فيروس كورونا: الإمارات توقف جميع الرحلات من وإلى إيران، وإسبانيا تجري فحوصات على مئات السائحين في جزر الكناري

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الثلاثاء عن تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد بوسط وشمال البلاد. وبحسب الرواية الرسمية، يرتفع إجمالي عدد الوفيات في إيران جرّاء الإصابة بالمرض إلى 15حالة. وسجلت إيران أكبر عدد من الإصابات بالفيروس في الشرق الأوسط، كما أعلنت الكويت والبحرين وعمان ولبنان والعراق عن اكتشاف حالات مصابة بالفيروس لأشخاص عائدين من إيران.
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بواسطة أحمد ماهر
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إيران تسجل ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا
أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الثلاثاء عن تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد بوسط وشمال البلاد.
وبحسب الرواية الرسمية، يرتفع إجمالي عدد الوفيات في إيران جرّاء الإصابة بالمرض إلى 15حالة.
وسجلت إيران أكبر عدد من الإصابات بالفيروس في الشرق الأوسط، كما أعلنت الكويت والبحرين وعمان ولبنان والعراق عن اكتشاف حالات مصابة بالفيروس لأشخاص عائدين من إيران.
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خوفاً من انتقال المرض من إيران، اتخذت دول المنطقة عدة إجراءات وقائية، فقد أعلنت الإمارات منع سفر مواطنيها إلى إيران، وعقلت رحلاتها الجوية إلى المدن الإيرانية.
كما علقت الكويت هي الأخرى رحلاتها الجوية إلى طهران، ومنع دخول الإيرانيين إلى أراضيها، وحظرت دخول السفن القادمة من إيران.
وأغلقت كل من تركيا وباكستان وأفغانستان والعراق، حدودها البرية مع إيران، كما أعلنت هذه الدول تعليق رحلاتها الجوية مع طهران.