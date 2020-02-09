نتنياهو

تركيا تعزز وجودها العسكري في إدلب السورية، ونتنياهو: إسرائيل تعد خرائط لأراضي الضفة الغربية التي ستضمها

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  1. تركيا تعزز وجودها العسكري في إدلب السورية

    قامت تركيا بتعزيز وجودها العسكري في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا حيث تقول إن هجوم القوات السورية المدعومة من روسيا ينذر بكارثة إنسانية جديدة وتدفق محتمل لموجة جديدة من اللاجئين على حدودها الجنوبية.

    وهددت تركيا بالتحرك إذا لم تنسحب القوات.

    وقال شهود على الحدود إن قوافل مركبات عسكرية تركية تعبر الحدود إلى إدلب لنقل إمدادات وعادت أدراجها لنقل المزيد.

    يأتي ذلك في في الوقت الذي أجرى فيه مسؤولون أتراك وروس محادثات بشأن هجوم لقوات الحكومة السورية في المنطقة في أنقرة لمدة ثلاث ساعات حيث اتفقوا على الاجتماع مجددا الأسبوع المقبل.

    إدلب
    Copyright: Getty Images

  2. نتنياهو: إسرائيل تعد خرائط لأراضي الضفة الغربية التي ستضمها

    قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل بدأت في رسم خرائط بأراضي الضفة الغربية المحتلة التي سيجري ضمها وفقا لخطة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

    وأضاف نتنياهو قائلا في تجمع انتخابي: "نحن بالفعل في ذروة عملية رسم خرائط المنطقة التي ستصبح، وفقا لخطة ترامب، جزءا من دولة إسرائيل. لن يستغرق الأمر طويلا".

    ومضى يقول إن المنطقة ستشمل كل المستوطنات الإسرائيلية وغور الأردن وهي منطقة أبقتها إسرائيل تحت الاحتلال العسكري منذ السيطرة عليها في حرب عام 1967 لكن الفلسطينيين يطالبون بها كجزء من دولتهم في المستقبل.

    نتنياهو
    Copyright: Reuters

  3. استئناف محادثات وقف إطلاق النار في ليبيا في جنيف في 18 فبراير

    قالت الأمم المتحدة إن طرفي الحرب في ليبيا سيستأنفان محادثاتهما هذا الشهر في محاولة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار فيما يتعلق بقتالهما من أجل السيطرة على العاصمة طرابلس، وذلك بعد فشلهما في التوصل إلى اتفاق خلال جولة أولى من المحادثات بينهما في جنيف.

    وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان بهذا الشأن:أن"لما كان الطرفان قد اتفقا على ضرورة استمرار التفاوض وصولا لاتفاقية شاملة لوقف إطلاق النار، فقد اقترحت البعثة تاريخ 18 فبراير موعدا لجولة جديدة من التفاوض بينها في جنيف".

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