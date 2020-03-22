إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا يتجاوز 300 ألف، وخامنئي يقول إن واشنطن "متهمة بصنع الفيروس"

فرضت السلطات المصرية قيودا صحية على العاملين في مجال السياحة بإبقائهم في مقار عملهم دون مغادرتها لمدة 14 يوما، بعد قرار حكومي بغلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية بدءاً من غد الاثنين.

وقال ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية إن العاملين بمجال السياحة والمخالطين للأجانب لن يغادروا مقار عملهم لمدة 14 يوما كحجر صحى، كإجراء احترازي ضد فايروس كورونا المستجد

وغادر آخر فوج من السائحين الأقصر وأسوان فجر الأحد إلى القاهرة ومنها إلى لندن، فيما تستمر بعض الوفود في برامجها السياحية في بعض المدن المصرية على أن يسمح لهم بالمغادرة بشكل استثنائي مع انتهاء برامجهم السياحية.

وأمرت السلطات المصرية بوقف الرحلات من وإلى مصر لمدة أسبوعين تنتهي بنهاية مارس آذار الجاري للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت مصر إصابة 296 شخصا بالفايروس ووفاة عشر حالات حتى الآن.