تراجع أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي جراء أزمة كورونا
انخفضت أسعار النفط لجلسة التداول الثالثة على التوالي وسجلت الأربعاء تراجعا بنسبة 17 في
المئة منذ بداية الأسبوع الجاري، مع تدهور التوقعات للطلب على الوقود جراء الأوضاع
الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
وقد انخفض سعر خام برنت، بحلول الساعة 06.50 بتوقيت غرينيتش، نحو 43
سنتا، أي ما يعادل 1.5 في المئة، ليصل سعر البرميل إلى 28.30 دولارا.
وكان قد وصل في وقت سابق إلى 28.26 دولارا وهو أقل مستوى منذ
أوائل 2016.
وفقد خام القياس العالمي نسبة 4.3 بالمئة من سعره يوم الثلاثاء.
كما تراجع الخام الأمريكي بنحو 47 سنتا، أي ما يعادل 1.7 بالمئة من سعره، ليصل إلى 26.48 دولارا للبرميل الواحد.
ReutersCopyright: Reuters
وزارة الصحة المصرية تخصص يوما أسبوعيا لتطهير المؤسسات الحكومية والخاصة
دعت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد إلى اعتبار يوم الجمعة من كل أسبوع يوماً مخصصاً للتطهير الأسبوعي لجميع المؤسسات الحكومية والعامة والخاصة في سائر أنحاء البلاد
وقالت زايد عقب اجتماعها مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لمراجعة الخطة الحكومية لمنع تفشي وباء كورونا إن وزارة الصحة تقوم بإعادة تقدير الموقف بشأن وباء كورونا أولاً بأول، كما تقوم باتخاذ الإجراءات الضرورية بما يتناسب مع تطور الموقف على الأرض، وفق توجيهات منظمة الصحة العالمية وبالتنسيق بين كافة الأجهزة والوزارات ذات الصلة.
وأشارت وزيرة الصحة إلى اتخاذ قرار بعدم مغادرة الأطقم الفنية العاملة في المناطق السياحية بعد مغادرة آخر سائح لها لمدة أسبوعين كاملين مع وقف حركة السياحة الداخلية لهذه المناطق والاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية وعمليات التنظيف والتعقيم لكافة البواخر السياحية حتى بعد توقف حركة السياحة عليها.
وعرضت وزيرة الصحة خلال اللقاء مع رئيس الوزراء كافة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بعد تعليق حركة الطيران، والتي تتضمن العزل الذاتي لمدة 14 يوماً للقادمين من العمرة منذ أول مارس/آذار وفحص جميع القادمين بأجهزة الكشف السريع، مشيرة إلى أن الوزراة استلمت 27 ألف كاشف ومن المقرر أن يتم استلام 75 ألفا أخرى.
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فيروس كورونا: شركة ألمانية تقول إن اللقاح سيكون جاهزا للتوزيع في الخريف
أشارت شركة إنتاج أدوية ألمانية تعمل على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا إلى أن لقاحها سيكون جاهزا بحلول الخريف المقبل.
وكانت شركة كيورفاك في قلب جدل أثير في وسائل الإعلام بعد أن أشارت
تقارير إلى أن واشنطن عرضت تقديم أموال لشراء احتكار إنتاج اللقاح في الولايات
المتحدة.
وعلى الرغم من أن الشركة نفت التقارير التي أشارت إلى أنها تسلمت عرضا
فعليا موثقا من واشنطن.
وقال أحد مالكي الشركة لصحيفة ألمانية : إذا سارت الأمور على ما يرام، قد يطور اللقاح قبيل الصيف ومن ثم يفحص ويُجاز ليكون قابلا للتوزيع في الخريف.
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تراجع أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي جراء أزمة كورونا
انخفضت أسعار النفط لجلسة التداول الثالثة على التوالي وسجلت الأربعاء تراجعا بنسبة 17 في المئة منذ بداية الأسبوع الجاري، مع تدهور التوقعات للطلب على الوقود جراء الأوضاع الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
وقد انخفض سعر خام برنت، بحلول الساعة 06.50 بتوقيت غرينيتش، نحو 43 سنتا، أي ما يعادل 1.5 في المئة، ليصل سعر البرميل إلى 28.30 دولارا.
وكان قد وصل في وقت سابق إلى 28.26 دولارا وهو أقل مستوى منذ أوائل 2016.
وفقد خام القياس العالمي نسبة 4.3 بالمئة من سعره يوم الثلاثاء.
كما تراجع الخام الأمريكي بنحو 47 سنتا، أي ما يعادل 1.7 بالمئة من سعره، ليصل إلى 26.48 دولارا للبرميل الواحد.
وزارة الصحة المصرية تخصص يوما أسبوعيا لتطهير المؤسسات الحكومية والخاصة
دعت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد إلى اعتبار يوم الجمعة من كل أسبوع يوماً مخصصاً للتطهير الأسبوعي لجميع المؤسسات الحكومية والعامة والخاصة في سائر أنحاء البلاد
وقالت زايد عقب اجتماعها مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لمراجعة الخطة الحكومية لمنع تفشي وباء كورونا إن وزارة الصحة تقوم بإعادة تقدير الموقف بشأن وباء كورونا أولاً بأول، كما تقوم باتخاذ الإجراءات الضرورية بما يتناسب مع تطور الموقف على الأرض، وفق توجيهات منظمة الصحة العالمية وبالتنسيق بين كافة الأجهزة والوزارات ذات الصلة.
وأشارت وزيرة الصحة إلى اتخاذ قرار بعدم مغادرة الأطقم الفنية العاملة في المناطق السياحية بعد مغادرة آخر سائح لها لمدة أسبوعين كاملين مع وقف حركة السياحة الداخلية لهذه المناطق والاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية وعمليات التنظيف والتعقيم لكافة البواخر السياحية حتى بعد توقف حركة السياحة عليها.
وعرضت وزيرة الصحة خلال اللقاء مع رئيس الوزراء كافة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بعد تعليق حركة الطيران، والتي تتضمن العزل الذاتي لمدة 14 يوماً للقادمين من العمرة منذ أول مارس/آذار وفحص جميع القادمين بأجهزة الكشف السريع، مشيرة إلى أن الوزراة استلمت 27 ألف كاشف ومن المقرر أن يتم استلام 75 ألفا أخرى.
فيروس كورونا: شركة ألمانية تقول إن اللقاح سيكون جاهزا للتوزيع في الخريف
أشارت شركة إنتاج أدوية ألمانية تعمل على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا إلى أن لقاحها سيكون جاهزا بحلول الخريف المقبل.
وكانت شركة كيورفاك في قلب جدل أثير في وسائل الإعلام بعد أن أشارت تقارير إلى أن واشنطن عرضت تقديم أموال لشراء احتكار إنتاج اللقاح في الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أن الشركة نفت التقارير التي أشارت إلى أنها تسلمت عرضا فعليا موثقا من واشنطن.
وقال أحد مالكي الشركة لصحيفة ألمانية : إذا سارت الأمور على ما يرام، قد يطور اللقاح قبيل الصيف ومن ثم يفحص ويُجاز ليكون قابلا للتوزيع في الخريف.