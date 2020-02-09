تركيا تعزز وجودها العسكري في إدلب السورية، ونتنياهو: إسرائيل تعد خرائط لأراضي الضفة الغربية التي ستضمها

قامت تركيا بتعزيز وجودها العسكري في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا حيث تقول إن هجوم القوات السورية المدعومة من روسيا ينذر بكارثة إنسانية جديدة وتدفق محتمل لموجة جديدة من اللاجئين على حدودها الجنوبية.

وهددت تركيا بالتحرك إذا لم تنسحب القوات.

وقال شهود على الحدود إن قوافل مركبات عسكرية تركية تعبر الحدود إلى إدلب لنقل إمدادات وعادت أدراجها لنقل المزيد.

يأتي ذلك في في الوقت الذي أجرى فيه مسؤولون أتراك وروس محادثات بشأن هجوم لقوات الحكومة السورية في المنطقة في أنقرة لمدة ثلاث ساعات حيث اتفقوا على الاجتماع مجددا الأسبوع المقبل.