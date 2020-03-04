هشام عشماوي
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إعدام الضابط السابق في الجيش المصري هشام عشماوي المدان بـ"الإرهاب"، و أنقرة تعلن مقتل جنديين أتراك بنيران القوات الحكومية السورية

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  1. أنقرة تعلن مقتل جنديين أتراك بنيران القوات الحكومية السورية

    أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جنديين تركيين وإصابة ٦ آخرين إثر قصف القوات الحكومية السورية لمواقع الجيش التركي في إدلب.

    وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية أن القوات التركية ردت على ذلك باستهداف مواقع القوات السورية.

    وتدعم تركيا فصائل من المعارضة المسلحة في محافظة إدلب السورية التي تسعى القوات الحكومية إلى السيطرة عليها.

  2. تنفيذ الحكم بإعدام الضابط السابق في الجيش المصري هشام عشماوي المدان في قضايا "إرهاب"

    أعلن المتحدث باسم الجيش المصري إعدام الضابط السابق في الجيش، هشام عشماوي، الذي أدين في قضايا "إرهاب".

    وكانت محاكم مصرية قد أدانت عشماوي بأكثر من تهمة من بينها اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

    وكانتقوات شرق ليبيا التابعة للقائد العسكري خليفة حفتر قد سلمت في العام الماضي عشماوي إلى الجيش المصري.

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