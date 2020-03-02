ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا إلى أكثر من ثلاثة آلاف، والجيش السوري "يستعيد السيطرة" على سراقب

ارتفع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورنا في دول العالم إلى ما يزيد عن ثلاثة آلاف وذلك بعد إعلان الصين وفاة 42 شخصا.

وتصدر إقليم هوبي الصيني، حيث تفشى الفيروس للمرة الأولى، قائمة المواقع التي شهدت اكثر حالات وفاة بسبب كورونا بنسبة 90% من حالات الوفاة.

وشهدت 10 بلدان أخرى حالات وفاة أخرى، من بينها إيران التي سجلت أكثر من خمسين حالة وإيطاليا التي سجلت أكثر من 30 حالة.

وقد تم تأكيد أكثر من 90 ألف إصابة في دول العالم بالفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي.