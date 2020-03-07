الأميرة هيا: خشيت أن يختطف حاكم دبي طفلي، وحكاية أول نائبة محجبة في الكنيست الإسرائيلي

فازت إيمان ياسين الخطيب البالغة من العمر 55 عاما بمقعد في الكنيست
الإسرائيلي عن القائمة
المشتركة التي فازت بخمسة عشر مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 عضوا.
وشقت الخطيب وهى مسلمة محجبة من الأقلية
العربية في إسرائيل طريقها إلى الكنيست ومن المقرر أن تصبح أول عضو في البرلمان
الإسرائيلي ترتدي الحجاب، بعد أن حققت الأحزاب العربية أفضل نتيجة لها في انتخابات
على الإطلاق هذا الأسبوع.
وتحصل القائمة على معظم أصواتها من
الأقلية العربية في إسرائيل التي تشكل 21 في المئة من السكان.
وكانت إيمان، وهي أم لأربعة أطفال،
تعمل مديرة لمركز اجتماعي في قرية يافة الناصرة في الجليل بضواحي الناصرة، قبل أن
تدخل عالم السياسة.
وقالت الخطيب : "إنه من
المستحيل ألا يجتذب الحجاب اهتمام الناس لكن الأهم من ذلك هو ما في داخل الإنسان
من قدرات ومؤهلات تمكنه من الإسهام في النهوض بالمجتمع."
Getty ImagesCopyright: Getty Images
من هي الأميرة هيا بنت الحسين؟
تبلغ الأميرة هيا من العمر 45 عاما ودرست في بريطانيا في مدارس خاصة ثم التحقت بجامعة أكسفورد المرموقة التي تعد معقل إعداد ساسة المستقبل في بريطانيا والخارج، وهي شقيقة العاهل الأردني الحالي عبد الله بن الحسين من ناحية الأب، أما أمها فهي الملكة علياء التي توفيت في حادث سقوط طائرة مروحية عام 1977 .
قالت الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين للمحكمة العليا في لندن
إنها خشيت أن يختطف زوجها السابق، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، طفليها
ويعيدهما إلى الإمارات ويمنعها من رؤيتهما مرة أخرى.وذلك بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي
مثلت الأميرة هيا أمام المحكمة العليا في لندن لتروي كيف خشيت من مواجهة طفليها،
الجليلة (12 عاما) وزايد (8 سنوات)، مصير
أختيهما غير الشقيقتين.
وقالت للمحكمة: "لا يمكنني أن
أستوعب فكرة أنها قد تكون المرة الأخيرة التي أراهما فيها إذا ذهبا لرؤيته وفكرة
أن الأمر ليس آمنا".
وتابعت قائلة: "ليس هو فقط من
أنا قلقة بشأنه.. إنهم الناس من حوله.. أناس أعرفهم. أعرف كيف يعملون. رأيت ما حدث
لأختيهما ولا أستطيع أن أواجه حقيقة حدوث نفس الشيء لهما".
وكانت الأميرة هيا البالغة من
العمر 45 عاما، وهي الأخت غير الشقيقة للعاهل الأردني الملك عبد الله، قد فرت إلى
بريطانيا عن طريق ألمانيا مع طفليها في ابريل/ نيسان من العام الماضي وانغمست في قضية قانونية في
لندن بشأن مستقبل الطفلين مع الشيخ محمد.
وعقدت الجلسات في سرية لكن القيود
المفروضة على إعلان الحكم رفعت يوم الخميس الماضي بما سمح لوسائل الإعلام بالنشر
في أعقاب حكم المحكمة العليا البريطانية الذي صدر في وقت سابق برفض طلب الشيخ محمد
بالاستئناف على قرار الإعلان.
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حكاية أول نائبة محجبة في الكنيست الإسرائيلي
فازت إيمان ياسين الخطيب البالغة من العمر 55 عاما بمقعد في الكنيست الإسرائيلي عن القائمة المشتركة التي فازت بخمسة عشر مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 عضوا.
وشقت الخطيب وهى مسلمة محجبة من الأقلية العربية في إسرائيل طريقها إلى الكنيست ومن المقرر أن تصبح أول عضو في البرلمان الإسرائيلي ترتدي الحجاب، بعد أن حققت الأحزاب العربية أفضل نتيجة لها في انتخابات على الإطلاق هذا الأسبوع.
وتحصل القائمة على معظم أصواتها من الأقلية العربية في إسرائيل التي تشكل 21 في المئة من السكان.
وكانت إيمان، وهي أم لأربعة أطفال، تعمل مديرة لمركز اجتماعي في قرية يافة الناصرة في الجليل بضواحي الناصرة، قبل أن تدخل عالم السياسة.
وقالت الخطيب : "إنه من المستحيل ألا يجتذب الحجاب اهتمام الناس لكن الأهم من ذلك هو ما في داخل الإنسان من قدرات ومؤهلات تمكنه من الإسهام في النهوض بالمجتمع."
من هي الأميرة هيا بنت الحسين؟
تبلغ الأميرة هيا من العمر 45 عاما ودرست في بريطانيا في مدارس خاصة ثم التحقت بجامعة أكسفورد المرموقة التي تعد معقل إعداد ساسة المستقبل في بريطانيا والخارج، وهي شقيقة العاهل الأردني الحالي عبد الله بن الحسين من ناحية الأب، أما أمها فهي الملكة علياء التي توفيت في حادث سقوط طائرة مروحية عام 1977 .
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا من هي الأميرة هيا بنت الحسين؟
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: سياسة وخيول ومشكلات عائلية أمام القضاء
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، البالغ من العمر 70 عاما، هو ملياردير وحاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات العربية.
وقد اشتهر في الشرق الأوسط بإشرافه على تحول دبي إلى مركز تجاري وسياحي عالمي، كما عرف في بقية أنحاء العالم بصلاته بسباقات الخيول باعتباره مالكا لحظائر خيول غودولفين.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: سياسة وخيول ومشكلات عائلية أمام القضاء
الأميرة هيا: خشيت أن يختطف حاكم دبي طفلي
قالت الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين للمحكمة العليا في لندن إنها خشيت أن يختطف زوجها السابق، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، طفليها ويعيدهما إلى الإمارات ويمنعها من رؤيتهما مرة أخرى.وذلك بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مثلت الأميرة هيا أمام المحكمة العليا في لندن لتروي كيف خشيت من مواجهة طفليها، الجليلة (12 عاما) وزايد (8 سنوات)، مصير أختيهما غير الشقيقتين.
وقالت للمحكمة: "لا يمكنني أن أستوعب فكرة أنها قد تكون المرة الأخيرة التي أراهما فيها إذا ذهبا لرؤيته وفكرة أن الأمر ليس آمنا".
وتابعت قائلة: "ليس هو فقط من أنا قلقة بشأنه.. إنهم الناس من حوله.. أناس أعرفهم. أعرف كيف يعملون. رأيت ما حدث لأختيهما ولا أستطيع أن أواجه حقيقة حدوث نفس الشيء لهما".
وكانت الأميرة هيا البالغة من العمر 45 عاما، وهي الأخت غير الشقيقة للعاهل الأردني الملك عبد الله، قد فرت إلى بريطانيا عن طريق ألمانيا مع طفليها في ابريل/ نيسان من العام الماضي وانغمست في قضية قانونية في لندن بشأن مستقبل الطفلين مع الشيخ محمد.
وعقدت الجلسات في سرية لكن القيود المفروضة على إعلان الحكم رفعت يوم الخميس الماضي بما سمح لوسائل الإعلام بالنشر في أعقاب حكم المحكمة العليا البريطانية الذي صدر في وقت سابق برفض طلب الشيخ محمد بالاستئناف على قرار الإعلان.