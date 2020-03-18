فيروس كورونا: شركة ألمانية تقول إن اللقاح سيكون جاهزا للتوزيع في الخريف

انخفضت أسعار النفط لجلسة التداول الثالثة على التوالي وسجلت الأربعاء تراجعا بنسبة 17 في المئة منذ بداية الأسبوع الجاري، مع تدهور التوقعات للطلب على الوقود جراء الأوضاع الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وقد انخفض سعر خام برنت، بحلول الساعة 06.50 بتوقيت غرينيتش، نحو 43 سنتا، أي ما يعادل 1.5 في المئة، ليصل سعر البرميل إلى 28.30 دولارا.

وكان قد وصل في وقت سابق إلى 28.26 دولارا وهو أقل مستوى منذ أوائل 2016.

وفقد خام القياس العالمي نسبة 4.3 بالمئة من سعره يوم الثلاثاء.

كما تراجع الخام الأمريكي بنحو 47 سنتا، أي ما يعادل 1.7 بالمئة من سعره، ليصل إلى 26.48 دولارا للبرميل الواحد.