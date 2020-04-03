فيروس كورونا: إيطاليا الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات، وعدد الإصابات يفوق 243 ألفا في الولايات المتحدة

على الرغم من أن منظمة الصحة قد أعلنت تسجيل ما يجاوز\nمليون إصابة بقيروس كورونا المستجد في العالم، إلا أن كبير المسؤولين الطبيين في\nأستراليا يعتقد أن العدد الفعلي للمصابين يفوق ذلك بكثير. ويقول الدكتور بريندان ميرفي إن "العدد الفعلي\nللمصابين يتراوح بين 5 أضعاف و10 أضعاف الرقم المعلن عنه للإصابات بمرض كوفيد-19". ويضيف ميرفي أنه يثق في تقديرات أستراليا لأنها\n"البلد الذي يحظى بأعلى معدل لاختبارات الكشف عن الكورونا في العالم". ويلفت ميرفي إلى أن "بعض البلدان لا تمتلك\nالقدرة على إجراء الفحوص للجميع، لذا لاتعكس الأرقام المعلنة الأعداد الفعلية للمصابين، إذ لن يتم اكتشاف أو تسجيل جميع الحالات". ويذكر أن أستراليا سجلت، حتى الآن، نحو 5200 إصابة\nمؤكدة بالفيروس.
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كبير المسؤولين الطبيين في أستراليا: هناك ما بين 5 إلى 10 ملايين إصابة بفيروس كورونا حول العالم
على الرغم من أن منظمة الصحة قد أعلنت تسجيل ما يجاوز مليون إصابة بقيروس كورونا المستجد في العالم، إلا أن كبير المسؤولين الطبيين في أستراليا يعتقد أن العدد الفعلي للمصابين يفوق ذلك بكثير.
ويقول الدكتور بريندان ميرفي إن "العدد الفعلي للمصابين يتراوح بين 5 أضعاف و10 أضعاف الرقم المعلن عنه للإصابات بمرض كوفيد-19".
ويضيف ميرفي أنه يثق في تقديرات أستراليا لأنها "البلد الذي يحظى بأعلى معدل لاختبارات الكشف عن الكورونا في العالم".
ويلفت ميرفي إلى أن "بعض البلدان لا تمتلك القدرة على إجراء الفحوص للجميع، لذا لاتعكس الأرقام المعلنة الأعداد الفعلية للمصابين، إذ لن يتم اكتشاف أو تسجيل جميع الحالات".
ويذكر أن أستراليا سجلت، حتى الآن، نحو 5200 إصابة مؤكدة بالفيروس.
فيروس كورونا: إيطاليا الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات بـ 13 ألفا و 915 شخصا
تظل إيطاليا الدولة الأكثر تضررا من حيث عدد وفيات فيروس كورونا، إذ توفي حتى مساء أمس الخميس 13 ألفا و 915 شخصا.
واضطرت السلطات إلى حرق العديد من الجثث في مدينة ميلانو بسبب العدد الكبير للجثامين.
وفي إسبانيا، بلغ عدد الوفيات 10 آلاف و3 أشخاص، وارتفعت الحصيلة في فرنسا إلى 4503 وفيات.