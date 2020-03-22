إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا يتجاوز 300 ألف، وخامنئي يقول إن واشنطن "متهمة بصنع الفيروس"

مصر تفرض على العاملين في السياحة البقاء في مقار عملهم لمدة 14 يوما
فرضت
السلطات المصرية قيودا صحية على العاملين في مجال السياحة بإبقائهم في مقار عملهم
دون مغادرتها لمدة 14 يوما، بعد قرار حكومي بغلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية
بدءاً من غد الاثنين.
وقال
ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية إن العاملين بمجال السياحة والمخالطين
للأجانب لن يغادروا مقار عملهم لمدة 14 يوما كحجر صحى، كإجراء احترازي ضد فايروس
كورونا المستجد
وغادر
آخر فوج من السائحين الأقصر وأسوان فجر الأحد إلى القاهرة ومنها إلى لندن، فيما
تستمر بعض الوفود في برامجها السياحية في بعض المدن المصرية على أن يسمح لهم
بالمغادرة بشكل استثنائي مع انتهاء برامجهم السياحية.
وأمرت
السلطات المصرية بوقف الرحلات من وإلى مصر لمدة أسبوعين تنتهي بنهاية مارس آذار
الجاري للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت
مصر إصابة 296 شخصا بالفايروس ووفاة عشر حالات حتى الآن.
EPACopyright: EPA
مسؤول بالصحة العالمية: تطوير لقاح لمكافحة فيروس كورونا قد يحتاج إلى عام على الأقل
قال
المدير التنفيذي لبرنامج حالات الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايك رايان، إن
عملية تطوير لقاح لمكافحة فيروس كورونا "قد تحتاج إلى عام على الأقل".
وقال
رايان في مقابلة مع بي بي سي إنه وعلى الرغم "من حدوث تطور جيد في الأبحاث
الخاصة بتطوير عقارات ولقاحات لمواجهة فيروس كورونا إلا أنه من المهم السماح
للأطباء من الحصول على أدلة تظهر فعالية الأدوية وعدم تهديدها لصحة المرضى."
AFPCopyright: AFP
خامنئي: لا يمكن الوثوق في الأمريكيين لأنهم متهمون بصنع ونشر فيروس كورونا
قال
المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي إنه لا يمكن الوثوق في العروض الأمريكية لدعم
إيران في مواجهة تفشي فيروس كورونا لأن
" الأمريكيين متهمون بصنع ونشر الفيروس"
وقال خامنئي في كلمة له "ادعاء أمريكا تقديم
المساعدة لإيران في مكافحة كورونا أمر عجيب في ظل النقص والمشاكل التي تعانيها
أمريكا في مواجهة الفايروس".
وسجلت إيران نحو 20 ألف إصابة بفيروس كورونا الذي
أودى بحياة نحو 1500 شخص.
ReutersCopyright: Reuters
إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا يتجاوز 300 ألف
أظهرت
تقديرات لجامعة جون هوبكينز الأمريكية أن أجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا حول
العالم تجاوز 300 ألف وأن عدد حالات الوفاة تجاوز 12 ألفا.
كما
أظهرت التقديرات أن 92 ألف شخص تعافوا من الفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي.
وتحتل
إيطاليا قائمة الدول الأكثر تسجيلا لحالات الوفاة بـ4825 حالة بينما جاء العدد الأكبر من حالات
الإصابة من الصين التي سجلت نحو 81 ألف إصابة.
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مصر تفرض على العاملين في السياحة البقاء في مقار عملهم لمدة 14 يوما
فرضت السلطات المصرية قيودا صحية على العاملين في مجال السياحة بإبقائهم في مقار عملهم دون مغادرتها لمدة 14 يوما، بعد قرار حكومي بغلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية بدءاً من غد الاثنين.
وقال ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية إن العاملين بمجال السياحة والمخالطين للأجانب لن يغادروا مقار عملهم لمدة 14 يوما كحجر صحى، كإجراء احترازي ضد فايروس كورونا المستجد
وغادر آخر فوج من السائحين الأقصر وأسوان فجر الأحد إلى القاهرة ومنها إلى لندن، فيما تستمر بعض الوفود في برامجها السياحية في بعض المدن المصرية على أن يسمح لهم بالمغادرة بشكل استثنائي مع انتهاء برامجهم السياحية.
وأمرت السلطات المصرية بوقف الرحلات من وإلى مصر لمدة أسبوعين تنتهي بنهاية مارس آذار الجاري للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت مصر إصابة 296 شخصا بالفايروس ووفاة عشر حالات حتى الآن.
مسؤول بالصحة العالمية: تطوير لقاح لمكافحة فيروس كورونا قد يحتاج إلى عام على الأقل
قال المدير التنفيذي لبرنامج حالات الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايك رايان، إن عملية تطوير لقاح لمكافحة فيروس كورونا "قد تحتاج إلى عام على الأقل".
وقال رايان في مقابلة مع بي بي سي إنه وعلى الرغم "من حدوث تطور جيد في الأبحاث الخاصة بتطوير عقارات ولقاحات لمواجهة فيروس كورونا إلا أنه من المهم السماح للأطباء من الحصول على أدلة تظهر فعالية الأدوية وعدم تهديدها لصحة المرضى."
خامنئي: لا يمكن الوثوق في الأمريكيين لأنهم متهمون بصنع ونشر فيروس كورونا
قال المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي إنه لا يمكن الوثوق في العروض الأمريكية لدعم إيران في مواجهة تفشي فيروس كورونا لأن " الأمريكيين متهمون بصنع ونشر الفيروس"
وقال خامنئي في كلمة له "ادعاء أمريكا تقديم المساعدة لإيران في مكافحة كورونا أمر عجيب في ظل النقص والمشاكل التي تعانيها أمريكا في مواجهة الفايروس".
وسجلت إيران نحو 20 ألف إصابة بفيروس كورونا الذي أودى بحياة نحو 1500 شخص.
إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا يتجاوز 300 ألف
أظهرت تقديرات لجامعة جون هوبكينز الأمريكية أن أجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تجاوز 300 ألف وأن عدد حالات الوفاة تجاوز 12 ألفا.
كما أظهرت التقديرات أن 92 ألف شخص تعافوا من الفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي.
وتحتل إيطاليا قائمة الدول الأكثر تسجيلا لحالات الوفاة بـ4825 حالة بينما جاء العدد الأكبر من حالات الإصابة من الصين التي سجلت نحو 81 ألف إصابة.