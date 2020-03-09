نجاة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك من محاولة اغتيال، وتراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الصين

أعلنت السلطات الصينية عن اكتشاف 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورنا الجديد، ما يعد أقل عدد من الحالات الجديدة اليومية منذ بدء نشر البيانات الرسمية في 20 يناير/ كانون ثاني الماضي.

ومن بين الحالات الأربعين جاءت 36 حالة من إقليم ووهان، الذي يعد موطن تفشي الفيروس للمرة الأولى، بينما كانت الحالات الأربع الباقية لمسافرين قدموا من إيران.

إلا أن مسؤولا صينيا دعا إلى التزام الحذر مشددا على ضرورة ألا تتخلى البلاد عن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها للحد من تفشي الفيروس.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس على مستوى العالم حاجز المئة ألف.