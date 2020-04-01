فيروس كورونا يهدد موسم الحج، وروحاني يقول إن معدل الإصابات "يتراجع" في إيران

حذرت حكومات عدد من دول العالم من المزاح أو نشر الأخبار المزيفة " كذبة أبريل" المتعلقة بفيروس كورونا الذي يجتاح دول العالم وذلك تزامنا مع حلول الأول من أبريل / نيسان.

كما سلطت بعض الحكومات الضوء على قوانينها المتعلقة بنشر الأخبار المزيفة والعقوبات المنصوص عليها بموجب هذه القوانين.

وحذرت تايلاند على سبيل المثال أولئك الذين ينشرون شائعات عبر الإنترنت من أنهم يمكن أن يعاقبوا بموجب قانون جرائم الإنترنت الصارم .

و في الهند ، حذر وزير داخلية ولاية ماهاراشترا - ثالث أكبر ولايات البلاد - من تحرك سريع ضد الذين ينشرون الشائعات حول الفيروس.

ونشرت وزارة الصحة الألمانية التماس قائلة فيه "كورونا ليست مزحة"، في حين وضعت رئيسة تايوان تساي إنغ وين صورة مكتوب عليها "هذا ليس مضحكًا".

وقالت الرئيسة التايوانية في منشور لها على فيسبوك ، قبل إدراج سلسلة من العقوبات على نشر أخبار مزيفة، "في يوم كذبة أبريل ، أولئك الذين لا يستطيعون منع أنفسهم من المزاح من فضلكم تذكروا عدم استخدام الوباء في النكات".