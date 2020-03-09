نجاة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك من محاولة اغتيال، وتراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الصين

أعلنت السلطات الصينية عن اكتشاف 40 حالة إصابة\nجديدة بفيروس كورنا الجديد، ما يعد أقل عدد من الحالات الجديدة اليومية منذ بدء نشر\nالبيانات الرسمية في 20 يناير/ كانون ثاني الماضي. ومن بين الحالات الأربعين جاءت 36 حالة من إقليم\nووهان، الذي يعد موطن تفشي الفيروس للمرة الأولى، بينما كانت الحالات الأربع\nالباقية لمسافرين قدموا من إيران. إلا أن\nمسؤولا صينيا دعا إلى التزام الحذر مشددا على ضرورة ألا تتخلى البلاد عن الإجراءات\nالوقائية التي اتخذتها للحد من تفشي الفيروس. وتجاوز عدد المصابين بالفيروس على مستوى العالم\nحاجز المئة ألف.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الصين
أعلنت السلطات الصينية عن اكتشاف 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورنا الجديد، ما يعد أقل عدد من الحالات الجديدة اليومية منذ بدء نشر البيانات الرسمية في 20 يناير/ كانون ثاني الماضي.
ومن بين الحالات الأربعين جاءت 36 حالة من إقليم ووهان، الذي يعد موطن تفشي الفيروس للمرة الأولى، بينما كانت الحالات الأربع الباقية لمسافرين قدموا من إيران.
إلا أن مسؤولا صينيا دعا إلى التزام الحذر مشددا على ضرورة ألا تتخلى البلاد عن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها للحد من تفشي الفيروس.
وتجاوز عدد المصابين بالفيروس على مستوى العالم حاجز المئة ألف.
فيروس كورونا: إسرائيل قد توسع نطاق القيود المفروضة على الدخول
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تدرس توسيع نطاق القيود المفروضة على الدخول لتشمل المسافرين من كل الدول، في خطوة من شأنها أن تمنع السياحة الخارجية فعليا.
وقال في مؤتمر صحفي إن هذا الإجراء إذا جرى اتخاذه فسيتطلب عزل كل شخص يصل إلى إسرائيل في منزله لمدة 14 يوما وإن القرار سيتم اتخاذه بالتشاور مع خبراء الصحة اليوم الاثنين.
وتفرض إسرائيل بالفعل عزلا ذاتيا على المسافرين القادمين من 15 دولة.
نجاة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك من محاولة اغتيال في الخرطوم
نجا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدو من محاولة اغتيال استهدفت موكبه في العاصمة السودانية الخرطوم، بحسب ما أفادت الإذاعة السودانية.
ووقع الحادث صباح اليوم أثناء انتقاله من منزله بمنطقة كافوري الي مقر عمله بمجلس الوزراء بالخرطوم.
كما أفادت مصادر أمنية لبي بي سي أن سيارة انفجرت أسفل جسر كوبر الذي يربط بين مدينتي الخرطوم وبحري عندما كان موكب رئيس الوزراء يسير أسفل الجسر.
واضافت أن حمدوك وطاقمه لم يصابوا وان الجميع بخير.
وتولى حمدوك منصب رئيس الوزراء في أعقاب الإطاحة بحكم الرئيس السابق عمر البشير وهو ما جاء بدوره بعد تظاهرات حاشدة.
من هو عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان؟