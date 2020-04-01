فيروس كورونا يهدد موسم الحج، وروحاني يقول إن معدل الإصابات "يتراجع" في إيران

حذرت حكومات عدد من دول العالم من المزاح أو
نشر الأخبار المزيفة " كذبة أبريل" المتعلقة بفيروس كورونا الذي يجتاح دول العالم وذلك
تزامنا مع حلول الأول من أبريل / نيسان.
كما سلطت بعض الحكومات الضوء على قوانينها
المتعلقة بنشر الأخبار المزيفة والعقوبات المنصوص عليها بموجب هذه القوانين.
وحذرت تايلاند على سبيل المثال أولئك الذين
ينشرون شائعات عبر الإنترنت من أنهم يمكن أن يعاقبوا بموجب قانون جرائم الإنترنت
الصارم .
و في الهند ، حذر وزير داخلية ولاية
ماهاراشترا - ثالث أكبر ولايات البلاد - من تحرك سريع ضد الذين
ينشرون الشائعات حول الفيروس.
ونشرت وزارة الصحة الألمانية التماس قائلة
فيه "كورونا ليست مزحة"، في حين وضعت رئيسة تايوان تساي إنغ وين صورة
مكتوب عليها "هذا ليس مضحكًا".
وقالت
الرئيسة التايوانية في منشور لها على فيسبوك ، قبل إدراج سلسلة من العقوبات على
نشر أخبار مزيفة، "في يوم كذبة أبريل ، أولئك الذين لا يستطيعون منع أنفسهم
من المزاح من فضلكم تذكروا عدم استخدام الوباء في النكات".
Getty ImagesCopyright: Getty Images
روحاني: معدلات الإصابة بفيروس كورونا انخفضت في جميع محافظات إيران
قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن الاحصاءات
تظهر @انخفاض تفشي فيروس كورونا في جميع
المحافظات دون استثناء".
وكانت إيران واحدة من بؤر انتشار الفيروس في
منطقة الشرق الأوسط حيث سجلت اكثر من 44 ألف إصابة ونحو 2900 وفاة.
إلا أن مسؤولين أمريكيين اتهموا القيادات
الإيرانية بالكذب على الشعب الإيراني فيما يتعلق بحجم انتشار الفيروس في البلاد.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
إجمالي عدد الوفيات حول العالم بسبب فيروس كورونا يتجاوز 40 ألفا
أظهرت البيانات التي تنشرها جامعة جون هوبكينز الأمريكية أن إجمالي
عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بلغ نحو 860 ألف حالة تماثل للشفاء منهم
نحو 178 ألفا.
كما ارتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى ما يقرب من 42 ألفا.
وتتصدر إيطاليا قائمة الدول الأكثر تسجيلا لوفيات بسبب الفيروس حيث
تجاوز عدد الوفيات فيها 12 ألفا.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
ترامب يحذر الأمريكيين من "الأيام الصعبة المقبلة" بسبب فيروس كورونا
دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مواطنيه، إلى الاستعداد
لمواجهة" الأيام الصعبة المقبلة" في ظل تفشي فيروس كورونا الذي حصد حتى
الآن أرواح نحو أربعة آلاف شخص في البلاد.
وقال ترامب في كلمة له إن الأسبوعين المقبلين سيكونان مؤلمين جدا.
وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تسجيلا
للإصابات بالفيروس بنحو 190 ألف إصابة.
فيروس كورونا يهدد موسم الحج
ألمح مسؤول سعودي إلى احتمال إلغاء موسم الحج
بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال وزير الحج والعمرة محمد صالح بن طاهر على للتلفزيون السعودي إن المملكة تحث المسلمين على التريث قبل وضع خطط لأداء فريضة
الحج هذا العام إلى أن تتضح الرؤية أكثر بخصوص جائحة فيروس كورونا المستجد.
ويحل موعد الحج هذا العام في أواخر شهر يوليو
تموز، لكن تفشي فيروس كورونا أثار تساؤلات حول ما إذا كان يمكن أو ينبغي إقامته
نظرا لخطر انتشار المرض بشكل أكبر في التجمعات الكبيرة.
وكانت السلطات السعودية قد فرضت إجراءات احترازية
لوقف تفشي الفيروس من بينها عزل ستة أحياء في مكة.
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"كذبة أبريل" ممنوعة بسبب فيروس كورونا
حذرت حكومات عدد من دول العالم من المزاح أو نشر الأخبار المزيفة " كذبة أبريل" المتعلقة بفيروس كورونا الذي يجتاح دول العالم وذلك تزامنا مع حلول الأول من أبريل / نيسان.
كما سلطت بعض الحكومات الضوء على قوانينها المتعلقة بنشر الأخبار المزيفة والعقوبات المنصوص عليها بموجب هذه القوانين.
وحذرت تايلاند على سبيل المثال أولئك الذين ينشرون شائعات عبر الإنترنت من أنهم يمكن أن يعاقبوا بموجب قانون جرائم الإنترنت الصارم .
و في الهند ، حذر وزير داخلية ولاية ماهاراشترا - ثالث أكبر ولايات البلاد - من تحرك سريع ضد الذين ينشرون الشائعات حول الفيروس.
ونشرت وزارة الصحة الألمانية التماس قائلة فيه "كورونا ليست مزحة"، في حين وضعت رئيسة تايوان تساي إنغ وين صورة مكتوب عليها "هذا ليس مضحكًا".
وقالت الرئيسة التايوانية في منشور لها على فيسبوك ، قبل إدراج سلسلة من العقوبات على نشر أخبار مزيفة، "في يوم كذبة أبريل ، أولئك الذين لا يستطيعون منع أنفسهم من المزاح من فضلكم تذكروا عدم استخدام الوباء في النكات".
روحاني: معدلات الإصابة بفيروس كورونا انخفضت في جميع محافظات إيران
قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن الاحصاءات تظهر @انخفاض تفشي فيروس كورونا في جميع المحافظات دون استثناء".
وكانت إيران واحدة من بؤر انتشار الفيروس في منطقة الشرق الأوسط حيث سجلت اكثر من 44 ألف إصابة ونحو 2900 وفاة.
إلا أن مسؤولين أمريكيين اتهموا القيادات الإيرانية بالكذب على الشعب الإيراني فيما يتعلق بحجم انتشار الفيروس في البلاد.
إجمالي عدد الوفيات حول العالم بسبب فيروس كورونا يتجاوز 40 ألفا
أظهرت البيانات التي تنشرها جامعة جون هوبكينز الأمريكية أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بلغ نحو 860 ألف حالة تماثل للشفاء منهم نحو 178 ألفا.
كما ارتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى ما يقرب من 42 ألفا.
وتتصدر إيطاليا قائمة الدول الأكثر تسجيلا لوفيات بسبب الفيروس حيث تجاوز عدد الوفيات فيها 12 ألفا.
ترامب يحذر الأمريكيين من "الأيام الصعبة المقبلة" بسبب فيروس كورونا
دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مواطنيه، إلى الاستعداد لمواجهة" الأيام الصعبة المقبلة" في ظل تفشي فيروس كورونا الذي حصد حتى الآن أرواح نحو أربعة آلاف شخص في البلاد.
وقال ترامب في كلمة له إن الأسبوعين المقبلين سيكونان مؤلمين جدا.
وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تسجيلا للإصابات بالفيروس بنحو 190 ألف إصابة.
فيروس كورونا يهدد موسم الحج
ألمح مسؤول سعودي إلى احتمال إلغاء موسم الحج بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال وزير الحج والعمرة محمد صالح بن طاهر على للتلفزيون السعودي إن المملكة تحث المسلمين على التريث قبل وضع خطط لأداء فريضة الحج هذا العام إلى أن تتضح الرؤية أكثر بخصوص جائحة فيروس كورونا المستجد.
ويحل موعد الحج هذا العام في أواخر شهر يوليو تموز، لكن تفشي فيروس كورونا أثار تساؤلات حول ما إذا كان يمكن أو ينبغي إقامته نظرا لخطر انتشار المرض بشكل أكبر في التجمعات الكبيرة.
وكانت السلطات السعودية قد فرضت إجراءات احترازية لوقف تفشي الفيروس من بينها عزل ستة أحياء في مكة.