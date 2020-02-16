غارة جوية إسرائيلية على مواقع تابعة لحماس في غزة، و"ثغرات" في أنظمة حماية العمال الوافدين في قطر

قالت منظمة هيومان رايتس وتش إن الجهود القطرية لضمان انتظام تسديد أجور العمال كاملة في مواعيدها "لا تفي" بالمعايير الدولية، متحدثة عن ثغرات في أنظمة حماية العمال الوافدين.

وكشف تقرير المنظمة عن أن رب عمل لم يتم ذكر اسمه تأخر في تسديد أجور عدد من المديرين في شركته خمسة أشهر، وأجور عماله شهرين، ما يسلّط الضوء على ثغرات في مراقبة وزارة العمل لعدم التقيّد بدفع الأجور.

وقال مايكل بيج ، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "سنّت قطر بعض القوانين لحماية العمال الوافدين، لكن يبدو أن السلطات مهتمة بالترويج لهذه الإصلاحات الطفيفة في وسائل الإعلام أكثر من إنجاحها. ينبغي لـ الفيفا والحكومة القطرية ضمان أن يدفع أصحاب العمل الأجور المتأخرة فورا ويغرَّموا حسب الاقتضاء".