بريطانيا: فيروس كورونا تهديد خطير ووشيك على الصحة العامة، وارتفاع عدد الإصابات المؤكدة على متن سفينة سياحية في اليابان إلى 136

ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة على متن سفينة سياحية في اليابان إلى 136
ارتفع عدد الإصابات
المؤكدة بفيروس كورونا على متن السفينة السياحية "ديمانود برنسيس" التي ترسو
في يوكوهاما قبالة سواحل اليابان، ليصل إجمالي عدد الحالات بين ركابها إلى 136 حالة،
بعد تشخيص أكثر من 60 إصابة جديدة.
وكانت السلطات فرضت
حجرا صحيا لأسبوعين على 3700 شخص استقلوا هذة السفينة للإبحار في رحلة سياحية وذلك
بعد اكتشاف إصابة أحد الركاب، وهو رجل في الثمانين من العمر من هونغ كونغ، أواخر شهر
يناير/ كانون الثاني الماضي.
وأجريت فحوصات لقرابة
300 شخص حتى الآن، ولا يسمح لركاب السفينة بمغادرتها.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
بريطانيا: فيروس كورونا تهديد خطير ووشيك على الصحة العامة
Getty ImagesCopyright: Getty Images
قالت بريطانيا اليوم الاثنين إن فيروس كورونا الجديد
يشكل تهديدا خطيرا ووشيكا على الصحة العامة، في خطوة من شأنها أن تمنح الحكومة صلاحيات
إضافية لمكافحة انتشار الفيروس.
وتقول بريطانيا إنها رصدت حتى الآن أربع حالات إصابة
بالفيروس وتقوم بوضع البريطانيين العائدين من ووهان في الحجر الصحي لمدة 14 يوما.
وتم تسجيل 97 حالة وفاة أمس الأحد في الصين، وهو
أكبر عدد في يوم واحد منذ رصد انتشار المرض في كانون الأول/ ديسمبر وربطه بسوق لبيع
الحيوانات في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي.
وأعلنت بكين الإثنين أن الفيروس حصد حتى اليوم أرواح
908 أشخاص في الصين، بينما تخطّى عدد المصابين 40 ألف شخص.
ويقول صينيون على وسائل التواصل الاجتماعي إن أعداد
المصابين بفيروس كورونا قد تكون عشرة أضعاف المعلن عنها رسميا.
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ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة على متن سفينة سياحية في اليابان إلى 136
ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا على متن السفينة السياحية "ديمانود برنسيس" التي ترسو في يوكوهاما قبالة سواحل اليابان، ليصل إجمالي عدد الحالات بين ركابها إلى 136 حالة، بعد تشخيص أكثر من 60 إصابة جديدة.
وكانت السلطات فرضت حجرا صحيا لأسبوعين على 3700 شخص استقلوا هذة السفينة للإبحار في رحلة سياحية وذلك بعد اكتشاف إصابة أحد الركاب، وهو رجل في الثمانين من العمر من هونغ كونغ، أواخر شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.
وأجريت فحوصات لقرابة 300 شخص حتى الآن، ولا يسمح لركاب السفينة بمغادرتها.
بريطانيا: فيروس كورونا تهديد خطير ووشيك على الصحة العامة
قالت بريطانيا اليوم الاثنين إن فيروس كورونا الجديد يشكل تهديدا خطيرا ووشيكا على الصحة العامة، في خطوة من شأنها أن تمنح الحكومة صلاحيات إضافية لمكافحة انتشار الفيروس.
وتقول بريطانيا إنها رصدت حتى الآن أربع حالات إصابة بالفيروس وتقوم بوضع البريطانيين العائدين من ووهان في الحجر الصحي لمدة 14 يوما.
وتم تسجيل 97 حالة وفاة أمس الأحد في الصين، وهو أكبر عدد في يوم واحد منذ رصد انتشار المرض في كانون الأول/ ديسمبر وربطه بسوق لبيع الحيوانات في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي.
وأعلنت بكين الإثنين أن الفيروس حصد حتى اليوم أرواح 908 أشخاص في الصين، بينما تخطّى عدد المصابين 40 ألف شخص.
ويقول صينيون على وسائل التواصل الاجتماعي إن أعداد المصابين بفيروس كورونا قد تكون عشرة أضعاف المعلن عنها رسميا.