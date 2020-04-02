فيروس كورونا: وفاة رضيع عمره ستة أسابيع، والإعلان عن إصابة وزير الصحة الإسرائيلي وزوجته

تظهر التقديرات التي تنشرها جامعة جون هوبكينز الأمريكية أن إجمالي عدد الوفيات لمصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز الخمسة آلاف بعد أن توفي 884 شخصا يوم أمس لترتفع حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 5238.

وبينما تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تسجيلا لحالات الإصابة بنحو 216 ألف حالة فإنها تأتي في المركز الثالث في عدد الوفيات جراء الفيروس بعد كل من إيطاليا وإسبانيا.

هذا وقد بلغت إجمالي الحالات المسجلة حول العالم نحو 937 ألفا بينما بلغ إجمالي الوفيات نحو 47 ألفا.