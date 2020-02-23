نيفادا تعزز فرص ساندرز في الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية
عزز السناتور الأمريكي بيرني ساندرز فرص فوزه بترشيح الحزب
الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية وذلك بعد تقدمه في الانتخابات التمهيدية للحزب
في ولاية نيفادا.
وتظهر النتائج الأولية لفرز أصوات الناخبين في نيفادا تقدم ساندرز
ذي التوجهات اليساريةبفارق كبير عن أقرب
منافسيه.
وسيواجه الفائز بترشيح الحزب الديمقراطي الرئيس الحالي دونالد
ترامب في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل.
خامنئي: الإعلام الأجنبي استغل فيروس كورونا لصرف الإيرانيين عن الانتخابات
اتهم المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي،
وسائل إعلام أجنبية لم يسمها بمحاولة صرف الإيرانيين عن الانتخابات التشريعية التي
جرت أمس الأول.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن خامنئي قوله إن
الآلة
الاعلامية الاجنبية "بدأت قبل شهور حملة للحيلولة دون مشاركة الشعب الايراني
في الانتخابات" مشيرا إلى أن الأيام الماضية شهدت " استغلال موضوع فيروس
كورونا لصرف الشعب عن المشاركة في الاقتراع".
وكانت إيران قد اعلنت عن أول حالة إصابة بفيروس
كورونا يوم الأربعاء الماضي قبل يومين من انتخابات مجلس الشورى.
وبحسب الأرقام الرسمية بلغ عدد حالات الإصابة
بفيروس كورونا نحو 35 وهو ما أسفر عن وفاة ثمانية أشخاص.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
نيفادا تعزز فرص ساندرز في الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية
عزز السناتور الأمريكي بيرني ساندرز فرص فوزه بترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية وذلك بعد تقدمه في الانتخابات التمهيدية للحزب في ولاية نيفادا.
وتظهر النتائج الأولية لفرز أصوات الناخبين في نيفادا تقدم ساندرز ذي التوجهات اليساريةبفارق كبير عن أقرب منافسيه.
وسيواجه الفائز بترشيح الحزب الديمقراطي الرئيس الحالي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل.
خامنئي: الإعلام الأجنبي استغل فيروس كورونا لصرف الإيرانيين عن الانتخابات
اتهم المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، وسائل إعلام أجنبية لم يسمها بمحاولة صرف الإيرانيين عن الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأول.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن خامنئي قوله إن الآلة الاعلامية الاجنبية "بدأت قبل شهور حملة للحيلولة دون مشاركة الشعب الايراني في الانتخابات" مشيرا إلى أن الأيام الماضية شهدت " استغلال موضوع فيروس كورونا لصرف الشعب عن المشاركة في الاقتراع".
وكانت إيران قد اعلنت عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا يوم الأربعاء الماضي قبل يومين من انتخابات مجلس الشورى.
وبحسب الأرقام الرسمية بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا نحو 35 وهو ما أسفر عن وفاة ثمانية أشخاص.