن تعيين حراسة لكل مواطن". وتحصي هونغ كونغ المنطقة الإدارية الخاصة التابعة للصين 21 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى وقته.
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فيروس كورونا: شركة طيران في هونغ كونغ تعطي موظفيها إجازة غير مدفوعة
سلطنة عمان تؤيد خفضا أكبر لإنتاج النفط وسط تفشي فيروس كورونا
قال محمد الرمحي وزير النفط بسلطنة عمان السبت إن بلاده تؤيد توصيات لجنة فنية لأوبك+ بإجراء خفض قصير وأكبر لإنتاج النفط حتى نهاية يونيو/ حزيران.
وأضاف قائلا: "إن سلطنة عمان تؤيد توصيات اللجنة الفنية لأوبك+ من أجل التوصل لاتفاق محتمل لخفض قصير وأكبر للإنتاج حيث تقوم أوبك+ بخفض إنتاج النفط بشكل فوري حتى نهاية الربع الثاني في الوقت الذي نواصل فيه رصد تبعات فيروس كورونا على نمو الطلب على النفط".
وكانت لجنة فنية تقدم المشورة لأوبك وحلفائها بقيادة روسيا وهو تجمع يعرف باسم أوبك+ قد اقترجت خفضا مؤقتا يبلغ 600 ألف برميل يوميا.
ويبحث المنتجون في أوبك+ حاليا ما إذا كان يجتمعون في وقت مبكر عن اجتماعهم المقرر في فيينا يومي الخامس والسادس من مارس/ آذار المقبل.