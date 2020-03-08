أعلنت السلطات
السعودية عن اكتشاف أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي الحالات
في البلاد إلى 11.
التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن يستهدف مواقع للحوثيين
أفادت وسائل
إعلام سعودية بأن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن شن هجوما على مواقع تابعة
للحركة الحوثية في منطقة الصليف باليمن.
وبحسب ما أورده
التليفزيون السعودي فإن التحالف دمر مواقع "لتجميع وتفخيخ واطلاق الزوارق
المفخخة والمسيّرة عن بعد وكذلك الألغام البحرية".
وتدعم السعودية
حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في المواجهات ضد مسلحي الحركة الحوثية التي تسيطر
على العاصمة صنعاء.
تراجع في أسواق المال الخليجية بسبب خلافات نفطية وفيروس كورونا
شهدت العديد من أسواق المال في دول الخليج العربية تراجعا كبيرا في بداية الأسبوع بسبب خلافات بين الدول المنتجة للنفط بجانب المخاوف من تفشي فيروس كورونا.
وشهدت أسواق الأسهم السعودية تراجعاً حاداً مع بداية التعاملات، عقب فشل المفاوضات للتوصل إلى اتفاق حول خفض المعروض النفطي بين منظمة البلدان
المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا، ما هبط بسهم شركة أرامكو، المملوكة
للدولة، إلى ما دون سعر الطرح الرئيسي.
وكانت أسهم شركة أرامكو قد شهدت تراجعاً، بنحو 11 في
المئة، هذا العام، إثر مخاوف من تأثير تفشي فيروس كورونا على تجارة النفط مع
الصين.
وتأثرت أسواق الأسهم الخليجية الأخرى، كما انخفض مؤشر
سوف دبي وأبوظبي بنسبة تجاوزت 7 في المئة.
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أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية
أعلنت السلطات السعودية عن اكتشاف أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي الحالات في البلاد إلى 11.
التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن يستهدف مواقع للحوثيين
أفادت وسائل إعلام سعودية بأن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن شن هجوما على مواقع تابعة للحركة الحوثية في منطقة الصليف باليمن.
وبحسب ما أورده التليفزيون السعودي فإن التحالف دمر مواقع "لتجميع وتفخيخ واطلاق الزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد وكذلك الألغام البحرية".
وتدعم السعودية حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في المواجهات ضد مسلحي الحركة الحوثية التي تسيطر على العاصمة صنعاء.
تراجع في أسواق المال الخليجية بسبب خلافات نفطية وفيروس كورونا
شهدت العديد من أسواق المال في دول الخليج العربية تراجعا كبيرا في بداية الأسبوع بسبب خلافات بين الدول المنتجة للنفط بجانب المخاوف من تفشي فيروس كورونا.
وشهدت أسواق الأسهم السعودية تراجعاً حاداً مع بداية التعاملات، عقب فشل المفاوضات للتوصل إلى اتفاق حول خفض المعروض النفطي بين منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا، ما هبط بسهم شركة أرامكو، المملوكة للدولة، إلى ما دون سعر الطرح الرئيسي.
وكانت أسهم شركة أرامكو قد شهدت تراجعاً، بنحو 11 في المئة، هذا العام، إثر مخاوف من تأثير تفشي فيروس كورونا على تجارة النفط مع الصين.
وتأثرت أسواق الأسهم الخليجية الأخرى، كما انخفض مؤشر سوف دبي وأبوظبي بنسبة تجاوزت 7 في المئة.