استقالة رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، وكوريا الشمالية تفرض الحجر الصحي على الأجانب لمنع تفشي فيروس كورونا

قامت السلطات الكورية الشمالية بفرض الحجر الصحي على 380 من الأجانب في محاولة منها لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقالت وسائل إعلام كورية شمالية إن أغلب الأجانب الذين تم اقتيادهم إلى الحجر الطبي من الدبلوماسيين المقيمين في العاصمة بيونغ يانغ.

وكانت السلطات قد حددت إقامة ما يقرب من 200 أجنبي في منازلهم على مدار الأيام الثلاثين الماضية قبل أن تقرر السلطات مد فترة الحجر الصحي.

ولم تسجل كوريا الشمالية أي حالة إصابة بفيروس كورونا الذي أودى بحياة مئات الأشخاص في الصين.