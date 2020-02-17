أحد المشتبه بهم
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ترامب يدعو روسيا إلى وقف دعمها "للفظائع" التي يرتكبها النظام السوري، وجماعة يمينية ألمانية "خططت لاستهداف مساجد"

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  1. جماعة يمينية ألمانية " خططت لاستهداف مساجد"

    تفيد تقارير إعلامية واردة من ألمانيا بأن إلقاء القبض على أعضاء في جماعة يمينية قبل أيام جاء بسبب نيتهم شن هجمات على مساجد وطالبي لجوء سياسي وعدد من السياسيين.

    وكانت الشرطة الألمانية قد ألقت يوم الجمعة الماضي القبض على ١٢ شخصا يعتقد انهم أعضاء في جماعة متطرفة.

    وبحسب صحيفة داس فيلد اون سونتاج فان الشرطة لا تزال تبحث عن احد الأشخاص المشتبه في انتمائه إلى الجماعة.

    وتشهد ألمانيا في الفترة الاخيرة تزايدا في شعبية الأحزاب اليمينية خاصة في شرقي البلاد الذي كان خاضعا للحكم الشيوعي فترة الحرب الباردة في القرن الماضي.

    أحد المشتبه بهم
    Copyright: EPA

  2. ترامب يدعو روسيا إلى وقف دعمها " للفظائع التي ترتكبها القوات الحكومية السورية"

    دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب روسيا الى انهاء دعمها "للفظائع" التي يرتكبها النظام السوري، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض.

    وبحسب البيان فإن الرئيس الأمريكي ناقش في مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان التطورات في سوريا معربا عن قلقه من الصراع الذي تشهده محافظة أدلب.

    وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يحقق فيه الجيش السوري وحلفاؤه المزيد من التقدم في محافظة حلب على حساب قوات المعارضة المسلحة.

    دونالد ترامب
    Copyright: Reuters
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