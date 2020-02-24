استقالة رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، وكوريا الشمالية تفرض الحجر الصحي على الأجانب لمنع تفشي فيروس كورونا

قامت السلطات الكورية\nالشمالية بفرض الحجر الصحي على 380 من الأجانب في محاولة منها لمنع تفشي فيروس\nكورونا. وقالت وسائل إعلام\nكورية شمالية إن أغلب الأجانب الذين تم اقتيادهم إلى الحجر الطبي من الدبلوماسيين\nالمقيمين في العاصمة بيونغ يانغ. وكانت السلطات قد حددت إقامة ما يقرب من 200\nأجنبي في منازلهم على مدار الأيام الثلاثين الماضية قبل أن تقرر السلطات مد فترة\nالحجر الصحي. ولم تسجل كوريا\nالشمالية أي حالة إصابة بفيروس كورونا الذي أودى بحياة مئات الأشخاص في الصين.
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كوريا الشمالية تفرض الحجر الصحي على الأجانب لمنع تفشي فيروس كورونا
قامت السلطات الكورية الشمالية بفرض الحجر الصحي على 380 من الأجانب في محاولة منها لمنع تفشي فيروس كورونا.
وقالت وسائل إعلام كورية شمالية إن أغلب الأجانب الذين تم اقتيادهم إلى الحجر الطبي من الدبلوماسيين المقيمين في العاصمة بيونغ يانغ.
وكانت السلطات قد حددت إقامة ما يقرب من 200 أجنبي في منازلهم على مدار الأيام الثلاثين الماضية قبل أن تقرر السلطات مد فترة الحجر الصحي.
ولم تسجل كوريا الشمالية أي حالة إصابة بفيروس كورونا الذي أودى بحياة مئات الأشخاص في الصين.
رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد يقدم استقالته
تقدم رئيس وزراء ماليزيا، مهاتير محمد، باستقالته من منصبه إلى ملك البلاد.
وتأتي استقالة مهاتير محمد المفاجئة وسط تقارير غير مؤكدة كانت تتحدث عن نيته تشكيل ائتلاف حكومي جديد لا يضن خليفته المنتظر أنور أبراهيم.
وكان مهاتير محمد، البالغ من العمر 94 عاما، قد عاد إلى رئاسة وزراء ماليزيا في عام 2018 ليكون أكبر رؤساء الحكومات في العالم سنا.
هذا وليس من الواضح من سيخلف مهاتير محمد أو إن كانت ستتم الدعوة إلى انتخابات مبكرة