أرامكو ستزيد من إنتاجها من النفط في ظل "حرب الأسعار" بين السعودية روسيا، وتأجيل مباراة مانشستر سيتي وأرسنال خوفا من انتشار فيروس كورونا

طلبت وزارة النفط السعودية من شركة أرامكو للنفط زيادة قدرتها على إنتاج النفط من 12 مليون برميل يوميا إلى 13 مليون، بحسب المدير التنفيذي للشركة.

ويأتي هذا الأمر بعد أيام من الخلاف بين دول مجموعة الأوبك وروسيا حول تقليل الانتاج ما أثار مخاوف مراقبين من احتمال وقوع "حرب أسعار نفطية" بين روسيا والسعودية وهو الأمر الذى أدى بدوره إلى تراجع أسعار النفط عالميا.