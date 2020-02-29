أردوغان يدعو روسيا للتنحي بعيدا عن طريق تركيا في سوريا، واتفاق سلام "تاريخي" بين واشنطن وطالبان

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في مراسم توقيع الاتفاق التاريخي بين بلاده وحركة طالبان الأفغانية.

ويأمل مراقبون في أن يؤدي الاتفاق إلى وضع نهاية للصراع الذي تشهده أفغانستان منذ نحو 18 عاما.

ورغم أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل الاتفاق إلا أنه من المتوقع أن يمهد الاتفاق الطريق لسحب الآف من الجنود الأمريكيين من أفغانستان. ولن تكون الحكومة الأفغانية ممثلة في اتفاق اليوم.