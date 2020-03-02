ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا إلى أكثر من ثلاثة آلاف، والجيش السوري "يستعيد السيطرة" على سراقب

ارتفع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورنا في دول العالم إلى ما\nيزيد عن ثلاثة آلاف وذلك بعد إعلان الصين وفاة 42 شخصا. وتصدر إقليم هوبي الصيني، حيث تفشى الفيروس للمرة الأولى، قائمة\nالمواقع التي شهدت اكثر حالات وفاة بسبب كورونا بنسبة 90% من حالات الوفاة. وشهدت 10 بلدان أخرى حالات وفاة أخرى، من بينها إيران التي سجلت\nأكثر من خمسين حالة وإيطاليا التي سجلت أكثر من 30 حالة. وقد تم تأكيد أكثر من 90 ألف إصابة في دول\nالعالم بالفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي.
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ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورنا في دول العالم إلى ما يزيد عن ثلاثة آلاف
ارتفع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورنا في دول العالم إلى ما يزيد عن ثلاثة آلاف وذلك بعد إعلان الصين وفاة 42 شخصا.
وتصدر إقليم هوبي الصيني، حيث تفشى الفيروس للمرة الأولى، قائمة المواقع التي شهدت اكثر حالات وفاة بسبب كورونا بنسبة 90% من حالات الوفاة.
وشهدت 10 بلدان أخرى حالات وفاة أخرى، من بينها إيران التي سجلت أكثر من خمسين حالة وإيطاليا التي سجلت أكثر من 30 حالة.
وقد تم تأكيد أكثر من 90 ألف إصابة في دول العالم بالفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي.
القوات الحكومية السورية "تستعيد السيطرة" على مدينة سراقب بإدلب
أفادت وسائل إعلام حكومية سورية وناشطون بأن القوات الحكومية استعادت السيطرة على مدينة سراقب بمحافظة إدلب
وكانت فصائل المعارضة قد تمكنت قبل أيام من بسط سيطرتها على المدينة الاستراتيجية وهو الأمر الذي جاء بدوره بعد أيام من دخول القوات الحكومية لسراقب.
وتشهد إدلب في الأيام تصعيدا كبيرا في المواجهات حيث قتل نحو 19 من القوات الحكومية السورية في غارات نفذتها طائرات مسيرة تركية.
وتدعم تركيا فصائل من المعارضة المسلحة بينما يحظى الجيش السوري بدعم عسكري روسي.