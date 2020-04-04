فيروس كورونا: ثلاث دقائق من الصمت المهيب في الصين حداداً على أرواح ضحايا الوباء

أعلنت الصين اليوم السبت يوم حداد على أرواح الآلاف من ضحايا فيروس كورونا المستجد.

ونُكّست الأعلام في كافة أنحاء البلاد، كما توقفت كل مظاهر الترفيه.

ووقفت البلاد ثلاث دقائق من الصمت حداداً على أرواح "الشهداء"، وأظهرت صور عاملين في مجال الرعاية الصحية وهم يقفون ثابتين خلال دقائق الصمت، وقد خشعت أبصارهم وارتسمت على وجوهم ملامح الحزن.

ويتزامن يوم الحداد مع بدء احتفال تشينغ مينغ السنوي الذي تكرم فيه ملايين الأسر الصينية أسلافها.

وأطلقت السيارات والقطارات والسفن أبواقها، كما تحولت كل إشارات المرور في المناطق الحضرية إلى اللون الأحمر، في تمام العاشرة صباحاً، لتعلن توقف حركة المرور لثلاث دقائق.

وتوفي أكثر من 3300 شخص في بر الصين الرئيسي في هذا الوباء الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان، عاصمة إقليم هوبي، بوسط الصين طبقا لإحصاءات نشرتها لجنة الصحة الوطنية.

Getty Images Copyright: Getty Images

Getty Images Copyright: Getty Images

Getty Images Copyright: Getty Images

Getty Images Copyright: Getty Images