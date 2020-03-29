فيروس كورونا: مصر تمدد قرار غلق المساجد، ومخاوف من تزايد العنف الأسري نتيجة العزل الصحي في المنازل

حذر خبير بريطاني بارز من أن الإجراءات الصارمة
التي اتخذتها بلاده لمواجهة انتشار فيروس كورونا قبل أسبوع تقريبًا قد يتم تمدديها
حتى يونيو/ حزيران المقبل.
وقال البروفيسور نيل فيرغسون ، الأستاذ بجامعة إمبريال
كوليدج لندن ، لصحيفة صنداي تايمز "سيتعين علينا الاستمرار في الإغلاق الكامل
للبلاد، لفترة طويلة ربما حتى نهاية مايو/ آيار، أو أوائل يونيو/ حزيران".
وأضاف البروفسير الذي يقدم النصح للحكومة البريطانية أنه حتى لو تم رفع الإغلاق الكامل ، "فربما
سيظل الناس بحاجة إلى الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي لأشهر قادمة."
وسجلت بريطانيا نحو 17 ألف إصابة وأكثر من ألف
وفاة. وضمت قائمة المصابين ولي العهد الأمير تشارلز ورئيس الوزراء بوريس جونسون.
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مخاوف من تزايد حالات العنف الأسري نتيجة العزل الصحي في المنازل
أعرب عدد من حكومات دول العالم عن القلق من
أن بقاء أعضاء أفراد العائلات في المنازل نتيجة الإجراءات الاحترازية لوقف انتشار فيروس
كورونا قد تؤدي إلى زيادة حالات العنف الأسري.
وتعتزم الحكومة الأسترالية توفير مائة مليون
دولار لمواجهة ظاهرة العنف الأسري بعد أن أظهرت بيانات تزايد الحالات.
أما وزيرة الداخلية البريطانية، بيرتي باتيل،
فقد قالت إن إجراءات مواجهة فيروس كورونا قد تركت الناس في أوضاع أسرية صعبة
يعانون منها.
كذلك خصصت حكومتا فرنسا وجنوب أفريقيا خطوط
اتصال لمن يعانون توتر أسري أو عائلي.
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مصر تمدد قرار إغلاق المساجد لمكافحة تفشي فيروس كورونا
أعلنت وزارة الأوقاف المصرية تمديد تعليق إقامة صلوات الجمع والجماعات
بالمساجد، مع غلقها غلقا تاما لحين زوال علة الغلق، في إطار مكافحة انتشار وباء
كورونا.
وقال وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة في بيان "إذا كان إجماع خبراء الصحة على أن
التجمعات أخطر سبل نقل عدوى فيروس كورونا مع ما نتابعه من تزايد أعداد المتوفين
بسببه فإن دفع الهلاك المتوقع نتيجة أي تجمع يصبح مطلبا شرعيا".
وكانت وزارة الأوقاف قد أحالت عددا من الأئمة للتحقيق في مناطق عدة بسبب
مخالفة قرارها وإقامة بعض الصلوات بشكل جماعي، وألغت تصاريح عمل عدد آخر من
المخالفين لقرارها تعليق صلوات الجماعة لأسبوعين.
وعطّل شيخ الأزهر صلوات الجماعة أيضا في
الجامع الأزهر لأسبوعين للتصدي لانتشار الوباء.
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إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم يتجاوز 665 ألفا
أفادت تقديرات جامعة جون هوبكينز الأمريكية بأن إجمالي عدد
الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في دول العالم تجاوز 665 ألفا بينما اقتربت حصيلة
الوفيات الناتجة عن الفيروس من 31 ألفا.
وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تسجيلا
للإصابات بنحو 124 ألف إصابة. أما إيطاليا التي سجلت نحو 92 ألف إصابة فقد جاءت
الأولى فيما يتعلق بعدد الوفيات حيث توفي أكثر من عشرة آلاف شخص نتيجة الفيروس.
أما في العالم العربي فإن السعودية كانت هي الأكثر تسجيلا
لحالات الإصابة المؤكدة بنحو 1200 حالة وأربع وفيات.
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الولايات المتحدة تسجل أول وفاة لرضيع مصاب بفيروس كورونا
سجلت الولايات المتحدة أول وفاة لرضيع مصاب بفيروس كورونا المستجد.
وأفادت مديرة إدارة الصحة العامة في ولاية إلينوي، نغوزي إزيك، بأن الطفل تُوفي في مدينة شيكاغو.
وأعربت إزيك عن دهشتها للواقعة، التي تعد سابقة من نوعها، بالقول: "لم يحدث من قبل أن توفي طفل رضيع جراء الإصابة بكوفيد-19، نجري تحقيقا شاملاً لتحديد سبب الوفاة".
وأضافت إزيك "يجب أن نبذل قصارى جهدنا لمنع تفشي هذا الفيروس القاتل، إن لم يكن لحماية أنفسنا، فمن أجل حماية المحيطين بنا".
وتجدر الإشارة إلى أن الصين كانت قد سجلت وفاة لرضيع مصاب بالفيروس، ولكن تبين أنه تُوفي جراء مرض كان يعاني منه قبل ثبوت إصابته بفيروس كورونا.
إغلاق بريطانيا "قد يستمر حتى يونيو المقبل"
حذر خبير بريطاني بارز من أن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها بلاده لمواجهة انتشار فيروس كورونا قبل أسبوع تقريبًا قد يتم تمدديها حتى يونيو/ حزيران المقبل.
وقال البروفيسور نيل فيرغسون ، الأستاذ بجامعة إمبريال كوليدج لندن ، لصحيفة صنداي تايمز "سيتعين علينا الاستمرار في الإغلاق الكامل للبلاد، لفترة طويلة ربما حتى نهاية مايو/ آيار، أو أوائل يونيو/ حزيران".
وأضاف البروفسير الذي يقدم النصح للحكومة البريطانية أنه حتى لو تم رفع الإغلاق الكامل ، "فربما سيظل الناس بحاجة إلى الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي لأشهر قادمة."
وسجلت بريطانيا نحو 17 ألف إصابة وأكثر من ألف وفاة. وضمت قائمة المصابين ولي العهد الأمير تشارلز ورئيس الوزراء بوريس جونسون.
مخاوف من تزايد حالات العنف الأسري نتيجة العزل الصحي في المنازل
أعرب عدد من حكومات دول العالم عن القلق من أن بقاء أعضاء أفراد العائلات في المنازل نتيجة الإجراءات الاحترازية لوقف انتشار فيروس كورونا قد تؤدي إلى زيادة حالات العنف الأسري.
وتعتزم الحكومة الأسترالية توفير مائة مليون دولار لمواجهة ظاهرة العنف الأسري بعد أن أظهرت بيانات تزايد الحالات.
أما وزيرة الداخلية البريطانية، بيرتي باتيل، فقد قالت إن إجراءات مواجهة فيروس كورونا قد تركت الناس في أوضاع أسرية صعبة يعانون منها.
كذلك خصصت حكومتا فرنسا وجنوب أفريقيا خطوط اتصال لمن يعانون توتر أسري أو عائلي.
مصر تمدد قرار إغلاق المساجد لمكافحة تفشي فيروس كورونا
أعلنت وزارة الأوقاف المصرية تمديد تعليق إقامة صلوات الجمع والجماعات بالمساجد، مع غلقها غلقا تاما لحين زوال علة الغلق، في إطار مكافحة انتشار وباء كورونا.
وقال وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة في بيان "إذا كان إجماع خبراء الصحة على أن التجمعات أخطر سبل نقل عدوى فيروس كورونا مع ما نتابعه من تزايد أعداد المتوفين بسببه فإن دفع الهلاك المتوقع نتيجة أي تجمع يصبح مطلبا شرعيا".
وكانت وزارة الأوقاف قد أحالت عددا من الأئمة للتحقيق في مناطق عدة بسبب مخالفة قرارها وإقامة بعض الصلوات بشكل جماعي، وألغت تصاريح عمل عدد آخر من المخالفين لقرارها تعليق صلوات الجماعة لأسبوعين.
وعطّل شيخ الأزهر صلوات الجماعة أيضا في الجامع الأزهر لأسبوعين للتصدي لانتشار الوباء.
إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم يتجاوز 665 ألفا
أفادت تقديرات جامعة جون هوبكينز الأمريكية بأن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في دول العالم تجاوز 665 ألفا بينما اقتربت حصيلة الوفيات الناتجة عن الفيروس من 31 ألفا.
وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تسجيلا للإصابات بنحو 124 ألف إصابة. أما إيطاليا التي سجلت نحو 92 ألف إصابة فقد جاءت الأولى فيما يتعلق بعدد الوفيات حيث توفي أكثر من عشرة آلاف شخص نتيجة الفيروس.
أما في العالم العربي فإن السعودية كانت هي الأكثر تسجيلا لحالات الإصابة المؤكدة بنحو 1200 حالة وأربع وفيات.