فيروس كورونا: أكثر من مليون و200 ألف إصابة، واليابان تسعى إلى زيادة ما تنتجه من عقار مضاد للأنفلونزا "يعالج" أعراض الوباء

فرضت السلطات في اليونان الحجر الصحي على مخيم ثان للمهاجرين، وذلك بعد أن ثبت إصابة أحد المقيمين فيه بفيروس كورونا.

وتم نقل الرجل البالغ من العمر 53 عامًا والمهاجر من أفغانستان إلى المستشفى، كما تم عزل عائلته .

و سيبقى مخيم مالاكاسا شمال أثينا بالكامل في الحجر الصحي لمدة أسبوعين ، بينما تحاول السلطات تحديد جميع المخالطين للرجل المصاب.

وكان قد تم فرض الحجر الصحي يوم الخميس على مخيم ريتسونا في وسط اليونان بعد أن تبين إصابة عشرين من طالبي اللجوء بالفيروس و يعد هذا المخيم هو الأول في اليونان الذى تُكتشف فيه حالات إصابة بالوباء.