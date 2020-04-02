فيروس كورونا: وفاة رضيع عمره ستة أسابيع، والإعلان عن إصابة وزير الصحة الإسرائيلي وزوجته

وفاة رضيع عمره ستة أسابيع جراء الإصابة بفيروس كورونا
شهدت
ولاية كونيتيكت الأمريكية وفاة رضيع يبلغ من العمر ستة أسابيع جراء
إصابته بفيروس كورونا ليكون أصغر ضحية معروفة للوباء في العالم.
وقال حاكم
الولاية في تغريدة على الانترنت إن " الفحوصات كشفت أن الرضيع كان مصابا
بكوفيد 19. هذا أمر مأساوي. نعتقد أنه أحد أصغر الأشخاص سنّاً في العالم الذين
يموتون من مضاعفات ناجمة عن كوفيد-19".
وكان الرضيع
أدخل في نهاية المستشفى الأسبوع الماضي لكنّ جهود الأطباء لإنعاشه باءت بالفشل.
إصابة وزير الصحة الإسرائيلي وزوجته بفيروس كورونا
قالت وزارة الصحة الإسرائيلية أن وزير الصحة، ياكوف ليتزمان،
وزوجته أصيبا بفيروس كورونا، وإنهما يخضعان للحجر الصحي.
ويعد الوزير البالغ من العمر 71 عاما حليفا لرئيس الوزراء
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقد ظهر مرارا إلى جانب نتنياهو للإدلاء بأحدث
التطورات بشأن انتشار الفيروس والإجراءات الجديدة التي تتخذ لمكافحة الوباء.
إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز خمسة آلاف
تظهر التقديرات التي تنشرها جامعة جون هوبكينز الأمريكية أن إجمالي عدد الوفيات لمصابين
بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز الخمسة آلاف بعد أن توفي 884 شخصا يوم أمس لترتفع حصيلة ضحايا الوباء في
البلاد إلى 5238.
وبينما
تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تسجيلا لحالات الإصابة بنحو 216 ألف
حالة فإنها تأتي في المركز الثالث في عدد الوفيات جراء الفيروس بعد كل من إيطاليا
وإسبانيا.
هذا
وقد بلغت إجمالي الحالات المسجلة حول العالم نحو 937 ألفا بينما بلغ إجمالي
الوفيات نحو 47 ألفا.
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وفاة رضيع عمره ستة أسابيع جراء الإصابة بفيروس كورونا
شهدت ولاية كونيتيكت الأمريكية وفاة رضيع يبلغ من العمر ستة أسابيع جراء إصابته بفيروس كورونا ليكون أصغر ضحية معروفة للوباء في العالم.
وقال حاكم الولاية في تغريدة على الانترنت إن " الفحوصات كشفت أن الرضيع كان مصابا بكوفيد 19. هذا أمر مأساوي. نعتقد أنه أحد أصغر الأشخاص سنّاً في العالم الذين يموتون من مضاعفات ناجمة عن كوفيد-19".
وكان الرضيع أدخل في نهاية المستشفى الأسبوع الماضي لكنّ جهود الأطباء لإنعاشه باءت بالفشل.
إصابة وزير الصحة الإسرائيلي وزوجته بفيروس كورونا
قالت وزارة الصحة الإسرائيلية أن وزير الصحة، ياكوف ليتزمان، وزوجته أصيبا بفيروس كورونا، وإنهما يخضعان للحجر الصحي.
ويعد الوزير البالغ من العمر 71 عاما حليفا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقد ظهر مرارا إلى جانب نتنياهو للإدلاء بأحدث التطورات بشأن انتشار الفيروس والإجراءات الجديدة التي تتخذ لمكافحة الوباء.
إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز خمسة آلاف
تظهر التقديرات التي تنشرها جامعة جون هوبكينز الأمريكية أن إجمالي عدد الوفيات لمصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز الخمسة آلاف بعد أن توفي 884 شخصا يوم أمس لترتفع حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 5238.
وبينما تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تسجيلا لحالات الإصابة بنحو 216 ألف حالة فإنها تأتي في المركز الثالث في عدد الوفيات جراء الفيروس بعد كل من إيطاليا وإسبانيا.
هذا وقد بلغت إجمالي الحالات المسجلة حول العالم نحو 937 ألفا بينما بلغ إجمالي الوفيات نحو 47 ألفا.