فيروس كورونا: مصر تمدد قرار غلق المساجد، ومخاوف من تزايد العنف الأسري نتيجة العزل الصحي في المنازل

سجلت الولايات المتحدة أول وفاة لرضيع مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت مديرة إدارة الصحة العامة في ولاية إلينوي، نغوزي إزيك، بأن الطفل تُوفي في مدينة شيكاغو.

وأعربت إزيك عن دهشتها للواقعة، التي تعد سابقة من نوعها، بالقول: "لم يحدث من قبل أن توفي طفل رضيع جراء الإصابة بكوفيد-19، نجري تحقيقا شاملاً لتحديد سبب الوفاة".

وأضافت إزيك "يجب أن نبذل قصارى جهدنا لمنع تفشي هذا الفيروس القاتل، إن لم يكن لحماية أنفسنا، فمن أجل حماية المحيطين بنا".

وتجدر الإشارة إلى أن الصين كانت قد سجلت وفاة لرضيع مصاب بالفيروس، ولكن تبين أنه تُوفي جراء مرض كان يعاني منه قبل ثبوت إصابته بفيروس كورونا.