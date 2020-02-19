أردوغان يهدد بعملية عسكرية وشيكة في إدلب وموسكو تحذر تركيا

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قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إن قيام تركيا بعملية عسكرية ضد القوات الحكومية السورية في شمالي سوريا مسألة وقت. واشار أردوغان الى أن المحادثات بين تركيا وروسيا بخصوص الوضع في محافظة إدلب لا تسير كما يجب ولم تسفر عن نتائج تلبي مطالب تركيا.

لكن روسيا لم تتأخر كثير في التحذير من مغبة قيام تركيا بأي عمل عسكري ضد القوات الحكومية السورية. وقال الناطق باسم الكرملينديميتري بيسكوف إن قيام تركيا بأي عمل عسكري ضد القوات الحكومية السورية في إدلب سيكون أسوء السيناريوهات ممكن، وأضاف إن روسيا تعارض بشدة قيام تركيا بأي عملية ضد القوات الحكومية السورية.