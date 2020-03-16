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ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأردن إلى 15 حالة، وتسجيل 12 حالة إصابة جديدة في تركيا

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  1. تحالفات الطيران العالمية تدعو لـ "دعم استثنائي" بسبب خسائر كورونا

    طالبت كبرى تحالفات الطيران العالمية " ستار آلينز" و"سكاي تيم" و"ون وورلد" حكومات بلادها والأطراف المعنية بتقديم دعم استثنائي لشركات الطيران من أجل تخفيف وطأة تبعات انتشار فيروس كورونا.

    وقال المدير التنفيذي لتحالف سكاي تيم، كريستين كولفيل، في بيان مشترك للشركات الثلاث إن "التبعات الإنسانية والمادية لوباء كوفيد 19 على مجال الطيران غير مسبوقة".

    كورونا
    Copyright: Getty Images

  2. تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بكورونا في تركيا

    أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات إلى 18 حالة.

    وقال قوجة إن شخصين من المصابين الجدد مرتبطان بالإصابة الأولى، وكانا يخضعان للرقابة الطبية.

    وأشار إلى أن 7 من المصابين الجدد جاؤوا من أوروبا، و3 من أمريكا.

    كورونا
    Copyright: Getty Images

  3. ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأردن إلى 15 حالة

    أعلنت وزارة الصحة الأردنية ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 15 حالة.

    وبحسب السلطات الصحية في البلاد، فإن وضع الحالات بين جيدة إلى متوسطة، ومعظمها لحالات قادمة من خارج الأردن، أغلبها من دول الاتحاد الأوروبي.

    وقال بيان لوزارة الصحة، إن الحالات المصابة تضم 5 أردنيين، و6 فرنسيين، وسيدة عراقيّة.

    الأردن
    Copyright: Reuters
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