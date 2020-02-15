البيت الأبيض : ترامب أمر بقتل سليماني بسبب "الماضي وليس المستقبل"، وتعرف على "دولة قتل النساء"

يبدو الحبّ في مثل هذا اليوم من كلّ عام، أشبه بديانة قائمة بذاتها، نبيُّها الدبدوب الأحمر، وقرابينها الورود، والشموع، والبالونات. كرّس النمط الاستهلاكي لعيد العشاق نموذجاً موحّداً للاحتفاء بالحبّ الرومانسي، وهو "اختراع" بشريّ جديد نسبياً، مقارنةً بالمدارس الروحانية التي قاربت الحبّ بما يتناسب مع رؤيتها للخلاص.
نسب تلفزيون المسيرة التابع لحركة
الحوثيين اليمنية عن المتحدث العسكري باسم الحركة قوله إن الحوثيين أسقطوا طائرة
حربية من طراز تورنيدو تابعة لما وصفها بـ "قوى العدوان" في محافظة
الجوف.
وذكر المتحدث أن الطائرة الحربية
أُسقطت بصاروخ جو-أرض.
ولم يرد تأكيد من التحالف الذي
تقوده السعودية الذي يقاتل الحوثيين المتحالفين مع إيران.
EPACopyright: EPA
تعرف على "دولة قتل النساء"
قام متظاهرون بكتابة عبارة
"دولة قتل النساء" بالطلاء على جدار القصر الرئاسي في المكسيك قبل أن يقوموا
بمسيرة إلى مكاتب صحيفة لا برينسا للاحتجاج على نشرها صورة بشعة لضحية جريمة قتل.
ونظمت المظاهرة التي قادتها النساء
احتجاجا على مقتل إنجريد إسكاميا البالغة من العمر25 عاما في مكسيكو سيتي ونشر صور
مروعة لجثتها المشوهة.
وأحرق المتظاهرون الذين تجاوز
عددهم المئتين أغلبهم نساء سيارات تابعة لصحيفة لا برينسا واشتبكوا لفترة وجيزة مع
قوات الأمن.
ReutersCopyright: Reuters
البيت الأبيض: ترامب أمر بقتل قاسم سليماني بسبب "الماضي وليس المستقبل"
قال البيت الأبيض
في مذكرة إن الرئيس دونالد ترامب أمر بالضربة التي قتلت القائد العسكري الإيراني
قاسم سليماني الشهر الماضي ردا على هجمات وقعت في الماضي، وذلك برغم تأكيدات سابقة
للإدارة بأن الضربة التي نفذت بطائرة مسيرة كانت بسبب تهديد وشيك.
وأرسلت الإدارة إلى الكونغرس بموجب
القانون تبريرا غير سري للضربة التي وقعت في 2 يناير/ كانون الثاني والتي قتلت
سليماني في مطار بغداد.
وأثارت الضربة وما تلاها من رد
إيراني مخاوف من نشوب صراع أوسع.
وقال التقرير الذي أرسل إلى الكونغرس:
"وجه الرئيس بهذا التحرك ردا على سلسلة متصاعدة من الهجمات في الشهور السابقة
من جانب إيران وميليشيات تدعمها إيران على القوات والمصالح الأمريكية في منطقة
الشرق الأوسط".
ReutersCopyright: Reuters
الزمالك يهزم الترجي ويفوز بالسوبر الافريقي
فاز
الزمالك المصري حامل لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية بلقب السوبر الأفريقي بعد
الفوز على الترجي التونسي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا بثلاثة أهداف مقابل هدف.
جاء
ذلك في المواجهة التي جرت وقائعها بالعاصمة القطرية الدوحة.
وبهذا
الفوز يستعيد الزمالك هذا اللقب بعد 17 عاما وينهي شراكته مع مازيمبي الكونغولي في
المركز الثاني بالترتيب التاريخي لأبطال المسابقة، حيث بات الزمالك ينفرد بالمركز الثاني خلف الأهلي الذي رفع لاعبوه الكأس 6 مرات.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
واشنطن تجدد الضغط على الصين للانضمام إلى محادثات نووية
جددت الولايات المتحدة الضغط على
الصين للانضمام إلى محادثات للحد من الأسلحة النووية مع واشنطن وموسكو.
وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس
دونالد ترامب: "تقول الصين منذ فترة طويلة إنها لن تدخل في سباق تسلح ولا
تسعى إلى معادلة الولايات المتحدة وروسيا من حيث الأرقام. لقد حان الوقت للصين لأن
تثبت أنها طرف دولي يتحلى بالمسؤولية".
وتتضاءل الترسانة النووية الصينية
أمام نظيرتيها الأمريكية والروسية. لكن تعزيز بكين وضعها العسكري في منطقة آسيا
والمحيط الهادي أثار قلق حلفاء الولايات المتحدة وصناع السياسة الأمريكيين.
ويسعى ترامب لإقناع الصين
بالانضمام إلى الولايات المتحدة وروسيا في محادثات بشأن اتفاق جديد للحد من
الأسلحة يحل محل معاهدة (ستارت الجديدة) المبرمة بين واشنطن وموسكو والتي ينتهي
أجلها في فبراير/ شباط القادم.
لكن الصين ترفض ذلك وتقول إن قوتها
النووية الأصغر دفاعية ولا تشكل تهديدا.
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فيروس كورنا: الإعدام الفوري بالرصاص لمسؤول كوري شمالي ذهب لحمام عمومي
تم إعدام مسؤول كوري شمالي بسبب ذهابه إلى حمام عمومي في ما كان من المفترض أن يكون في الحجر الصحي بسبب مخاوف من اصابته بفيروس كورونا، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.
ونقلت الميل عن صحيفة دونغ أي البو الكورية الشمالية القول إن المسؤول التجاري اعتقل وأُطلق عليه الرصاص فورا بعد أن خاطر بنشر العدوى بزيارته الحمام العمومي.
وكان المسؤول التجاري بصحبة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في زيارة للصين مؤخرا.
ولم تؤكد كوريا الشمالية بعد أي حالات إصابة بالفيروس ، لكنها اتخذت تدابير صارمة لمنع انتشاره عبر حدودها مع الصين.
عيد الحب: هل تداوي حبة دواء آلام الانفصال عن شريك الحياة؟
يقول باحث في مدينة مونتريال الكندية إنه توصل إلى طريقة للتخلص من الآلام العاطفية الناتجة عن الانفصال، بـ"تعديل" الذكريات عن طريق العلاج، وبعض الأدوية المتحكمة في الشعور بالألم.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا عيد الحب: هل تداوي حبة دواء آلام الانفصال عن شريك الحياة؟
عيد الحب: كيف تنظر الأديان للعشق؟
يبدو الحبّ في مثل هذا اليوم من كلّ عام، أشبه بديانة قائمة بذاتها، نبيُّها الدبدوب الأحمر، وقرابينها الورود، والشموع، والبالونات. كرّس النمط الاستهلاكي لعيد العشاق نموذجاً موحّداً للاحتفاء بالحبّ الرومانسي، وهو "اختراع" بشريّ جديد نسبياً، مقارنةً بالمدارس الروحانية التي قاربت الحبّ بما يتناسب مع رؤيتها للخلاص.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا عيد الحب: كيف تنظر الأديان للعشق؟
حكاية حب من عنتر وعبلة وحتى الإيموجي
تلفزيون المسيرة: الحوثيون يسقطون طائرة حربية
نسب تلفزيون المسيرة التابع لحركة الحوثيين اليمنية عن المتحدث العسكري باسم الحركة قوله إن الحوثيين أسقطوا طائرة حربية من طراز تورنيدو تابعة لما وصفها بـ "قوى العدوان" في محافظة الجوف.
وذكر المتحدث أن الطائرة الحربية أُسقطت بصاروخ جو-أرض.
ولم يرد تأكيد من التحالف الذي تقوده السعودية الذي يقاتل الحوثيين المتحالفين مع إيران.
تعرف على "دولة قتل النساء"
قام متظاهرون بكتابة عبارة "دولة قتل النساء" بالطلاء على جدار القصر الرئاسي في المكسيك قبل أن يقوموا بمسيرة إلى مكاتب صحيفة لا برينسا للاحتجاج على نشرها صورة بشعة لضحية جريمة قتل.
ونظمت المظاهرة التي قادتها النساء احتجاجا على مقتل إنجريد إسكاميا البالغة من العمر25 عاما في مكسيكو سيتي ونشر صور مروعة لجثتها المشوهة.
وأحرق المتظاهرون الذين تجاوز عددهم المئتين أغلبهم نساء سيارات تابعة لصحيفة لا برينسا واشتبكوا لفترة وجيزة مع قوات الأمن.
البيت الأبيض: ترامب أمر بقتل قاسم سليماني بسبب "الماضي وليس المستقبل"
قال البيت الأبيض في مذكرة إن الرئيس دونالد ترامب أمر بالضربة التي قتلت القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني الشهر الماضي ردا على هجمات وقعت في الماضي، وذلك برغم تأكيدات سابقة للإدارة بأن الضربة التي نفذت بطائرة مسيرة كانت بسبب تهديد وشيك.
وأرسلت الإدارة إلى الكونغرس بموجب القانون تبريرا غير سري للضربة التي وقعت في 2 يناير/ كانون الثاني والتي قتلت سليماني في مطار بغداد.
وأثارت الضربة وما تلاها من رد إيراني مخاوف من نشوب صراع أوسع.
وقال التقرير الذي أرسل إلى الكونغرس: "وجه الرئيس بهذا التحرك ردا على سلسلة متصاعدة من الهجمات في الشهور السابقة من جانب إيران وميليشيات تدعمها إيران على القوات والمصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط".
الزمالك يهزم الترجي ويفوز بالسوبر الافريقي
فاز الزمالك المصري حامل لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية بلقب السوبر الأفريقي بعد الفوز على الترجي التونسي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا بثلاثة أهداف مقابل هدف.
جاء ذلك في المواجهة التي جرت وقائعها بالعاصمة القطرية الدوحة.
وبهذا الفوز يستعيد الزمالك هذا اللقب بعد 17 عاما وينهي شراكته مع مازيمبي الكونغولي في المركز الثاني بالترتيب التاريخي لأبطال المسابقة، حيث بات الزمالك ينفرد بالمركز الثاني خلف الأهلي الذي رفع لاعبوه الكأس 6 مرات.
واشنطن تجدد الضغط على الصين للانضمام إلى محادثات نووية
جددت الولايات المتحدة الضغط على الصين للانضمام إلى محادثات للحد من الأسلحة النووية مع واشنطن وموسكو.
وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس دونالد ترامب: "تقول الصين منذ فترة طويلة إنها لن تدخل في سباق تسلح ولا تسعى إلى معادلة الولايات المتحدة وروسيا من حيث الأرقام. لقد حان الوقت للصين لأن تثبت أنها طرف دولي يتحلى بالمسؤولية".
وتتضاءل الترسانة النووية الصينية أمام نظيرتيها الأمريكية والروسية. لكن تعزيز بكين وضعها العسكري في منطقة آسيا والمحيط الهادي أثار قلق حلفاء الولايات المتحدة وصناع السياسة الأمريكيين.
ويسعى ترامب لإقناع الصين بالانضمام إلى الولايات المتحدة وروسيا في محادثات بشأن اتفاق جديد للحد من الأسلحة يحل محل معاهدة (ستارت الجديدة) المبرمة بين واشنطن وموسكو والتي ينتهي أجلها في فبراير/ شباط القادم.
لكن الصين ترفض ذلك وتقول إن قوتها النووية الأصغر دفاعية ولا تشكل تهديدا.