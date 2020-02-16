غارة جوية إسرائيلية على مواقع تابعة لحماس في غزة، و"ثغرات" في أنظمة حماية العمال الوافدين في قطر

قالت منظمة هيومان رايتس وتش إن الجهود القطرية لضمان انتظام تسديد أجور العمال كاملة في
مواعيدها "لا تفي" بالمعايير الدولية، متحدثة عن ثغرات في أنظمة حماية
العمال الوافدين.
وكشف تقرير المنظمة عن أن رب عمل لم يتم ذكر اسمه تأخر في
تسديد أجور عدد من المديرين في شركته خمسة أشهر، وأجور عماله شهرين، ما يسلّط
الضوء على ثغرات في مراقبة وزارة العمل لعدم التقيّد بدفع الأجور.
وقال مايكل بيج ، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في
هيومن رايتس ووتش: "سنّت قطر بعض القوانين لحماية العمال الوافدين، لكن يبدو
أن السلطات مهتمة بالترويج لهذه الإصلاحات الطفيفة في وسائل الإعلام أكثر من
إنجاحها. ينبغي لـ الفيفا والحكومة القطرية ضمان أن يدفع أصحاب العمل الأجور
المتأخرة فورا ويغرَّموا حسب الاقتضاء".
غارة جوية إسرائيلية على مواقع تابعة لحماس في غزة
قال
الجيش الإسرائيلي إن طائراته شنت غارات على مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة.
هذا
ولم يتضح بعد إن كانت هناك أي خسائر بشرية ناتجة عن الغارات، التي جاءت عقب سقوط
صاروخ أطلق من القطاع وسقط في إسرائيل.
وكانت
التقارير الواردة من القطاع قد أفادت بتعرض موقع عسكري تابع لحماس في منطقة شرق
البلح لهجوم بخمس صواريخ مما أدى لأضرار مادية وسماع دوي انفجارات كبيرة.
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"ثغرات" في أنظمة حماية العمال الوافدين في قطر
قالت منظمة هيومان رايتس وتش إن الجهود القطرية لضمان انتظام تسديد أجور العمال كاملة في مواعيدها "لا تفي" بالمعايير الدولية، متحدثة عن ثغرات في أنظمة حماية العمال الوافدين.
وكشف تقرير المنظمة عن أن رب عمل لم يتم ذكر اسمه تأخر في تسديد أجور عدد من المديرين في شركته خمسة أشهر، وأجور عماله شهرين، ما يسلّط الضوء على ثغرات في مراقبة وزارة العمل لعدم التقيّد بدفع الأجور.
وقال مايكل بيج ، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "سنّت قطر بعض القوانين لحماية العمال الوافدين، لكن يبدو أن السلطات مهتمة بالترويج لهذه الإصلاحات الطفيفة في وسائل الإعلام أكثر من إنجاحها. ينبغي لـ الفيفا والحكومة القطرية ضمان أن يدفع أصحاب العمل الأجور المتأخرة فورا ويغرَّموا حسب الاقتضاء".
غارة جوية إسرائيلية على مواقع تابعة لحماس في غزة
قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته شنت غارات على مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة.
هذا ولم يتضح بعد إن كانت هناك أي خسائر بشرية ناتجة عن الغارات، التي جاءت عقب سقوط صاروخ أطلق من القطاع وسقط في إسرائيل.
وكانت التقارير الواردة من القطاع قد أفادت بتعرض موقع عسكري تابع لحماس في منطقة شرق البلح لهجوم بخمس صواريخ مما أدى لأضرار مادية وسماع دوي انفجارات كبيرة.