فيروس كورونا: أكثر من مليون و200 ألف إصابة، واليابان تسعى إلى زيادة ما تنتجه من عقار مضاد للأنفلونزا "يعالج" أعراض الوباء

فرض الحجر الصحي على مخيم ثان للمهاجرين في اليونان بسبب كورونا
فرضت السلطات في اليونان الحجر الصحي على مخيم ثان للمهاجرين، وذلك بعد أن ثبت إصابة أحد المقيمين فيه بفيروس كورونا.
وتم نقل الرجل البالغ من العمر 53 عامًا والمهاجر من أفغانستان إلى المستشفى، كما تم عزل عائلته .
و سيبقى مخيم مالاكاسا شمال أثينا بالكامل في الحجر الصحي لمدة أسبوعين ، بينما تحاول السلطات تحديد جميع المخالطين للرجل المصاب.
وكان قد تم فرض الحجر الصحي يوم الخميس على مخيم ريتسونا في وسط اليونان بعد أن تبين إصابة عشرين من طالبي اللجوء بالفيروس و يعد هذا المخيم هو الأول في اليونان الذى تُكتشف فيه حالات إصابة بالوباء.
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ملك المغرب يصدر عفوا عن أكثر من 5600 معتقل لمنع تفشي فيروس كورونا
قالت السلطات المغربية إن ملك البلاد،
محمد السادس، أصدر عفوا عن 5654 معتقلا في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة
لمواجهة تفشي فيروس كورونا لتنضم المغرب إلى قائمة تضم عددا من دول المنطقة التي اطلقت سراح
معتقلين خوفا من تفشي الوباء في السجون.
وبحسب وزارة
العدل المغربية فإنه تم
اختيار المستفيدين من هذا العفو بناء على "معايير إنسانية وموضوعية مضبوطة،
تأخذ بعين الاعتبار سنهم، وهشاشة وضعيتهم الصحية، ومدة اعتقالهم، وما أبانوا عنه
من حسن السيرة والسلوك والانضباط، طيلة مدة اعتقالهم"
وسجل المغرب 919 إصابة بالفيروس و59 وفاة.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
اليابان تسعى إلى زيادة ما تنتجه من عقار مضاد للأنفلونزا "يعالج" أعراض فيروس كورونا
تعمل السلطات اليابانية على زيادة
مخزونها من عقار ضد الانفلونزا يقول مسؤولون صينيون إنه أظهر نتائج واعدة في علاج المرضى المصابين
بفيروس كورونا.
وكان عقار أفيجان، الذي تنتجه شركة
فوجيفيرم اليابانية، قد استخدم في مدينة ووهان الصينية التي شهدت تفشي الفيروس
للمرة الأولى قبل أكثر من أربعة أشهر.
وقال أطباء إن العقار نجح في تخفيف
أعراض الإصابة بالفيروس.
وتأمل الحكومة اليابانية الآن في تسريع
وتيرة إنتاج العقار بحيث يكون متاح منه في العام المقبل ما يكفي لعلاج مليوني شخص.
وكان رئيس الوزراء، تشينزو آبي، قد دشن
تصنيف أفيجان بوصفه العلاج الرسمي رغم أن التجارب في البلاد لن تنتهي قبل
يونيو/حزيران المقبل.
وسجلت اليابان نحو 3140 إصابة و77 وفاة
الملكة إليزابيث ستدعو البريطانيين إلى ضبط الذات لمواجهة فيروس كورونا
تلقي ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، خطابا
في وقت لاحق من اليوم ستحث فيه البريطانيين إلى ضبط الذات والالتزام بالإجراءات
الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لوقف تفشي فيروس كورونا.
وستقر الملكة في الخطاب بحجم الألم
والحزن والمعاناة الاقتصادية التي يعانيها البريطانيون، كما ستوجه الشكر إلى
العاملين في قطاع الرعاية الصحية وكافة العاملين في الوظائف الرئيسية الذين اضطروا
إلى الذهاب إلى أعمالهم رغم تفشي الوباء.
وسيشمل الخطاب فقرة تقول فيها
الملكة" اتمنى في الأعوام القادمة أن يفخر الجميع بالطرق التي تعاملوا بها
مع هذا التحدي"
وتجاوز عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس
في بريطانيا 42 ألف بينما بلغ عدد الوفيات نحو 4300.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
أكثر من مليون و200 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا
أظهرت التقديرات التي تنشرها جامعة جونز
هوبكينز الأمريكية أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في دول العالم
تجاوز مليون و200 ألف حالة تماثل للشفاء منهم نحو 246 ألف حالة.
بينما بلغ عدد الوفيات الناتجة عن
الإصابة بالفيروس نحو 64 ألفا.
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول
الأكثر تسجيلا لحالات إصابة بالفيروس بنحو 312 ألفا توفي منهم نحو 8500 شخص، أما
إيطاليا فتتصدر قائمة الدول الاكثر تسجيلا لحالات وفاة بأكثر من 15 ألفا.
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فرض الحجر الصحي على مخيم ثان للمهاجرين في اليونان بسبب كورونا
فرضت السلطات في اليونان الحجر الصحي على مخيم ثان للمهاجرين، وذلك بعد أن ثبت إصابة أحد المقيمين فيه بفيروس كورونا.
وتم نقل الرجل البالغ من العمر 53 عامًا والمهاجر من أفغانستان إلى المستشفى، كما تم عزل عائلته .
و سيبقى مخيم مالاكاسا شمال أثينا بالكامل في الحجر الصحي لمدة أسبوعين ، بينما تحاول السلطات تحديد جميع المخالطين للرجل المصاب.
وكان قد تم فرض الحجر الصحي يوم الخميس على مخيم ريتسونا في وسط اليونان بعد أن تبين إصابة عشرين من طالبي اللجوء بالفيروس و يعد هذا المخيم هو الأول في اليونان الذى تُكتشف فيه حالات إصابة بالوباء.
ملك المغرب يصدر عفوا عن أكثر من 5600 معتقل لمنع تفشي فيروس كورونا
قالت السلطات المغربية إن ملك البلاد، محمد السادس، أصدر عفوا عن 5654 معتقلا في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا لتنضم المغرب إلى قائمة تضم عددا من دول المنطقة التي اطلقت سراح معتقلين خوفا من تفشي الوباء في السجون.
وبحسب وزارة العدل المغربية فإنه تم اختيار المستفيدين من هذا العفو بناء على "معايير إنسانية وموضوعية مضبوطة، تأخذ بعين الاعتبار سنهم، وهشاشة وضعيتهم الصحية، ومدة اعتقالهم، وما أبانوا عنه من حسن السيرة والسلوك والانضباط، طيلة مدة اعتقالهم"
وسجل المغرب 919 إصابة بالفيروس و59 وفاة.
اليابان تسعى إلى زيادة ما تنتجه من عقار مضاد للأنفلونزا "يعالج" أعراض فيروس كورونا
تعمل السلطات اليابانية على زيادة مخزونها من عقار ضد الانفلونزا يقول مسؤولون صينيون إنه أظهر نتائج واعدة في علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا.
وكان عقار أفيجان، الذي تنتجه شركة فوجيفيرم اليابانية، قد استخدم في مدينة ووهان الصينية التي شهدت تفشي الفيروس للمرة الأولى قبل أكثر من أربعة أشهر.
وقال أطباء إن العقار نجح في تخفيف أعراض الإصابة بالفيروس.
وتأمل الحكومة اليابانية الآن في تسريع وتيرة إنتاج العقار بحيث يكون متاح منه في العام المقبل ما يكفي لعلاج مليوني شخص.
وكان رئيس الوزراء، تشينزو آبي، قد دشن تصنيف أفيجان بوصفه العلاج الرسمي رغم أن التجارب في البلاد لن تنتهي قبل يونيو/حزيران المقبل.
وسجلت اليابان نحو 3140 إصابة و77 وفاة
الملكة إليزابيث ستدعو البريطانيين إلى ضبط الذات لمواجهة فيروس كورونا
تلقي ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، خطابا في وقت لاحق من اليوم ستحث فيه البريطانيين إلى ضبط الذات والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لوقف تفشي فيروس كورونا.
وستقر الملكة في الخطاب بحجم الألم والحزن والمعاناة الاقتصادية التي يعانيها البريطانيون، كما ستوجه الشكر إلى العاملين في قطاع الرعاية الصحية وكافة العاملين في الوظائف الرئيسية الذين اضطروا إلى الذهاب إلى أعمالهم رغم تفشي الوباء.
وسيشمل الخطاب فقرة تقول فيها الملكة" اتمنى في الأعوام القادمة أن يفخر الجميع بالطرق التي تعاملوا بها مع هذا التحدي"
وتجاوز عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في بريطانيا 42 ألف بينما بلغ عدد الوفيات نحو 4300.
أكثر من مليون و200 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا
أظهرت التقديرات التي تنشرها جامعة جونز هوبكينز الأمريكية أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في دول العالم تجاوز مليون و200 ألف حالة تماثل للشفاء منهم نحو 246 ألف حالة.
بينما بلغ عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس نحو 64 ألفا.
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تسجيلا لحالات إصابة بالفيروس بنحو 312 ألفا توفي منهم نحو 8500 شخص، أما إيطاليا فتتصدر قائمة الدول الاكثر تسجيلا لحالات وفاة بأكثر من 15 ألفا.