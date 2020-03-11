أرامكو ستزيد من إنتاجها من النفط في ظل "حرب الأسعار" بين السعودية روسيا، وتأجيل مباراة مانشستر سيتي وأرسنال خوفا من انتشار فيروس كورونا

أرامكو ستزيد من إنتاجها من النفط في ظل " حرب الأسعار" بين السعودية روسيا
طلبت وزارة النفط السعودية من شركة أرامكو
للنفط زيادة قدرتها على إنتاج النفط من 12
مليون برميل يوميا إلى 13 مليون، بحسب المدير التنفيذي للشركة.
ويأتي هذا الأمر بعد أيام من الخلاف بين دول
مجموعة الأوبك وروسيا حول تقليل الانتاج ما أثار مخاوف مراقبين من احتمال وقوع "حرب أسعار نفطية" بين روسيا والسعودية وهو الأمر الذى أدى بدوره إلى تراجع أسعار النفط عالميا.
ReutersCopyright: Reuters
تأجيل مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بسبب فيروس كورونا
أعلن في إنجلترا عن تأجيل مباراة كرة القدم بين
فريقي مانشستر سيتي وأرسنال كـ"إجراء
وقائي" لمنع تفشي فيروس كورونا.
كما سيتم
عزل العديد من لاعبي فريق أرسنال اللندني في منازلهم بعد الكشف عن إصابة مالك فريق
أوليمبياكوس اليوناني، ايفنجولوس مارينكياس، بفيروس كورونا.
وكانت إدارة فريق أرسنال قد قالت إن مارينكياس،
البالغ من العمر 52 عاما، قد ألتقى بعدد من لاعبي الفريق أثناء اللقاء الذي جمع
أرسنال وأوليمبياكوس في إطار منافسات دوري أوروبا قبل أسبوعين.
ReutersCopyright: Reuters
الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الصحة البريطانية تصاب بفيروس كورونا
كشفت فحوصات طبية عن إصابة الوزيرة المنتدبة لدى
وزارة الصحة البريطانية، نادين دوريس، بفيروس كورنا.
وقالت نادين دوريس ، العضوة في البرلمان عن حزب
المحافظين الحاكم، إنها اتخذت كافة الإجراءات الوقائية وقامت بعزل نفسها في
منزلها.
وتأتي هذه التطورات في وقت أعلن فيه عن سادس حالة وفاة
في بريطانيا نتاج الفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي.
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أرامكو ستزيد من إنتاجها من النفط في ظل " حرب الأسعار" بين السعودية روسيا
طلبت وزارة النفط السعودية من شركة أرامكو للنفط زيادة قدرتها على إنتاج النفط من 12 مليون برميل يوميا إلى 13 مليون، بحسب المدير التنفيذي للشركة.
ويأتي هذا الأمر بعد أيام من الخلاف بين دول مجموعة الأوبك وروسيا حول تقليل الانتاج ما أثار مخاوف مراقبين من احتمال وقوع "حرب أسعار نفطية" بين روسيا والسعودية وهو الأمر الذى أدى بدوره إلى تراجع أسعار النفط عالميا.
تأجيل مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بسبب فيروس كورونا
أعلن في إنجلترا عن تأجيل مباراة كرة القدم بين فريقي مانشستر سيتي وأرسنال كـ"إجراء وقائي" لمنع تفشي فيروس كورونا.
كما سيتم عزل العديد من لاعبي فريق أرسنال اللندني في منازلهم بعد الكشف عن إصابة مالك فريق أوليمبياكوس اليوناني، ايفنجولوس مارينكياس، بفيروس كورونا.
وكانت إدارة فريق أرسنال قد قالت إن مارينكياس، البالغ من العمر 52 عاما، قد ألتقى بعدد من لاعبي الفريق أثناء اللقاء الذي جمع أرسنال وأوليمبياكوس في إطار منافسات دوري أوروبا قبل أسبوعين.
الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الصحة البريطانية تصاب بفيروس كورونا
كشفت فحوصات طبية عن إصابة الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الصحة البريطانية، نادين دوريس، بفيروس كورنا.
وقالت نادين دوريس ، العضوة في البرلمان عن حزب المحافظين الحاكم، إنها اتخذت كافة الإجراءات الوقائية وقامت بعزل نفسها في منزلها.
وتأتي هذه التطورات في وقت أعلن فيه عن سادس حالة وفاة في بريطانيا نتاج الفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي.
وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا 382.