أردوغان يدعو روسيا للتنحي بعيدا عن طريق تركيا في سوريا، واتفاق سلام "تاريخي" بين واشنطن وطالبان

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى العاصمة القطرية\nالدوحة للمشاركة في مراسم توقيع الاتفاق التاريخي بين بلاده وحركة طالبان الأفغانية. ويأمل مراقبون في أن يؤدي الاتفاق إلى وضع نهاية للصراع الذي\nتشهده أفغانستان منذ نحو 18 عاما. ورغم أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل الاتفاق إلا أنه من المتوقع\nأن يمهد الاتفاق الطريق لسحب الآف من الجنود الأمريكيين من أفغانستان. ولن تكون\nالحكومة الأفغانية ممثلة في اتفاق اليوم.
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اتفاق سلام "تاريخي" بين واشنطن وطالبان
وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في مراسم توقيع الاتفاق التاريخي بين بلاده وحركة طالبان الأفغانية.
ويأمل مراقبون في أن يؤدي الاتفاق إلى وضع نهاية للصراع الذي تشهده أفغانستان منذ نحو 18 عاما.
ورغم أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل الاتفاق إلا أنه من المتوقع أن يمهد الاتفاق الطريق لسحب الآف من الجنود الأمريكيين من أفغانستان. ولن تكون الحكومة الأفغانية ممثلة في اتفاق اليوم.
أردوغان يدعو روسيا للتنحي بعيدا عن طريق تركيا في سوريا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه طلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن " تتنحى روسيا عن طريق تركيا في إدلب بحيث يمكن لأنقرة التعامل مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
وكان الزعيمان قد تحدثا يوم أمس هاتفيا بعد يوم من مقتل 33 جنديا تركيا في غارة جوية بمحافظة إدلب السورية.
وشدد أردوغان في كلمة له أمام أعضاء حزبه الحاكم على أن الحكومة السورية ستدفع ثمن قتلها الجنود الأتراك.