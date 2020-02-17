ترامب يدعو روسيا إلى وقف دعمها "للفظائع" التي يرتكبها النظام السوري، وجماعة يمينية ألمانية "خططت لاستهداف مساجد"

تفيد تقارير إعلامية واردة من ألمانيا بأن إلقاء القبض على أعضاء في جماعة يمينية قبل أيام جاء بسبب نيتهم شن هجمات على مساجد وطالبي لجوء سياسي وعدد من السياسيين.

وكانت الشرطة الألمانية قد ألقت يوم الجمعة الماضي القبض على ١٢ شخصا يعتقد انهم أعضاء في جماعة متطرفة.

وبحسب صحيفة داس فيلد اون سونتاج فان الشرطة لا تزال تبحث عن احد الأشخاص المشتبه في انتمائه إلى الجماعة.

وتشهد ألمانيا في الفترة الاخيرة تزايدا في شعبية الأحزاب اليمينية خاصة في شرقي البلاد الذي كان خاضعا للحكم الشيوعي فترة الحرب الباردة في القرن الماضي.