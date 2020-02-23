خامنئي: الإعلام الأجنبي استغل فيروس كورونا لصرف الإيرانيين عن الانتخابات

اتهم المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، وسائل إعلام أجنبية لم يسمها بمحاولة صرف الإيرانيين عن الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأول.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن خامنئي قوله إن الآلة الاعلامية الاجنبية "بدأت قبل شهور حملة للحيلولة دون مشاركة الشعب الايراني في الانتخابات" مشيرا إلى أن الأيام الماضية شهدت " استغلال موضوع فيروس كورونا لصرف الشعب عن المشاركة في الاقتراع".

وكانت إيران قد اعلنت عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا يوم الأربعاء الماضي قبل يومين من انتخابات مجلس الشورى.

وبحسب الأرقام الرسمية بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا نحو 35 وهو ما أسفر عن وفاة ثمانية أشخاص.