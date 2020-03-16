ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأردن إلى 15 حالة، وتسجيل 12 حالة إصابة جديدة في تركيا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 15 حالة.

وبحسب السلطات الصحية في البلاد، فإن وضع الحالات بين جيدة إلى متوسطة، ومعظمها لحالات قادمة من خارج الأردن، أغلبها من دول الاتحاد الأوروبي.

وقال بيان لوزارة الصحة، إن الحالات المصابة تضم 5 أردنيين، و6 فرنسيين، وسيدة عراقيّة.