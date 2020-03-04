إعدام الضابط السابق في الجيش المصري هشام عشماوي المدان بـ"الإرهاب"، و أنقرة تعلن مقتل جنديين أتراك بنيران القوات الحكومية السورية

أعلن المتحدث باسم الجيش المصري إعدام الضابط السابق في الجيش، هشام عشماوي، الذي أدين في قضايا "إرهاب".

وكانت محاكم مصرية قد أدانت عشماوي بأكثر من تهمة من بينها اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وكانتقوات شرق ليبيا التابعة للقائد العسكري خليفة حفتر قد سلمت في العام الماضي عشماوي إلى الجيش المصري.