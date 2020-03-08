شهدت العديد من أسواق المال في دول الخليج العربية تراجعا كبيرا في بداية الأسبوع بسبب خلافات بين الدول المنتجة للنفط بجانب المخاوف من تفشي فيروس كورونا.

وشهدت أسواق الأسهم السعودية تراجعاً حاداً مع بداية التعاملات، عقب فشل المفاوضات للتوصل إلى اتفاق حول خفض المعروض النفطي بين منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا، ما هبط بسهم شركة أرامكو، المملوكة للدولة، إلى ما دون سعر الطرح الرئيسي.

وكانت أسهم شركة أرامكو قد شهدت تراجعاً، بنحو 11 في المئة، هذا العام، إثر مخاوف من تأثير تفشي فيروس كورونا على تجارة النفط مع الصين.

وتأثرت أسواق الأسهم الخليجية الأخرى، كما انخفض مؤشر سوف دبي وأبوظبي بنسبة تجاوزت 7 في المئة.