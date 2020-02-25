فيروس كورونا: الإمارات توقف جميع الرحلات من وإلى إيران، وإسبانيا تجري فحوصات على مئات السائحين في جزر الكناري

خوفاً من انتقال المرض من إيران، اتخذت دول المنطقة عدة إجراءات وقائية، فقد أعلنت الإمارات منع سفر مواطنيها إلى إيران، وعقلت رحلاتها الجوية إلى المدن الإيرانية.

كما علقت الكويت هي الأخرى رحلاتها الجوية إلى طهران، ومنع دخول الإيرانيين إلى أراضيها، وحظرت دخول السفن القادمة من إيران.

وأغلقت كل من تركيا وباكستان وأفغانستان والعراق، حدودها البرية مع إيران، كما أعلنت هذه الدول تعليق رحلاتها الجوية مع طهران.